Zubní ordinace přímo v budově školy? V Olomouci řeší, zda je to bezpečné

Ondřej Zuntych
  5:43
Kdysi běžná věc, dnes bezpečnostní riziko. Budoucím provozem zubařské ordinace sídlící v jedné ze základních škol, před kterou se pacienti „zvenku“ potkávají s žáky, se teď zabývá olomoucká radnice spolu s lékařkou a ředitelkou školy, aby eliminovaly bezpečnostní rizika.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Rostislav Hányš, MF DNES

I na dalších opatřeních ve školních budovách v kraji je patrné, že od tragické střelby na Univerzitě Karlově v Praze, od níž brzy uplynou dva roky, zesílila snaha, aby se do nich nedostal cizí člověk. A pokud už se tak stane, aby učitelé či studenti věděli, jak se v ohrožení zachovat.

Školní zubaři začali po roce 1989 mizet, někde ale jejich ordinace v podobě soukromé praxe zůstaly, tak jako na základní škole v olomoucké části Hodolany.

„Aktuálně řešíme její umístění na základní škole Řezníčkova. Je kolem toho kauza, protože došlo k nepochopení a vznikla petice s asi 750 podpisy za zachování ordinace. Bude ji projednávat zastupitelstvo,“ řekl náměstek olomouckého primátora pro školství Viktor Tichák (za Piráty v koalici s ProOlomouc).

Litovel zachránila školní rok. Městská část si půjčí učitele, výuka v září začne

„Lidé měli pocit, že nová paní ředitelka chce paní zubařku vyhodit z nájmu. Myslím ale, že ordinace zůstane,“ vysvětlil.

Jako podmínku má však město vytvoření přehlednější situace. Mezi možnostmi jsou třeba stavební úpravy a nový samostatný vstup k zubařce, variantou je i zřízení recepce, na kterou by ordinace přispívala.

„Důležité je eliminovat mísení pacientů a žáků. Byť to zatím mohlo dlouhodobě fungovat, pro podobná soužití musí být ve škole nastavena velmi přísná režimní opatření. Aby bylo jasné, kdo má jaké kompetence a nemohla tam být skulinka pro jakoukoli nekalost,“ dodal Tichák.

Učili se, jak se zabarikádovat

Shodou okolností se řešení hledá v době, kdy má za sebou učitelský sbor školy čerstvě účast na speciálním preventivním programu Aktivní útočník.

„Naším cílem je být připraveni na jakoukoliv eventualitu, i když doufáme, že nabyté dovednosti nikdy nebudeme muset využít. Věříme, že tato zkušenost nám dodá jistotu a posílí bezpečné prostředí na naší škole,“ uvedla ředitelka školy Lucie Hladíková.

Nejen počítače, děti chtějí i sportovat, říká nový šéf domu dětí v Šumperku

Lektoři soukromé firmy s pedagogy probrali teoretickou přípravu a také s nimi cvičili barikádování nebo jak reagovat na útok střelnou zbraní. V krizových momentech, které většina lidí nikdy nezažila, se pak nácvik může ukázat jako zásadní.

Seminář zaměřený na napadení agresorem nabízí školám ve spolupráci s krajskou policií také hejtmanství. Podle náměstka pro školství Svatopluka Bindera (ANO) je kraj jediný v Česku, kde je vzdělávací akce školám přístupná už druhý rok. Za tu dobu se jí opakovaně zúčastnili ředitelé stovek škol, letos mají příležitost i učitelé.

Krajští policisté učí, jak čelit aktivnímu útočníkovi, dokonce deset let. „Zřizovatelé škol i školy samotné chápou důležitost zabezpečení. Pokud se ve škole nachází jiné zařízení, například ordinace lékaře, je opravdu lepší, aby mělo samostatný vchod. Na druhou stranu útoku zevnitř, což je ve většině případů student dané školy, ale nezabrání,“ uvedl mluvčí krajské policie Libor Hejtman.

Školy v kraji zatím odolávají incidentům

„V našem kraji naštěstí dosud nedošlo ke konkrétním incidentům. Je tu však poučení a je třeba ho využít při preventivních opatřeních. Samozřejmě si uvědomujeme, že nikdy se nám nepodaří stoprocentně vyloučit veškerá externí nebezpečí,“ řekl Binder.

Kraj, který zřizuje především střední školy, má k dispozici výsledky dotazníkového šetření mezi školami.

Pokuta za podvod s dotacemi na plavání. Je to politický boj, tvrdí zastupitel

„Vyplynulo z něj, že drtivá většina škol, asi 92 procent, je v současnosti bezpečnostně efektivně zajištěna. Nejčastěji kamerovým systémem v kombinaci s možnou fyzickou ostrahou, ale zejména čipovým systémem,“ řekl hejtmanův náměstek.

„Dvě třetiny ředitelů uvedly, že v rámci přijatých opaření aktuálně necítí zvýšené riziko selhání bezpečnosti školy nebo vniknutí cizí osoby s možností potenciálního útoku ve škole,“ dodal. Kraj chce podle něj nadále podporovat školy v této oblasti metodicky i finančně.

Hejtmanství ostatně mezi své cíle pro volební období zahrnulo snahu „výrazně zvýšit ochranu škol před externím nebezpečím, například prostřednictvím moderních kamer schopných odhalit u člověka zbraně.“ Zda a kdy by se mohly v terénu takové kamery objevit, Binder neupřesnil.

Pravidla zpřísnila i univerzita

Logicky hned začátkem loňského roku reagovala po incidentu v Praze Univerzita Palackého v Olomouci s 23 tisíci studentů. Po školeních, praktických cvičeních či ohlašování větších akcí policii například loni na podzim zprovoznila zasílání krizových upozornění v případě mimořádných situací.

Využívá k tomu svou mobilní aplikaci UPlikace, kterou má v telefonu naprostá většina studentů i zaměstnanců. Vznikla také interní evidence hlášení a vyhodnocování bezpečnostních incidentů. Letos škola omezila přístup do systému pro zobrazení podrobného půdorysu svých budov z preventivních důvodů jen na vnitřní síť.

Kraj koupil bydlení pro děti z domovů, podle opozice za přemrštěné ceny

„Na vybraných objektech jsme rozšířili kamerový systém a řízení přístupu do objektů pomocí čipových karet. Pokud jde o volbu bezpečnostních opatření, rozhodli jsme se jít spíše cestou vzdělávání a podpory osobní odpovědnosti,“ uvedla vedoucí bezpečnostního oddělení univerzity Jitka Langová.

O rámech nebo skenování obličejů proto akademici neuvažují. „Technická opatření typu bezpečnostních rámů nepovažujeme plošně na univerzitě za vhodná. Jednak vzhledem k otevřenému charakteru akademického prostředí, jednak s ohledem na to, že by jejich přínos byl omezený a praktická proveditelnost problematická,“ vysvětlila Langová.

