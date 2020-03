Soudem očištěnému exprimátorovi Přerova musí stát zaplatit 360 tisíc

Lajtochovi Obvodní soud pro Prahu 2 loni v dubnu přiznal asi 800 tisíc korun, odvolací senát dnes částku snížil.

Bývalý primátor v žalobě požadoval přes 20 milionů korun, protože kvůli stíhání přišel o politickou kariéru. Nemohl totiž kandidovat v komunálních a senátních volbách v roce 2014, ČSSD ho na kandidátku neumístila ani o čtyři roky později. V roce 2018 tak kandidoval za hnutí Přerov 2018, to však získalo jen 2,36 procenta hlasů.

Odvolací senát nejprve konstatoval, že nevidí příčinnou souvislost mezi stíháním a nemožností Lajtocha kandidovat za ČSSD před dvěma lety.

„Stát nemá možnost ovlivnit rozhodnutí, že na kandidátku nebyl zařazen, navíc za situace, kdy bylo trestní stíhání skončeno a žalobce byl pravomocně zproštěn obžaloby,“ konstatovala soudkyně.

Uvedla také, že s ohledem na propad tradičních politických stran, jako je ČSSD, není pravděpodobné, že by byl Lajtoch v roce 2014 zvolen do Senátu. Mohl ale podle ní být zvolen do přerovského zastupitelstva.

Soudkyně se odkázala na případ Lajtochova náměstka Josefa Kulíška (ODS), který byl ve stejném případu také stíhán a soudy mu pravomocně přiznaly šest tisíc korun za každý měsíc stíhání, dohromady tedy 378 tisíc korun.

Lajtochovi soud přiznal o tisíc korun za měsíc víc díky tomu, že byl do roku 2014 senátorem. Ministerstvo spravedlnosti muži ale již v minulosti vyplatilo 81 tisíc korun, stát proto musí doplatit zbývajících 360 tisíc.

Skutek se stal, ale nejde o trestný čin, rozhodl soud

Případ, ve kterém bylo celkem stíháno šest lidí, se týkal veřejné zakázky na rekonstrukci zimního stadionu a stavby domova důchodců v Přerově. Podle obžaloby obě stály podstatně více, než město plánovalo. Navíc vícepráce vykonala bez dalšího výběrového řízení stejná firma Přerovská stavební, která zakázku vyhrála, tvrdil žalobce.

Soud aktéry definitivně zprostil obžaloby s tím, že se skutek stal, ale nejde o trestný čin.

Kauza se řešila pět let, k soudu se dostala po třech letech vyšetřování. Protikorupční policie šest zástupců radnice navrhla obžalovat čtyřikrát. Žalobkyně Marie Kodytková trestní stíhání pokaždé zastavila s tím, že trestný čin nespáchali.

Obžaloba padla až v dubnu 2014, po změně státní zástupkyně. Kodytková na protest proti odebrání spisu rezignovala na svou funkci. Případ si poté vracely okresní a krajský soud.

Lajtoch se v politice pohybuje o roku 1998, primátorem Přerova se stal v roce 2006. O rok později zvítězil v senátních volbách. V obou funkcích skončil v roce 2014. Minulý týden Lajtocha sociální demokraté zvolili jako kandidáta do Senátu v přerovském obvodu.