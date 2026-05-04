Motorka se po střetu s autem rozletěla na kusy, jezdec zemřel na místě

  15:32
Tragickou dopravní nehodou v pondělí ráno skončil manévr sedmačtyřicetiletého motorkáře, který u obce Branná na Šumpersku nezvládl předjíždění nákladní soupravy. Náraz ve vysoké rychlosti do protijedoucí Škody Superb jezdce odhodil mimo silnici, na místě zemřel. Motocykl se rozletěl na několik kusů.
Tragická nehoda u Branné si vyžádala smrt sedmačtyřicetiletého motorkáře. Jeho stroj se po nárazu rozletěl na kusy. (4. dubna 2026) | foto: PČR

Posádka osobního auta skončila po nárazu motorkáře v nemocnici. (4. dubna 2026)
K nehodě došlo v pondělí po sedmé hodině ranní na silnici II. třídy č. 369. „Řidič motocyklu značky BMW na přímém úseku komunikace předjížděl nákladní soupravu tvořenou tahačem s návěsem. Během tohoto manévru došlo k čelnímu střetu s protijedoucím vozidlem, které jelo směrem na obec Branná,“ upřesnila policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Posádka osobního auta skončila po nárazu motorkáře v nemocnici. (4. dubna 2026)

Řidič motorky skončil mimo komunikaci. „I přes snahu záchranářů motorkář na místě následkům zranění podlehl,“ uvedla Zajícová.

Rovněž sedmačtyřicetiletý řidič osobního auta a jeho čtyřicetiletá spolujezdkyně skončili se zraněními v nemocnici v Jeseníku. Na vozidle vznikla podle odhadu policistů škoda za 300 tisíc korun a na motorce 200 tisíc korun. „S řidičem osobního vozidla byla provedena dechová zkouška s negativním výsledkem,“ řekla mluvčí Zajícová.

„V souvislosti s nehodou byly z důvodu řádného objasnění zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti,“ doplnila policejní mluvčí.

