Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Opět v plné kráse. Sloup Nejsvětější Trojice opraví dřív, lešení brzy zmizí

Autor:
  15:50
Nejslavnější olomoucká památka bude zase brzy v plné kráse. Vlastně ještě rychleji, než se čekalo. Barokní Sloup Nejsvětější Trojice by se měl lešení zbavit už v říjnu, informoval po pátečním kontrolním dni náměstek primátorky Miloslav Tichý (ANO). Původní termín opravy měl zasahovat až do Vánoc.

„Zhotovitel je rychlejší a do konce prázdnin začne sundávat kompletně lešení. Od října pak začne mizet i celé staveniště, následovat by ale měly ještě práce na obnově osvětlení památky UNESCO,“ sdělil Tichý.

„Vánoční trhy tedy již proběhnou s nádhernou kulisou opraveného Sloupu Nejsvětější Trojice bez lešení,“ těší olomouckého náměstka.

Sloup Nejsvětější Trojice se rekonstruuje od roku 2024, práce by měly být dokončené dříve, než se původně plánovalo. (24. července 2026)
Lešení by ze Sloupu Nejsvětější Trojice mělo zmizet dřív. (24. července 2026)
Lešení by ze Sloupu Nejsvětější Trojice mělo zmizet dřív. (24. července 2026)
Lešení by ze Sloupu Nejsvětější Trojice mělo zmizet dřív. (24. července 2026)
17 fotografií

Sloup Nejsvětější Trojice je lákadlem pro turisty z celého světa. „Díky zápisu na seznam světového dědictví UNESCO láká do Olomouce návštěvníky z Japonska, Číny nebo Jižní Koreje. Monumentální barokní Sloup Nejsvětější Tojice prošel velkou opravou naposledy v roce 2001,“ uvedla mluvčí olomoucké radnice Lenka Jedličková.

Monitorovací zprávy v roce 2024 odhalily nutnost rozsáhle rekonstrukce, ta podle prvotních odhadů měla trvat až 990 dní. Obnovu monumentální barokní památky svěřilo město odbornému týmu akademického sochaře a restaurátora Reného Tikala, kterého vybralo jako vítěze vypsané veřejné zakázky.

Záhadu slavného sloupu prozkoumají experti. Zjišťují, proč je dutý

„Trojice je unikátní památkou, těším se na ni a vážím si toho, že se mohu podílet na prodloužení její životnosti pro další generace. Nebude to jednoduché, restaurátorských zásahů bude třeba celá řada,“ prohlásil Tikal před začátkem oprav. Obnova unikátního sloupu vyjde Olomouc na 30 milionů korun.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Lindo, ty jsi ikona! Zaplněné náměstí vítalo dojatou Noskovou, podávaly se jahody

Linda Nosková pózuje na střeše přerovského magistrátu s trofejí pro vítězku...

Už po příjezdu do Přerova si nejde nevšimnout velkého povyku. Na místní náměstí T. G. Masaryka proudí doslova davy lidí. Na čtyřicetitisícové město nezvykle velké. Ale aby také ne, když se do města,...

Šumperský Džemfest opět provokuje plakátem, tvůrci se oproti loňsku mírnili

Plakát pro letošní ročník šumperského Džemfestu (2026)

Šumperská hudební přehlídka Džemfest letos zve návštěvníky na výročí tří kapel, které se postarají o vyvrcholení festivalu. Posluchači uslyší Davida Kollera s kapelou, skupinu Buty nebo Brixtn. Akce...

Kdo spí pod širákem a kdo krotí babetu? Nečekané prázdniny politiků

Vicepremiér Karel Havlíček stráví léto s Betynou, prezident Petr Pavel si...

Zapomeňte na luxusní jachty a soukromé pláže. Až potkáte v lese zarostlého muže se spacákem nebo vás na okresce předjede moped, možná je to váš oblíbený poslanec nebo senátor. Česká politická elita...

Přerovan zmizel na dovolené v Egyptě. V noci odešel z pokoje jen s mobilem

V Egyptě na dovolené zmizel Jiří Kovář z Přerova, rodina ho hledá už měsíc.

Dovolená v Egyptě se pro rodinu z Přerova změnila v neštěstí. Z hotelového pokoje zmizel manžel a otec dvou dětí. Muž nejspíš v noci odešel jen s telefonem a pouze v tričku, kraťasech a pantoflích....

„Vstal jsem a nešlo mi mluvit a chodit, pak už nic nevím.“ Petr měsíc bojoval o život

Premium
Petr Marvan z Lipníku nad Bečvou žil životem zdravého mladého muže a náhle se...

Ochromení organismu, sanitka a probuzení v nemocnici. Následovaly dva měsíce péče lékařů z různých oborů. Těm se nakonec podařilo Petru Marvanovi z Lipníka nad Bečvou zachránit život, o který bojoval...

Opět v plné kráse. Sloup Nejsvětější Trojice opraví dřív, lešení brzy zmizí

Sloup Nejsvětější Trojice se rekonstruuje od roku 2024, práce by měly být...

Nejslavnější olomoucká památka bude zase brzy v plné kráse. Vlastně ještě rychleji, než se čekalo. Barokní Sloup Nejsvětější Trojice by se měl lešení zbavit už v říjnu, informoval po pátečním...

24. července 2026  15:50

Při nehodě auta s táborníky u Brušperku zemřela čtrnáctiletá dívka

Tři týmy záchranářů i vrtulník přistál u tragické nehody u Brušperku na...

Při tragické dopravní nehodě u Brušperku na Frýdecko-Místecku zemřela ve středu v noci čtrnáctiletá dívka, která byla účastnicí dětského tábora pořádaného spolkem Sarkander. Osobní automobil řízený...

24. července 2026  14:14

Teta rozbila neteři o hlavu hrnek, konflikt kvůli kočkám řeší policie

ilustrační snímek

Policisté v Olomouci vyšetřují kuriózní případ ublížení na zdraví, ke kterému došlo při rodinné hádce. Ta vznikla kvůli sporu o kočky. Třiatřicetiletá žena v domu poblíž Šibeníku nakonec při fyzické...

24. července 2026  12:53

Jak šel čas se hřbitovem v Neředíně. Hroby přenášeli, pohřbívalo se v domě nebožtíka

Pohled na jednu z hrobek na olomouckém ústředním hřbitově.

Ústřední hřbitov v Neředíně na Olomoucku slaví letos výročí 125 let od svého otevření. K výročí patrně největšího pohřebiště v kraji nechalo město umístit u hlavní brány hřbitova nové cedule, kde se...

24. července 2026  11:30

Jízdu po Rudné v Ostravě zkomplikuje velká oprava vozovky a omezení sjezdů

Od 1. do 20. srpna 2026 proběhne oprava Rudné ulice (silnice I/11) mezi MÚK Nad...

Řidiče v Ostravě čekají další komplikace na klíčovém dopravním tahu. Pouhých šest týdnů po zprovoznění mostu ve Svinově zahájí Ředitelství silnic a dálnic rozsáhlou opravu ostravské Rudné ulice za...

24. července 2026

Louka není jen tráva. Ochránci sbírají semena, do krajiny vrátí pestrost a hmyz

Tereza Flečková při sběru semen na Prostějovsku.

I když jen v malém měřítku, tradiční louky pořád patří mezi velmi rozmanitá místa. Proto si ochránci přírody dali za cíl jejich obnovu. Soustředí se hlavně na běžné druhy bylin a travin, jejichž...

24. července 2026

Sigma vyslala vzkaz lize: Pokud tu nebude dobrý fotbal, cizinci sem odmítnou chodit

Trenér A-týmu a generální sportovní manažer olomoucké Sigmy Pavel Hapal (vlevo)...

Už je to rok od chvíle, co podnikatel Milan Šimonovský společně s dalšími donátory koupil fotbalovou Sigmu. Vize? Udělat z Olomouce nablýskanou adresu minimálně v tuzemsku, zároveň fanouškům...

23. července 2026  18:15

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
ilustrační snímekhttps://servix.idnes.cz/fotoget.aspx?idFoto=VRJ5d5f74af62%5F23%5Fimc%5Fplakat%5Fvelikonoce%2Ejpg&subtype=galerie&family=idnes

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  23. 7. 17:48

Přerovan zmizel na dovolené v Egyptě. V noci odešel z pokoje jen s mobilem

V Egyptě na dovolené zmizel Jiří Kovář z Přerova, rodina ho hledá už měsíc.

Dovolená v Egyptě se pro rodinu z Přerova změnila v neštěstí. Z hotelového pokoje zmizel manžel a otec dvou dětí. Muž nejspíš v noci odešel jen s telefonem a pouze v tričku, kraťasech a pantoflích....

23. července 2026  15:50

Už nechtějí být otloukánky. Prostějov vsází na větší realizák, chce nahoru. Co posily?

Ústí nad Labem, 19. 9. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - 1. SK Prostějov, druhá...

Poslední čtyři sezony? Obavy až do závěrečného kola. Od sezony 2022/23 měli fotbalisté Prostějova po posledním kole druhé ligy na sestupové příčky nejvýše náskok pěti bodů. V uplynulém ročníku se...

23. července 2026  14:46

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Soud snížil trest za smrt dívky kvůli fentanylu, dealer musí zaplatit 1,8 milionu

Adrián Holibka stojí před olomouckým krajským soudem pro výrobu a distribuci...

Na deset let vězení snížil ve čtvrtek olomoucký vrchní soud trest Adriánu Holibkovi za poskytnutí smrtící dávky syntetické drogy fentanylu dvacetileté dívce. Muž jí sice dal první pomoc, nezavolal...

23. července 2026  13:17

Nedá se větrat, prádlo smrdí. Zápach ze sušárny kalů chce Litovel řešit jako Turecko

Premium
Dvě odvětrávané haly solární sušárny kalů vyrostly na periferii města Litovel v...

Litovelská sušárna kalů svým intenzivním zápachem už od loňského spuštění trápí obyvatele města. Metody, jak problém odstranit, zatím nepomohly. Město nyní zkouší suchou páru, po prázdninách nasadí...

23. července 2026  12:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×