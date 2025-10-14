Impozantní plastika býka je ozdobou přírodní galerie, předloha se pase opodál

Rostislav Hányš
  13:14
Novou ozdobou galerie pod širým nebem v turisticko - rekreačním reálu Bělecký mlýn na Prostějovsku je od pondělí impozantní ocelová plastika býka v nadživotní velikosti. Na přívěsném vozíku ji tam z Olomouce osobně dopravil její autor, sochař Jan Dostál. Kolemjdoucím se tak naskytla nevšední podívaná.
Kovová socha býka od sochaře Jana Dostála. (13. října 2025)

Kovová socha býka od sochaře Jana Dostála. (13. října 2025) | foto: archív Richarda Benýška

Socha býka od sochaře Jana Dostála. (13. října 2025)
Přeprava sochy býka od sochaře Jana Dostála. (13. října 2025)
Mohutnou kovovou plastiku býka převezli do areálu Bělecký mlýn na Olomoucku....
Socha býka od sochaře Jana Dostála. (13. října 2025)
9 fotografií

Po převozu přišel ke slovu vysokozdvižný vozík, který býka postavil na připravené místo v areálu. Ten patřící olomouckému podnikateli Richardu Benýškovi, který se tam mimo jiné věnuje i chovu skotu.

„Předlohou byl náš ikonický plemenný býk Bohdan, který pořád pobíhá v ohradě. Dá se říct, že se dočkal pomníku už za živa. Je to náš symbol,“ sdělil Benýšek.

Socha býka od sochaře Jana Dostála. (13. října 2025)
Kovová socha býka od sochaře Jana Dostála. (13. října 2025)
Přeprava sochy býka od sochaře Jana Dostála. (13. října 2025)
Mohutnou kovovou plastiku býka převezli do areálu Bělecký mlýn na Olomoucku. (13. října 2025)
Socha býka od sochaře Jana Dostála. (13. října 2025)
9 fotografií

Olomoucký umělec Jan Dostál tak vytvořil už čtvrtou plastiku pro unikátní stezku areálem. „K panu Benýškovi a jeho areálu mám úzký vztah. Líbí se mi, jak se stará o přírodu,“ říká Dostál.

Maskot a ikona areálu býk Bohdan se podle autora přímo nabízel ke zpodobnění. „Bylo to trochu zvláštní, protože býci plemene Angus nemají rohy,“ poukázal.

V první fázi pomohlo Dostálovi asi dvacet fotek, díky kterým si vytvořil zhruba dvaceticentimetrový model. Teprve potom začal pracovat na plastice.

Má socha stojí na zahradě vedle díla Olbrama Zoubka, říká hrdě umělec

„Socha je z takzvaného cortenu, což je speciální plech, který zkoroduje a rez na něm vytvoří ochrannou vrstvu, bránící další korozi,“ vysvětlil.

Železný Bohdan je o něco větší než jeho živý vzor. Liší se i váhou. „Skutečný Bohdan váží asi 1,3 tuny, socha váží zhruba 800 kilogramů,“ vysvětlil Dostál.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho Facebooku, aby smazala nevhodné příspěvky. V rozhovoru pro iDNES.cz řekla, že měla být v mazání...

Medvědi v Česku. Myslivci se obávají záměrného vypuštění ve třech lokalitách

Myslivci se obávají, že všechny tři případy z poslední doby, kdy se lidé na různých místech setkali s medvědy hnědými, souvisejí se záměrným vypuštěním zvířat do české přírody. Vyplývá to ze závěrů...

Kučerová zvolená za Piráty nenastoupí do Sněmovny. Rezignuje z osobních důvodů

Do Sněmovny nenastoupí Šárka Kučerová zvolená za Piráty v Olomouckém kraji. Rezignuje z osobních důvodů. Náhradníkem je místopředseda strany Martin Šmída. „Moc si vážím důvěry všech voliček a voličů,...

Manželé přes Česko vezli ukradená kola i odcizený přívěs s bagrem

Úspěšnou pátrací akci a poděkování od rakouských kolegů si připsali na konto policisté z Olomouckého kraje, především hlídka z dálničního oddělení Kocourovec. Ta totiž vypátrala manželskou dvojici,...

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

Impozantní plastika býka je ozdobou přírodní galerie, předloha se pase opodál

Novou ozdobou galerie pod širým nebem v turisticko - rekreačním reálu Bělecký mlýn na Prostějovsku je od pondělí impozantní ocelová plastika býka v nadživotní velikosti. Na přívěsném vozíku ji tam z...

14. října 2025  13:14

Školáci prozradili, kde se v Olomouci necítí bezpečně. Označili stovky míst

Rychle jedoucí a bezohlední řidiči, chybějící přechody i strach z obtěžování. Výzkum ukázal, kde se olomoučtí žáci necítí bezpečně. Nebezpečné situace vznikají kvůli množství aut i chodců u Základní...

14. října 2025  11:27

Weber: Druhá liga je nejlepší v historii! V první se můžou kluby z Brna uhnízdit

Ve fotbalové lize si odkroutil deset sezon a 205 zápasů jako hlavní trenér, teď Jozef Weber povznáší Prostějov v soutěži o patro nižší. A nos nad tím neohrnuje, naopak. „Souhlasím s názory, že je...

14. října 2025  9:54

Chybí peníze, trenéři i mládež. Sport na venkově je v ohrožení, včetně fotbalu

Téměř 45 milionů korun vyčlenil letos Olomoucký kraj na dotace určené pro podporu sportu. Přesto se řada spolků a oddílů hlavně na vesnicích potýká s nedostatkem financí. Pomáhat se jim sice snaží i...

14. října 2025  4:52

Poslankyně Blišťanová rezignuje na post krajské zastupitelky, starostkou zůstane

Nově zvolená poslankyně Zdeňka Blišťanová z koalice SPOLU se rozhodla rezignovat na post olomoucké krajské zastupitelky, naopak další funkci starostky Jeseníku chce vykonávat dál v souběhu s...

13. října 2025  15:56

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho Facebooku, aby smazala nevhodné příspěvky. V rozhovoru pro iDNES.cz řekla, že měla být v mazání...

13. října 2025  14:18

Na ledě mi občas přepnulo. Švrčka teď místo hokejové dřiny čeká kamenolom

Strach v očích soupeřů, neskonalý respekt ve svých řadách. Tak bude navždy zapsán v Olomouci i české extralize obránce Jan Švrček, který ve čtvrtek oznámil, že má hokeje po dvaceti letech v...

13. října 2025  9:27

Odvolací soud zrušil rozsudek v kauze zaplavení Brodku kvůli zavřenému stavidlu

Olomoucký krajský soud v pondělí zrušil rozsudek v kauze zaplavení Brodku u Přerova z října 2020, za které byl obžalován z obecného ohrožení z nedbalosti majitel blízkého jezu Jan Filák a jeho firma....

13. října 2025  9:23

Víc ovoce nebo luštěnin. Jídelny čeká revoluce, některé už se do ní pustily

Více luštěnin a ovoce nebo třeba žádný cukr v pití. Stravu servírovanou ve školních jídelnách čekají od září 2026 zásadní změny, po 32 letech se totiž změní spotřební koš, z něhož jídelny vybírají...

13. října 2025  4:51

Olomoucko uspělo potřetí v řadě, v Ústí ho táhl třicetibodový Andre

Basketbalové Olomoucko zvítězilo v dohrávce 5. ligového kola v Ústí nad Labem 79:72 a po úvodních dvou porážkách si v soutěži připsali třetí výhru za sebou. Třiceti body se na tom podílel americký...

12. října 2025  20:36

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

To byl nezvyk! Hned tři bývalé volejbalistky Ostravy přijely jako soupeřky

Elen Jedličková pět let, Nela Jasečková čtyři a Tereza Slavíková dva roky hrály extraligu volejbalistek za TJ Ostrava. A hned na úvod nového ročníku nejvyšší domácí soutěže se proti bývalým...

12. října 2025  16:13

Dvě nová onkologická centra na Hané ulehčí pacientům s rakovinou

Moderní cílená terapie, která je nyní dostupná v Přerově i Prostějově, představuje zásadní posun v léčbě rakoviny. Onkologičtí pacienti tak mají od září výrazně lepší přístup k moderní léčbě.

12. října 2025  6:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.