Zloděj poničil sedmnáct hrobů, ukradl z nich dvířka a několik uren

„K události mělo dojít někdy od nedělního rána do pondělního večera. Neznámý pachatel poškodil 17 hrobů, kdy ze všech odcizil měděná prosklená dvířka, a dále odcizil také čtyři urny. Škoda byla předběžně odhadnuta na bezmála 30 tisíc korun,“ uvedla policejní mluvčí Marie Šafářová s tím, že událost byla nahlášena ve středu.
Na hřbitově ve Slatinicích řešili policisté obdobný případ také v lednu 2018, tehdy šlo o poškození 11 hrobů. Vzápětí dopadli třicetiletého muže, který si podle kriminalistů pod vlivem alkoholu krátil v noci cestu přes hřbitov a při tom poničil náhrobky a pískovcový kříž.
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Z uren vysypal popel, poničil hroby i márnici. Policie pátrá po vandalovi
Poškozením pietního místa se policisté v Olomouckém kraji zabývali naposledy loni v září, kdy na Ústředním hřbitově v Olomouci poničil pachatel pět desítek hrobů. Policie zhruba za dva týdny dopadla pětatřicetiletého muže, k činu se doznal, důvod svého jednání nevysvětlil.
Škoda byla zprvu předběžně odhadnuta na 400 tisíc korun, znalec ji ale v posudku posléze vyčíslil na 61 tisíc. Muž vyvracel náhrobní desky a na některých místech je i zničil, rozbíjel urny a demoloval urnové schránky.