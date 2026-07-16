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Dealeři drog si u soudu dohodli trest, hrozilo jim mnohem víc

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  10:29

Před olomouckým krajským soudem stanulo šest obžalovaných kvůli nákupu a distribuci drog. (16. července 2026) | foto: MAFRA

Hrozilo jim až dvanáct let vězení, nakonec budou mít maximálně šest. Před olomouckým krajským soudem stanulo ve čtvrtek šest obžalovaných kvůli dohodě o vině a trestu. Podle obžaloby se členové organizované skupiny podíleli na nákupu, přechovávání a distribuci pervitinu v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Šlo o drogy v řádech kilogramů. Všech pět mužů a jedna žena se vzdali práva na odvolání, rozsudek je tedy pravomocný.

Hlavním organizátorům hrozilo pět až dvanáct let vězení. Obžalovaní nakonec uzavřeli dohodu o vině trestu, která jim ukládá tresty do šesti let vězení.

Podle žalobce byl hlavou celé organizované skupiny Patrik Terkel, který trestnou činnost páchal v podmínce. Tomu soud uložil 5,5 roku vězení. „V případě pana Terkela, kterého lze považovat za hlavního pachatele v rámci organizované skupiny, ještě platí podmíněný peněžitý trest,“ uvedl státní zástupce Jindřich Pazdera s tím, že pokuta sahá do výše 867 tisíc korun.

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Dalším čtyřem mužům a jedné ženě žalobce navrhl tresty od dvou a půl do šesti let ve vězení. Všichni s tresty souhlasili a vzdali se práva na odvolání.

„Jde o pět pachatelů, kteří byli stíháni pro zločin nezákonná výroba i na nakládání s volnými a psychotropními látkami a jedy. Činnost spočívala v tom, že od roku 2024 do listopadu 2025 měli od různých výrobců v Ostravě opatřovat pervitin a ten potom distribuovat na Šumperku, Olomouckou,“ řekl Pazdera.

Dva odsouzení z celkem šestičlenné skupiny dostali trest od 2,5 do 3 let podmíněně. Podle Pazdery byla podmínka navržena zejména kvůli jejich nízké míře zapojení a množství pervitinu, se kterým disponovali. V rámci celé organizované skupiny podle obžaloby šlo o 2,5 kilogramu pervitinu.

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