Do Jeseníků výtvarníka přivedla náhoda, pak stvořil ikonickou sochu

Rostislav Hányš
  16:24
Horské sedlo Skřítek v Jeseníkách si už dnes nelze představit bez ikonické sochy pohádkové bytosti. Skřítek na Skřítku je dílem významného sochaře a milovníka poezie Jiřího Jílka, kterého se nyní město Šumperk rozhodlo ocenit in memoriam udělením čestného občanství.
Nejznámějším dílem Jiřího Jílka je socha Skřítek, která je umístěna na jednom z...

Nejznámějším dílem Jiřího Jílka je socha Skřítek, která je umístěna na jednom z turisticky nejfrekventovanějších míst Jeseníků. | foto: archiv Anežky Kovalové

Jiří Jílek při práci na jednom ze svých děl.
Nejznámějším dílem Jiřího Jílka je socha Skřítek, která je umístěna na jednom z...
Umělec Jiří Jílek je mimo jiné autorem díla Chlapec s rybou, které vytvořil v...
Pohled na některá z děl Jiřího Jílka.
12 fotografií

Skřítek je z Jílkových soch nejvíce na očích, stojí totiž na jednom z turisticky nejfrekventovanějších míst Jeseníků, kudy prochází v letní i zimní turistické sezoně tisíce lidí denně.

„Ta socha je skutečně ikonická, protože si ji vybaví snad každý návštěvník Skřítku i po delším čase. Bez skřítka si zkrátka Skřítek už nikdo nedokáže představit,“ míní šéf Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Tomáš Rak.

„Čestné občanství in memoriam bylo panu Jílkovi uděleno jako výraz hlubokého uznání jeho mimořádného uměleckého přínosu a trvalého odkazu nejen pro město, ale pro celý šumpersko-jesenický region,“ sdělila mluvčí šumperské radnice Jana Kaněvová.

Jílek byl rodákem z Prahy, v hlavním městě však po studiu na akademii dlouho nevydržel. „Seznámili se s maminkou na gymnáziu, a protože oba milovali přírodu, plánovali si, že se jednou odstěhují na Podkarpatskou Rus. Z toho sice sešlo, ale zamilovali se do Slovenska, kam jezdili několik let s kamarády na opuštěnou salaš,“ popsala umělcova dcera Anežka Kovalová.

Přátelé, s nimiž Jílkovi jezdili z Prahy na Slovensko, posléze přišli na umístěnku učit do Sobotína.

„Psali našim, že je tam krásně, že to je přesně to, co hledali. Rodiče se pak nastěhovali do Sobotína a už tam zůstali. Jejich kamarádi tam ale nevydrželi a později se vrátili do Prahy,“ shrnula Kovalová, jež se narodila v roce 1949. „Začátky byly hodně krušné, naši museli zrekonstruovat polorozpadlou usedlost,“ dodala.

Poezie pro něj byla smyslem života

Naplno se začal Jílek věnovat výtvarné práci až později, kdy založil výtvarný obor na vznikající Lidové škole umění v Šumperku a získal práci v šumperském muzeu, kde se věnoval propagaci.

„Když se vrátil po práci domů, byl pořád v ateliéru,“ přiblížila dcera. Právě tam vznikala podstatná část jeho díla, které se vyznačuje duchovním rozměrem a silnou vazbou k přírodním silám. Jílek se stejně brilantně vyjadřoval dlátem, štětcem i psaným slovem.

„Vždy směřoval celou svou bytostí proti proudu,“ napsal v Jílkově monografii před lety jeho zeť, umělec a galerista Miroslav Koval.

Autor sochy skřítka miloval básně. „Nejvnitřnějším obsahem, který ve mně živě byl doslova od narození, byla poezie. Kdybych měl odpovědět na otázku po smyslu života, pak bych řekl – poezie. Kdyby někdo chtěl, abych obecně charakterizoval obsah pojmu poezie, řekl bych mu – příroda – a už za tři roky poté bych dodal – a láska – a milost – a svatost,“ vyznal v jedné z literárních prací Jílek, jenž zemřel 14. června 1981.

Jeho dílo zrcadlí světlé i temné stránky života

Ve své tvorbě se inspiroval antikou, křesťanskou ikonografií, literaturou i obecnými tématy lidské existence. Opakujícím se motivem jsou symboly přírody, zosobněné v postavách faunů, jezinek a studánek.

Historik umění Jaromír Zemina uvedl před několika lety jednu z posmrtných výstav Jílkových prací.

„Čeho si sám na Jílkově tvorbě vážím nejvíc? Kromě všudypřítomné poezie je to nedílné spojení umění a řemesla, myšlení a práce rukou, ducha a hmoty, které tvoří specifikum výtvarného umění a je v nynější době tak vzácné. Dále cílevědomost, vytrvalost a trpělivost, potřebné hlavně při tvorbě řezbářské, jejíž výsledky mají zvláštní hodnotu pomalého vzniku, dnes také čím dál vzácnější,“ vyzdvihl tehdy.

„Jeho dílo je proto tak působivé, že je hluboce lidské a nezrcadlí jen světlé, nýbrž i stinné a temné stránky života, nejen radosti, ale i bolesti a utrpení člověka. Vžíval se do nich se soucitem a s pokorou opravdového křesťana a jako takový stále hledal vyšší smysl lidského života. Věřil, že mu jej dává cosi nad člověkem, co jej přesahuje a povznáší k věčnosti, cosi posvátného – božského,“ doplnil Zemina.

Jílkova díla jsou zastoupena nejen v Šumperku, ale třeba i ve sbírkách Národní galerie v Praze, Muzea umění v Olomouci a dalších kulturních institucích. Řadu jeho děl dále vlastní milovníci umění, další se nacházejí ve veřejném prostoru nebo ve sbírkách významných muzeí a galerií v celém Česku.

V Šumperku nese jeho jméno Galerie Jiřího Jílka, která byla založena v roce 1993 a spravuje stálou expozici jeho soch, obrazů a kreseb.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

OBRAZEM: Ledové království Fernstädtové. Fandila jí i parta ve vlajkových overalech

Anna Fernstädtová.

Rozdávala úsměvy, mávala českým fanouškům. Česká královna ledového koryta, skeletonistka Anna Fernstädtová, v pátek závodila naposledy před zimní olympiádou. V příhraničním německém Altenbergu, který...

Obchvat za miliardy využívá jen někdo, část Přerova tak dál rozčilují kolony

První řidiči projeli poslední úsek D1, který byl otevřen 19. prosince 2026 – po...

Přerov má od poloviny prosince vytoužený dálniční obchvat kolem města. Jenže úleva v dopravě přesto není taková, jak si přerovský magistrát představoval. Problémy jsou zejména v městské čtvrti...

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M152.0617 před výtopnou v Kořenově

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

Deset milionů eur v luftu, Sigma ale nekončí. Sejka přilákaly ambice i síla týmu

Václav Sejk v dresu nizozemského Heerenveenu.

Sedm posil. To je bilance fotbalové Sigmy za zimní přestupové období. Nejnovější akvizicí je český útočník Václav Sejk, který přichází z nizozemského Heerenveenu. Olomoucký celek transfer oznámil v...

Do Jeseníků výtvarníka přivedla náhoda, pak stvořil ikonickou sochu

Nejznámějším dílem Jiřího Jílka je socha Skřítek, která je umístěna na jednom z...

Horské sedlo Skřítek v Jeseníkách si už dnes nelze představit bez ikonické sochy pohádkové bytosti. Skřítek na Skřítku je dílem významného sochaře a milovníka poezie Jiřího Jílka, kterého se nyní...

21. ledna 2026  16:24

Muž se zákazem řízení naháněl autem příbuzného, vjel kvůli tomu i na chodník

Incident v Přerově

Dramatická scéna byla k vidění v jedné z přerovských ulic, kde patrně spor dvou příbuzných vygradoval v najíždění na prchajícího muže a nebezpečnou jízdu autem po chodníku. Následně se navíc ukázalo,...

21. ledna 2026  12:32

Skeletonistka Fernstädtová: Já a olympijská naděje? Drama nechám jiným...

Altenberg, 16. 1. 2026, Závěrečné závody Světového poháru v jízdě na skeletonu....

O medailových ambicích nechce ani slyšet, nejradši by si zacpala uši. Jenže v katalogu si už zaškrtla Seychely jako dovolenou, kterou jí za olympijský kov slíbil koupit její trenér. Sebedůvěru...

21. ledna 2026  10:35,  aktualizováno  12:29

Kdo zapálil shořelou restauraci v Lazníkách policisté nevypátrali, případ odložili

Požár v obci Lazníky na Přerovsku zničil opravenou hospodu.

Kriminalisté odložili kauzu rozsáhlého požáru restaurace v Lazníkách na Přerovsku. Případ z konce roku 2024 vyšetřovali pro podezření z poškození cizí věci, pracovali s verzí úmyslného zapálení. Oheň...

21. ledna 2026  11:49

Normální vývoj, pak vozík. Ztráceli jsme chuť do života, líčí matka syna se vzácnou nemocí

Zpočátku se většinou děti vyvíjejí trpící MPS normálně, k nástupu obtíží...

Jirka byl jako malý úplně zdravý kluk. Normálně chodil, běhal s ostatními dětmi na ulici. Jenže ve 4,5 letech do jeho života nemilosrdně zasáhla mukopolysacharidóza, těžké a vzácné metabolické...

21. ledna 2026  7:59

Navigátora RAF odsoudili komunisté za velezradu. Skončil v uranových dolech

Premium
Válečný hrdina Antonín Mrvík

Bránil za druhé světové války africký Tobruk, létal jako navigátor RAF nad Atlantikem a navigaci také později vyučoval. Namísto ocenění se však válečný hrdina Antonín Mrvík tak jako mnoho dalších...

20. ledna 2026

Státní zástupce Šereda končí jako ředitel odboru VSZ v Olomouci. Neví se proč

Korupční kauzu Stoka začal znovu projednávat Krajský soud v Brně. Na snímku...

Státní zástupce Petr Šereda rezignoval na post ředitele odboru závažné hospodářské a finanční kriminality (OZHKF) Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun...

20. ledna 2026  13:24,  aktualizováno  17:48

Výcvik pilotů vrtulníků se vrací do Přerova, v Pardubicích je už na nebi těsno

Státní podnik LOM Praha uvažuje o přesunu Centra leteckého výcviku (CLV) pro...

Vrtulníky Centra leteckého výcviku státního podniku LOM Praha a výcvik pilotů se postupně přemísťuje z Pardubic do Přerova. První etapa přesunu se uskutečnila 12. ledna, uvedlo centrum na webu....

20. ledna 2026  11:58

Ubytovací platformy jako nepřítel. Chataře trápí nízký zájem o pobyty v Jeseníkách

Údaj zachytila stanice Švýcárna, která se nachází v pohoří Jeseníky v nadmořské...

Sváteční období na konci loňského roku i začátek toho nového si vlekaři a chataři v Jeseníkách pochvalují. Ačkoliv areály ještě zasněžovaly sjezdovky a jezdilo se pouze omezeně, mnozí mluví o...

20. ledna 2026  10:20

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M152.0617 před výtopnou v Kořenově

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  19. 1. 22:01

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Dřív neměla nic proti, teď obec nečekaně vyhlásila referendum o těžbě kaolinu

Historický vstup do kaolinové štoly v ložisku u Staré Červené Vody.

Ještě loni na podzim znělo od místostarostky Staré Červené Vody na Jesenicku Hany Kvitové (Tady jsme doma), že se obec nestaví proti obnově těžby kaolinu na svém katastru. Teď obec nečekaně vyhlásila...

19. ledna 2026  16:32

Muž žil roky v zajetí vtíravých myšlenek a rituálů, pomohla moderní stimulace mozku

Ve Fakultní nemocnici Olomouc provedli lékaři unikátní operaci pacienta...

Patnáct let se léčil dvaačtyřicetiletý muž z Olomoucka s těžkou formou obsedantně-kompulzivní poruchy na Psychiatrické léčebně ve Šternberku. Nemoc se u něho projevovala opakovanými vtíravými...

19. ledna 2026  14:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.