Ceny energií stahují některé firmy. Přežijeme, ale bude to těžké, vzkazují

„Jsou takové firmy, kde toho moc nevymyslí, protože jsou vysoce energeticky náročné. Například jde o hutní provozy nebo keramičky,“ sdělil šéf krajské hospodářské komory Bohuslav Švamberk.

„Možnosti, jak získat značné množství tepla, jsou velmi omezené. I tak alespoň část spotřeby mohou pokrýt z vlastních zdrojů,“ řekl.

Další firmy ale podle něj jsou schopné pomoci si výrazněji. „Nejde jenom o fotovoltaiku, ale taky o nejmodernější technologie robotizace, digitalizace a automatizace,“ vyjmenoval.

Ředitel prostějovské slévárny Anah Milan Sosík připomněl, že navýšení cen energií dál zvýší podíl této složky výdajů, která patří k nejvyšším v celkových nákladech na slévárenské výrobky.

Konkurence má energii za dotované ceny

„Vzhledem k tomu, že v zemích našich konkurentů mají všude dotované ceny energií, jsme obrovsky znevýhodněni. Naši odběratelé nechtějí na navýšení cen slyšet, naše potíže s energiemi je nezajímají,“ sdělil.

Firma podle něj udělala, co bylo možné, instalací fotovoltaiky a dalšími opatřeními. „Snížili jsme spotřebu energií o procenta. Víc to při vší snaze dosáhnout nejde. Při enormní náročnosti na energie zkrátka víc nejsme schopni udělat,“ konstatoval Sosík.

Nemyslí si ale, že by se společnost kvůli vysokým cenám energií dostala do existenčních potíží. „Přežijeme, ale bude to nesmírně těžké,“ míní.

Podobně je na tom Keramička Kolomazník v Zábřehu na Šumpersku vyrábějící užitkovou keramiku. „Nainstalovali jsme spoustu nových fotovoltaických panelů, ale pro nás je spíš problém, jak rostou ceny plynu, protože ho používáme k vypalování našich výrobků,“ shrnula majitelka firmy Jiřina Kolomazníková.

Vysoká teplota žádá velkou spotřebu energie

Proč vzrostla cena energií Vláda schválila dramatický pokles dotací do regulované složky elektřiny ze 110 miliard na necelých 10 miliard. Regulovaná složka elektřiny vzroste firmám až o 206 procent (u domácností je to asi třetina).

O 20 – 30 procent vzrostly poplatky za distribuci elektřiny.

Vrací se poplatek za obnovitelné zdroje, který je nyní 599 korun za MWh, loni se neplatil.

Ceny jsou u nás nyní asi třetinu nad unijním průměrem. Ještě vyšší jsou v Německu a nejvyšší v Nizozemsku.

Výpal se podle ní dělá při 1 225 stupních Celsia, což znamená ohromnou spotřebu energie. „Jednoduše jiné topné médium si teď nedokážu představit. Uhlí už nepřichází v úvahu, pecemi na elektřinu bychom si nijak nepomohli,“ uvedla.

Růst nákladů včetně energií promítla firma do cen výrobků už loni. „Další zvyšování si už nemůžeme dovolit, protože by se naše produkty vzhledem k levné zahraniční konkurenci staly neprodejnými,“ vysvětlila Kolomazníková.

Na platech tyto firmy taky neušetří. „Nepřichází v úvahu, abychom snižovali mzdy. Chceme si lidi udržet a snížení mezd by pro řadu z nich znamenalo odejít jinam,“ doplnila Kolomazníková.

Někde je cestou robotizace a automatizace

Společnost Plastkon Mikulovice na Jesenicku na energiích šetří více, byť i při výrobě plastů je spotřeba vysoká.

„Hodně jsme investovali do fotovoltaiky, v posledních letech sázíme na robotizaci a automatizaci, které taky šetří energie. Navíc opatření v technologické oblasti nám snižují i náklady na mzdy. Díky nim jsme nemuseli nabírat zhruba 50 lidí do rozšiřování výroby,“ vyjmenoval majitel Plastkonu Daniel Hama.

Doplnil, že firmě se podařilo díky tomu snížit jak energetické, tak mzdové náklady na jednotku produkce. „Je to náročné, ale jde to,“ shrnul Hama.