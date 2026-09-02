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Sloup Nejsvětější Trojice je po dvou letech bez lešení, drobné opravy pokračují

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  8:59
Nejznámější olomoucká památka už zase krášlí Horní náměstí. Dělníci odstranili z rekonstruovaného Sloupu Nejsvětější Trojice lešení, které tuto 32 metrů vysokou památku zapsanou na seznamu světového dědictví UNESCO zahalovalo déle než dva roky. Obyvatelé města i jeho návštěvníci se tak mohou opět pokochat pohledem na majestátní barokní sloup. Restaurátoři ještě dokončí drobné opravy v jeho spodní části, kde kvůli tomu zůstal plot.

Odborníci se do restaurování Sloupu Nejsvětější Trojice pustili na jaře 2024. Opravili kamennou výzdobu, která měla poškozený povrch, zakryli trhliny a vyměnili staré tmely z předchozích restaurátorských zásahů. Oprava zahrnovala i obnovu kovových prvků a zlacení.

„Ještě nás čekají například práce v prostoru kaple, na balustrádě a schodišťových stupních,“ uvedl akademický sochař René Tikal, který má renovaci sloupu na starost. Závěrečná část oprav zabere zhruba dva měsíce. Technici poté opraví osvětlení památky.

Olomoučané se opět mohou pokochat pohledem na svoji nejznámější památku. (2. září 2026)
Sloup Nejsvětější Trojice už není obklopený lešením, památku ještě čekají drobné opravy. (2. září 2026)
Více než dvouletá rekonstrukce Sloupu Nejsvětější Trojice bude stát zhruba 30 milionů korun. (2. září 2026)
Sloup Nejsvětější Trojice se rekonstruuje od roku 2024, práce by měly být dokončené dříve, než se původně plánovalo. (24. července 2026)
Sloup Nejsvětější Trojice už není obklopený lešením, památku ještě čekají drobné opravy. (2. září 2026)
21 fotografií

Oprava památky měla původně trvat až do Vánoc. „Zhotovitel je ale rychlejší. Od října pak začne mizet i celé staveniště, následovat by ale měly ještě práce na obnově osvětlení památky UNESCO,“ sdělil náměstek primátorky Miloslav Tichý (ANO).

Více než dvouletá rekonstrukce Sloupu Nejsvětější Trojice bude stát zhruba 30 milionů korun, většinu nákladů pokryje dotace. Poslední velká obnova barokního sloupu, který patří mezi hlavní turistická lákadla Olomouce, trvala téměř rok a půl a skončila v roce 2001.

Odborníci tehdy kromě jiného sundali sochy, které byly v havarijním stavu. V následujících letech podstoupila památka několik dalších odborných zásahů.

Opět v plné kráse. Sloup Nejsvětější Trojice opraví dřív, lešení brzy zmizí

Sloup je dílem Václava Rendera a jeho pokračovatelů. Na sochařské výzdobě se podíleli Filip Sattler a Ondřej Zahner. Barokní sloup postavili v letech 1716 až 1754. Sousoší díky zápisu na seznam UNESCO přitahuje turisty z celého světa, do Olomouce kvůli tomu míří i návštěvníci z Japonska, Číny nebo Jižní Koreje.

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