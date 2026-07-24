„Zhotovitel je rychlejší a do konce prázdnin začne sundávat kompletně lešení. Od října pak začne mizet i celé staveniště, následovat by ale měly ještě práce na obnově osvětlení památky UNESCO,“ sdělil Tichý.
„Vánoční trhy tedy již proběhnou s nádhernou kulisou opraveného Sloupu Nejsvětější Trojice bez lešení,“ těší olomouckého náměstka.
Sloup Nejsvětější Trojice je lákadlem pro turisty z celého světa. „Díky zápisu na seznam světového dědictví UNESCO láká do Olomouce návštěvníky z Japonska, Číny nebo Jižní Koreje. Monumentální barokní Sloup Nejsvětější Tojice prošel velkou opravou naposledy v roce 2001,“ uvedla mluvčí olomoucké radnice Lenka Jedličková.
Monitorovací zprávy v roce 2024 odhalily nutnost rozsáhle rekonstrukce, ta podle prvotních odhadů měla trvat až 990 dní. Obnovu monumentální barokní památky svěřilo město odbornému týmu akademického sochaře a restaurátora Reného Tikala, kterého vybralo jako vítěze vypsané veřejné zakázky.
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Záhadu slavného sloupu prozkoumají experti. Zjišťují, proč je dutý
„Trojice je unikátní památkou, těším se na ni a vážím si toho, že se mohu podílet na prodloužení její životnosti pro další generace. Nebude to jednoduché, restaurátorských zásahů bude třeba celá řada,“ prohlásil Tikal před začátkem oprav. Obnova unikátního sloupu vyjde Olomouc na 30 milionů korun.