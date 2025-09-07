Krok označovaný v angličtině termínem social freezing – preventivní zmrazení vajíček či spermií – už dávno není tabu a netýká se pouze párů, které odkládají rodičovství. Pomoci dnes může například onkologickým pacientům. Naději na vlastní děti dává zejména ženám, jež jsou v procesu početí limitované věkem.
„Zatímco muž může normálně počít zdravé dítě klidně i v šedesáti letech, u žen to tak není. Každá se narodí s určitým počtem vajíček, ta s věkem stárnou a ubývají. Co se týče plodnosti, je to pro ženu největší handicap,“ vysvětlil šéf olomoucké IVF Clinic Štěpán Machač.
Zažitá představa, že ženy podstupující social freezing jsou vysokoškolačky, jež chtějí nejprve budovat kariéru, je mylná. Šedesát procent žen, které přijdou a chtějí odložit plodnost do pozdějšího období, nemá partnera a v dohledné době se ani nerýsuje možnost, že by ho mohly mít.