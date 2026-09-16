„Dopustila se jednání, které bezprostředně směřovalo k tomu, aby jiného úmyslně usmrtila. Tohoto jednání se dopustila v úmyslu trestný čin spáchat, avšak k dokonání činu nedošlo,“ uvedl při odůvodnění rozsudku soudce Vladimír Najdekr. Verdikt není pravomocný, obžalovaná se na místě odvolala. Státní zástupce se práva na odvolání vzdal.
Cao, která si rozsudek vyslechla se slzami v očích, útok nepopírala. Odmítala ale, že by chtěla partnera zabít. Hlavním předmětem sporu během soudního jednání tak byla právě právní kvalifikace činu.
Státní zástupce i po provedeném dokazování trval na tom, že šlo o pokus o vraždu. Navrhl proto nepodmíněný trest v dolní třetině sazby, která činí deset až osmnáct let, a zařazení do věznice se zvýšenou ostrahou.
„Využití prostředku a zacílení útoku bylo způsobilé ke smrtelnému zranění,“ uvedl v závěrečné řeči.
Zároveň však ustoupil od názoru, že Cao jednala s předchozím rozmyslem. Poukázal mimo jiné na její výpověď, podle níž během hádky sáhla po první věci, kterou měla po ruce, a také na závěry znalců, kteří ji popsali jako emočně nestabilní a impulzivní. Při ukládání trestu podle žalobce hraje roli také její snížená příčetnost.
Slíbila, že závislost na drogách bude řešit
Obhájce Lubor Ludma vražedný úmysl odmítl. „Neexistuje žádný důkaz o eventuálním úmyslu obžalované usmrtit poškozeného,“ prohlásil.
Podle něj měl soud ženino jednání posoudit jako těžké ublížení na zdraví, případně pokus o něj. Argumentoval mimo jiné tím, že Cao před činem s partnerem neměla dlouhodobý konflikt, po útoku se o jeho stav zajímala a sám poškozený před soudem uvedl, že jej zabít nechtěla.
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Chtěla jsem ho jen zastrašit, omlouvá žena pobodání partnera. Hádku spustil mobil
„Chtěla bych říct, že mě moc mrzí, co se stalo. Lituji toho, že jsem svoje problémy s drogami neřešila dříve a že jsem to nechala zajít tak daleko,“ uvedla Cao, která využila možnosti posledního slova před rozsudkem.
Soudu slíbila, že svou drogovou závislost začne řešit s organizací Podané ruce. „Od začátku říkám pravdu. Chtěla bych vás poprosit o shovívavost,“ dodala.
Vraždit podle svých slov nechtěla, jen zastrašit
Při své dřívější výpovědi vylíčila, že vše odstartoval spor o mobil při večerním sezení u televize.
„Po šesti hodinách, co byl u toho pořád na mobilu, tak jsem mu ho vytrhla z rukou a začala hádka,“ vypověděla. Její partner pak podle ní začal rozhazovat věci a chtěl z bytu ukrást televizi.
V chování obou aktérů sehrál roli i pervitin, pod jehož vlivem pár byl. Žena přiznala, že je na této droze závislá přes dvacet let. Když začal být partner podle jejích slov agresivnější, dostala strach. Následně vzala kuchyňský nůž s čepelí dlouhou 21,5 centimetru, jímž předtím připravovala jídlo, a muže bodla zhruba deset centimetrů hluboko.
Partnera Cao podle svých slov nechtěla bodnout, ale jen zastrašit. „Aby neukradl televizi a choval se slušně,“ sdělila.
Posléze zmínila, že pár je i po jejím útoku stále spolu. Také ale dodala, že je pevně rozhodnutá s drogami skoncovat, ovšem u partnera o tom pochybuje, a proto v jejich soužití nevidí velkou budoucnost.