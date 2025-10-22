Až o pět stupňů za života dnešních dětí. Jeseníky se oteplují, sníh bude vzácnost

  12:25
V Jeseníkách ubývá sněhu a zimy jsou čím dál teplejší. Průměrná roční teplota vzduchu ve výšce nad 1000 metrů nad mořem vzrostla za posledních 60 let zhruba o jeden stupeň Celsia, vyplývá z analýzy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). S pokračujícím oteplováním se podle ní dá čekat další úbytek sněhu.
Zimní pohled na nejvyšší horu Jeseníků Praděd .

Zimní pohled na nejvyšší horu Jeseníků Praděd .

Čarování počasí na soše u hotelu Praděd - Vysílač.
Pohled na plochu u hotelu Praděd - Vysílač.
Pohled na plochu u hotelu Praděd - Vysílač.
Počasí v Jeseníkách ve středu ráno řidiče příliš nepotěšilo.
Podle nejpesimističtějších klimatických scénářů by se mohla průměrná roční teplota vzduchu do konce století zvýšit v nejvyšších polohách až o pět stupňů, řekla Veronika Šustková z ostravské pobočky ČHMÚ.

Klimatická změna v Jeseníkách se podle odborníků projevuje rostoucími teplotami i změnou charakteru zimních srážek. Zatímco v letech 1961 až 1990 bylo v Jeseníkách v polohách nad 1000 metrů 96 procent zimních srážek sněhových, v letech 1990 až 2020 tento podíl klesl na 75 procent.

„Sněhově bohaté zimy jsme v Jeseníkách naposledy zaznamenali v letech 2004/2005 a 2005/2006, kdy například stanice na Šeráku nebo na Ovčárně naměřily více než dva metry sněhu,“ uvedla Šustková.

Počet dnů se sněhem v Česku klesl za 60 let o polovinu. Bude žízeň a hlad?

V posledních letech podle ní převažují teplé zimy chudé na sníh. „Zimní sezona 2023/2024 byla na území ČR druhá nejteplejší v historii a ke konci února byla souvislá sněhová pokrývka v Jeseníkách vázaná jen na nejvyšší polohy.

Zima 2024/2025 byla také nadprůměrně teplá a zároveň spadlo asi jen 60 procent obvyklého množství srážek. Sněhu bylo v Jeseníkách velmi málo, v nejvyšších partiích hor bylo v maximech kolem jednoho metru. Zásoby vody ve sněhu byly pro klimatologickou zimu 2024/2025 zhruba na polovině dlouhodobého průměru,“ doplnila meteoroložka.

Zimní pohled na nejvyšší horu Jeseníků Praděd .
Čarování počasí na soše u hotelu Praděd - Vysílač.
Pohled na plochu u hotelu Praděd - Vysílač.
Pohled na plochu u hotelu Praděd - Vysílač.
Nadprůměrně teplé zimy jsou podle meteorologů v Česku v posledních letech stále častější. I když se průměrná teplota vzduchu v zimní sezoně 2024/2025 pohybovala kolem bodu mrazu, byla to už osmá zima v řadě teplejší než je dlouhodobý průměr z let 1991 až 2020, který činí minus 0,7 stupně Celsia.

„S pokračujícím oteplováním klimatu lze očekávat, že při podobném celkovém úhrnu srážek bude klesat podíl srážek ve formě sněhu i schopnost tvorby sněhové pokrývky. Vyšší nárůst teploty přitom vykazují právě horské oblasti nad 1000 metrů nad mořem,“ uzavřela Veronika Šustková.

Změnu klimatu a s ní spojenou proměnu zimy vnímají i jeseničtí horští záchranáři. Pozorují to například při lavinové prevenci na místech, kde se sněhu na horách ukládá nejvíc.

Mezi oblíbená a turisty hojně navštěvovaná místa patří v Jeseníkách například vrchol Pradědu s vysílačem.

„Pamatuji si, když jsem nastoupil a dělali jsme sněhové profily na celou výšku, byly tam i čtyři metry sněhu. V tuto chvíli se k tomu množství ani nepřiblížíme, maximálně to jsou 2,8 metru ve Velkém Kotli. Toho sněhu ubývá,“ řekl ČTK dispečer jesenické horské služby Martin Chalupa, který má na horách dvacetiletou praxi. I on počítá s tím, že sníh na horách bude už jen v příštích 20 až 30 letech.

