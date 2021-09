Jsme lehce nervózní, ale máme natrénováno, říká krajský volební lídr ČSSD

„Šestnáct let práce v komunálu mě nabudilo, abych šel dál a ve Sněmovně hájil zájmy obyčejných lidí,“ říká v dalším dílu seriálu předvolebních rozhovorů MF DNES s regionálními lídry Hynek, který se označuje za dělníka politiky.



ČSSD hrozí, že ze Sněmovny poprvé vypadne. Nejste z toho jako krajský lídr nervózní?

Je to boj. Celý život jsem hrál fotbal, tak to přirovnám. Vždycky, když jdete k nějakému zápasu, kdy je potřeba se udržet v soutěži, jste lehce nervózní. Ale myslím, že máme natrénováno, víme, co dokážeme a co chceme dělat.



Preference ČSSD jsou ale chabé...

Nebylo by dobře, kdyby sociální demokracie vypadla z parlamentní politiky. Protože ať se to někomu líbí, nebo ne, jsme jedinou levicovou demokratickou stranou, která tu zůstala.



Čím tedy chcete voliče přesvědčit?

Náš program je jednoznačný. Podpora pracujících, aby se v této zemi dobře bydlelo, aby tu lidé, kteří pracují, měli za vydělané peníze aspoň životní standard, sociální jistoty. To všechno sociální demokracie v parlamentu budovala a mohlo by se stát, že tyto jistoty by pro lidi nemusely být do budoucna dané.



Ladislav Hynek Třiapadesátiletý Ladislav Hynek maturoval na Gymnáziu Jiřího Wolkera v Prostějově, je také vyučený v oboru kuchař, číšník. Působil jako funkcionář házenkářů Sokol Kostelec na Hané. V roce 2006 se stal ve městě zastupitelem, následně byl dvakrát starostou. V roce 2016 získal místo krajského náměstka.

ČSSD představila svou programovou vizi pro Česko 2030. Lze ji chápat také jako optimismus, že budete ve Sněmovně i v následujících volebních obdobích?

Sociální demokracie je stará tradiční strana a vždycky zastupovala pracující. Je to i můj cíl, protože pocházím z dělnických řad, takže i na radnici jsem přišel „z ulice“, skočil jsem do něčeho nového, musel jsem se hodně naučit. Stálo mě to hodně sil, ale výsledek se dostavil. Šestnáct let práce v komunálu mě nabudilo k tomu, abych šel dál, a pokud dostanu prostor, určitě bych ve Sněmovně chtěl hájit zájmy obyčejných lidí, kteří mají stejné problémy jako já.

Program jste prosazovali ve spolupráci s hnutím ANO. Umíte si to představit i po volbách do Poslanecké sněmovny?

Nemůžete předjímat. Máme za sebou sedm roků spolupráce, byť nás to možná jako stranu poškodilo, protože jsme byli v pozici, kdy jsme fůru věcí odpracovali, ale prodal to někdo jiný. Není tam garance, že hnutí ANO nebude lavírovat doprava nebo doleva. Je to jejich strategie a pan předseda Andrej Babiš je zkušený matador. Pro nás je důležité získat důvěru voličů, dostat se do Sněmovny a dál pracovat na tématech, která jsou zásadní pro naše spoluobčany, ať už je to zdravotnictví, sociální jistoty. A to třeba i z opozice.

Jako náměstek na kraji jste dohlížel na školství, staral jste se hlavně o pozvednutí odborných škol, učňovských oborů. Řemeslo je podle vás základ společnosti. Jak byste ho podporoval jako poslanec?

V kraji jsme měli nastavené podpůrné mechanismy. Měli jsme krajská stipendia a komunikovali jsme s podnikateli, kteří se přidávali. Některé obory, které byly na vymření, byly dobře podporované. Bylo to znát i v náborech, šlo třeba o řezníky-uzenáře, zedníky, klempíře. Nejdůležitější je vytvořit učňům podmínky pro praxi. Pořád platí, že řemeslo je zlatý důl. Čím dřív si to lidé uvědomí, tím lépe, protože dnes není možné sehnat řemeslníky.



Mimochodem, v záhlavní vašeho facebookového účtu máte, že jste náměstek hejtmana…

To se bude upravovat.



Kdyby vám to se Sněmovnou vyšlo, měl byste zájem o výbor pro vzdělávání?

Když jsem nastoupil na kraj, pojal jsem to trochu jinak. Nejsem pedagog, a když bylo potřeba poradit se o odborných věcech, řešilo se to s odborem. Jako člen rady, který měl na starosti školství, jsem se spíše staral, aby školy měly dost peněz na provoz, abychom do nich investovali a snažili jsme se hlavně budovat zázemí pro praktickou výuku. To bylo stěžejní, aby učni měli co nejkvalitnější vybavení v dílnách a bylo na úrovni toho, co je potká v praxi.



Jako ČSSD chcete zvýšit počet hodin tělesné výchovy ze dvou na tři. Proč, co by to změnilo?

Tělesná výchova vždy patřila k formování lidské osobnosti. Tato výuka není spojena jen s tím, že děti budou o hodinu déle běhat, ale souvisí také se zdravím. Tělesná výchova je může rozvíjet, navede je k aktivitám ve sportovních kroužcích, oddílech. Společnost si možná ani neuvědomuje, že sportující dítě se formuje. Trenér ho připravuje na život. V organizovaném klubu musí poslouchat a pracovat na sobě, je součástí týmu. Navíc ho to chrání před nástrahami, jako jsou drogy, alkohol. Celý život jsem sportoval, hrál jsem házenou, fotbal, hokej. Dodnes nevím, co je tráva, nepotkal jsem se s ní.



V každém kraji slibujete postavit alespoň tři centra pro lidi s poruchou autistického spektra, Alzheimerovou chorobou nebo dalšími diagnózami. Stejně tak plánujete nejméně čtyři hospice. Máte představu, kde by se mělo stavět?

Nejdřív by se udělal souhrn a pak by se peníze rozdělovaly. Pokud je něco organizované z centra, musí to být i centrálně řízené.



Jak se došlo k číslům, kolik center a hospiců je potřeba?

Určitě to vyšlo z nějaké statistiky.



Zásadně byste měnili trh s byty. Je reálné, že by zlevnily až o uváděných třicet procent?

S byty a trhem je problém, bydlení je obecně drahé. Z této oblasti vypadl stát, který by ji měl začít regulovat, to je alfa a omega. Pokud budeme mít možnost tuto problematiku ovlivňovat, je to jedna z priorit. Kvůli bytové politice se například vylidňuje Jesenicko. S dopravní dostupností, prací, penězi je to tam problém číslo jedna.



Kde nové byty vzít?

Viděl bych větší spolupráci mezi státem a obcemi. Aby podmínky pro výstavbu obecních bytů nebyly tak sešněrované.



Plánujete daňové změny s progresivními sazbami na zmírnění covidové pandemie. Kam by měly peníze jít?

Lidé se hodně uzavřeli, mají strach se znovu vrátit do společenského života. Obavě o život se nedivím, je to pud sebezáchovy. Ale trochu nás to ubíjí a je potřeba se zamyslet nad podporou rozvoje. Aby začala fungovat divadla, kina a hlavně sportoviště, to je důležité zejména pro mládež.



Jaké problémy kraje byste chtěl zlepšit?

Kraj není jen jedno téma. Nejzásadnější je doprava. Komunikace nejsou v takovém stavu, v jakém by měly být. Je to otázka tlaku na státní fond a na ministerstvo dopravy, aby pustilo víc peněz do krajů na rekonstrukce.



Budeme od roku 2025 v práci jen sedm hodin?

Stoprocentně pracovat osm hodin ani fyzicky nelze. Myslím, že by to bylo i efektivnější.



Byly by ve směnných provozech například delší přestávky?

Je to otázka debaty, bude na to více pohledů.



Do roku 2030 chcete navázat čtyřdenním pracovním týdnem…

Myslím, že za pět, deset let by se to mohlo podařit.



Kdybyste byl zvolen, jak by to dopadlo s vaší pozicí místostarosty?

Zůstal bych, do komunálních voleb by zbýval rok…