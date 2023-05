Za zastřelení pracovnice herny dostal třináctkrát trestaný senior doživotí

Muž si souhrnný trest za vraždu a nedovolené ozbrojování odpyká ve věznici se zvýšenou ostrahou, nezletilé dceři zastřelené ženy má zaplatit odškodné milion korun a dalších 3,9 milionu má zaplatit zdravotní pojišťovně za výdaje spojené s desetiměsíční hospitalizací postřelené. Rozsudek není pravomocný, Hlubik si ponechal lhůtu na zvážení odvolání.

„Od vstupu obžalovaného po vystřel uplynulo 51 sekund. Tak málo stačilo, aby drasticky změnil život několika lidem,“ řekl soudce Petr Sušil.

Ten připomněl, že se muž rodině oběti nikdy neomluvil a za nejhlubší cynismus pak označil Hlubikovo vyjádření, že navrhne prezidentovi zastřelenou ženu na vyznamenání.

„Poté, co se nedostal k penězům, mohl obžalovaný například vystřelit do vzduchu. To ale neudělal. Šlo o pohrdání lidským životem a doslova popravu poškozené,“ zmínil Sušil.

Doživotí muž dostal kvůli tomu, že žena nakonec zemřela a šlo tak o dokonanou vraždu. Jak soudce podotkl, byl by jinak souzen „pouze“ za pokus o vraždu, za což byl původně obžalován, a v takovém případě by nejvyšší možný trest v Česku udělen být nemohl.

Invalidní důchodce podle obžaloby vstoupil loni 20. května do herny na olomoucké Masarykově třídě, poté vytáhl revolver, namířil na pracovnici herny a se slovy „vážená, navalte dvacet tisíc, nebo jste mrtvá, to vám říkám já“, žádal po ženě peníze.

Pracovnice herny se snažila zjistit důvod, proč senior takto jedná a pak uchopila zbraň, kterou držel obžalovaný. Ten s revolverem prudce trhl, a když se poškozená posadila do židle, ze vzdálenosti nepřesahující jeden metr ji střelil do hlavy, uvedl žalobce. Muž poté z místa odešel a zbraň ukryl v blízkosti vysokoškolských kolejí.

Motivem byl prý telepatický vzkaz o dluhu

Soud Hlubikovi neuvěřil jeho tvrzení, že nešlo o loupežné přepadení, ale dostal telepatický vzkaz, aby šel do herny vybrat dluh.

„Nebylo to přepadení, nechtěl jsem její peníze. Telepaticky jsem se od Galilea dozvěděl, že žena má v herně dlužit dvacet tisíc. Nevěděl jsem, zda obsluha herny je právě tou, která má dlužit. Stačilo, kdyby mi řekla, že nic nedluží. Nevím, proč jsem ji střelil. Kroutila mi prstem, hučel alarm, byl jsem mimo,“ řekl ve středu muž.

Dále dodal, že ani nevěděl, že pracovnici trefil do hlavy: „Na jedno oko nevidím vůbec, na druhé spatně. Myslel jsem, ze pokud ji zasáhnu, tak do ramene. Nevydala ale ani hlásek.“

Vážně zraněnou ženu našel až o několik desítek minut později příchozí návštěvník v bezvědomí na zemi za barovým pultem. Sedmapadesátiletá pracovnice herny utrpěla střelné poranění spojené s poškozením mozku a nakonec letos 7. března zemřela.

Muž, který je držitelem průkazu ZTP/P, u soudu se těžce pohyboval a špatně komunikoval a listiny si četl lupou. Jeho zdravotní stav byl podle žalobce zřejmě i důvodem, proč nakonec z herny nic neodnesl – musel by kvůli penězům překonat přepážku.

Obžalovaný byl od roku 1966 už třináctkrát soudně trestán převážně pro násilnou trestnou činnost. V roce 1983 byl za vraždu odsouzen k 21 letům vězení, podle rozsudku usmrtil kladivem spoluvězně ve Věznici Leopoldov. Naposledy z vězení vyšel loni na začátku února.