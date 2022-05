Partnerské pře žena řešila nožem, obžaloba z pokusu o vraždu vztah nezničila

Kuchyňským nožem se šestnácti centimetrovou čepelí ho nejprve bodla do hrudní oblasti zad a pak i do beder.

„Poté z místnosti odešla, aniž by mu poskytla jakoukoliv pomoc,“ upozornila státní zástupkyně Jana Brančíková. Oba partneři byli v té době pod vlivem alkoholu.

Bodné rány muži způsobily mnohá poranění včetně poranění levé plíce. Na pomoc si telefonem přivolal matku, která ho odvezla do nemocnice, kde strávil pět dní na jednotce intenzivní péče.

Útočnice na soud čekala ve vazbě, hrozí ji až osmnáct let za mřížemi. Skutek přiznala, odmítla však, že by bylo jejím úmyslem partnera zabít.

„Chtěla bych říct, že je mi líto, co se stalo. Jenom jsem chtěla, aby mě pustil a nechal mě jít spát. Měla jsem strach, co se bude dít dál. Nebylo to totiž poprvé, co mě fyzicky napadl. Jednou rukou jsem se mu vysmekla, sáhla za sebe a byl tam ten nůž. Kdyby na odkapávači ležel třeba talíř, vzala bych právě ten. Chtěla jsem ho jen škrábnout, vystrašit,“ řekla před soudem Jaňourová.

Podle státní zástupkyně si však musela obžalovaná uvědomovat, že pokud by poškozenému nebyla včas poskytnuta odborná pomoc, mohl zemřít.

Jaňourová vypověděla, že si závažnost situace neuvědomovala, protože na její bodnutí nožem přítel nijak nereagoval.

„Poté se šel převlékat a ani si neuvědomoval, že je zraněný. Byl totiž hodně opilý. Až po chvíli ho začala štípat záda a zjistil, že má dole na zádech krev. Řekla jsem mu, ať si zavolá záchranku a vypadne z domu. On ale místo toho volal mamince. Myslela jsem, že je v pořádku. Až druhý den mi známá řekla, že je v nemocnici a má propíchnutou plíci,“ popsala Jaňourová.

Alkohol ve hře

Podle její výpovědi měl partner problémy s alkoholem již delší dobu a po tvrdém alkoholu byl navíc agresivní a měl silné výpadky paměti.

„Poslední dva měsíce se tyto problémy stupňovaly, jednou mě například strčil do vany a já se uhodila o baterii. Někdy mě v opilosti i mlátil. Důvodem byla žárlivost, pracuji totiž ve větším kolektivu mužů,“ nastínila Jaňourová.

Partner jí prý často nedůvěřoval a chodil ji denně kontrolovat do zaměstnání. Také před soudem připustil, že spolu vedli „italskou domácnost a mnohé spory vznikaly převážně pod vlivem alkoholu“.

Loni 13. listopadu se podle Jaňourové vrátil její přítel domů brzy odpoledne opilý. Následně šel koupit láhev slivovice a společně popíjeli až do večerních hodin.

„Já jsem poté šla spát do ložnice, jelikož on usnul u televize. Za chvíli však přišel a začal dělat scény, proč nejsem s ním a proč jsem šla spát. Konflikt poté pokračoval v kuchyni, kde mě silně držel za ruce a stále mi opakoval, proč tu nejsem s ním. Mohla jsem situaci řešit jinak, ale byla jsem vystresovaná, protože jsem nevěděla, co bude dít dál, jestli se mnou někam zase nešvihne,“ uvedla Jaňourová.

Napadený muž v přípravném řízení ovšem uvedl, že byla ve vztahu agresivnější spíše žena.

„Párkrát mi také nafackovala, asi třikrát. Jednou byla v takovém amoku v ložnici, máchala rukama, nohama a dala mi kopačku. Bylo to také pod vlivem alkoholu. Abych ji uklidnil, tak jsem ji profackoval,“ stálo ve spisu.

Poškozený před soudem uvedl, že si z daného večera téměř nic nepamatuje. Soud však znepokojil fakt, že při výslechu v přípravném řízení vypovídal zcela jinak.

„Před událostí jsme se hádali. Z ničeho nic jí jakoby přeskočilo. Chtěl jsem to uklidnit, a tak jsem šel do kuchyně. Chtěl jsem si sednout ke stolu, ale ani jsem si nesedl, když jsem ucítil pálení na zádech. Poté, co jsem zjistil, že mě bodla, tak jsem byl v šoku a upadl na zem. Zavolal jsem tedy své matce, aby mě odvezla do nemocnice,“ přečetl ze spisu soudce Vladimír Najdekr.

Soudce zdůraznil, že muž v této výpovědi uvedl, že si z večera vše pamatuje, což je v rozporu s jeho výpovědí před soudem. „Nyní nám říkáte, že si nic nepamatujete,“ dodal Najdekr.

Vztah dál pokračuje

U soudu napadený řekl, že je pod vlivem alkoholu „urýpaný“, žárlivý a že jeho partnerce už zřejmě přetekly nervy.

„Skoro nic si nepamatuji. Vím jen, že mi z pití hráblo a trochu jsem na ni vlítl. Mrzí mě ale, že mě vzala nožem, mohla mě třeba profackovat jako vždycky,“ řekl soudu poškozený.

Oba partneři před soudem uvedli, že ve svém vztahu pokračují. „Slíbil mi, že nebude pít, a já jsem z alkoholu také vyléčená,“ řekla soudu Jaňourová.

To tvrdil i poškozený. „Mám ji pořád rád a ona mě také. Pít jsem zcela přestal a konečně už mám čistou hlavu,“ řekl.

Soud kvůli výslechům znalců a svědků dnešní jednání odročil na 13. červen.