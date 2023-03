Unikátní aplikace přinesla do hodin příběhy, které žáky i učitele baví

Žáci Základní školy Heyrovského v Olomouci se v hodinách baví. Díky nové aplikaci, kterou používají, dostávají úkoly prostřednictvím her od svých učitelů.

„Technologii nyní testují. Na šest desítek moravských škol o aplikaci projevilo také zájem,“ uvedla Veronika Dostálová, tisková mluvčí Technologické agentury ČR, která projekt podpořila.

Interaktivní online aplikace Glitr funguje na počítači, mobilu nebo tabletu bez ohledu na použitý operační systém.

Na jejím vývoji se podíleli vědci z Pedagogické a Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

„Na řešení pracujeme dva roky a v českém prostředí jde o unikum. Splňuje nároky a mantinely Rámcového vzdělávacího programu ministerstva školství. Zkušební fázi na základní škole se daří. Aplikace tak plní své cíle rozvíjet digitální kompetence a digitální gramotnost žáků, pomáhat získávat potřebné vědomosti, ale zároveň děti i jejich učitele baví,“ poznamenal Štefan Chudý z pedagogické fakulty.

Využití není jen ve třídách

Zábavná forma žákům pomáhá, aby si fakta a souvislosti zapamatovali snadněji. Učitelům zase aplikace nabízí řadu možností při přípravě na vyučovací hodiny. Její výhodou je, že ji učitelé mohou zapojit do výuky nejen ve školní budově, ale třeba i na výletě v přírodě či ulicích města.

Jedna z výukových her aplikace zavádí žáky do umělecké galerie, kde se kradlo. „Průběh sledují žáci na obrazovce vedle tabule a během výuky posílají z lavice do lavice tablet, pracují s obrázky a textem, plní úkoly a odpovídají na otázky,“ popsala učitelka Jana Svobodová ze základní školy Heyrovského v Olomouci.

„Je to zábava a určitě bych to doporučila i jiným třídám. Běžná výuka mě někdy nebaví, ale na tuhle hodinu se těším,“ říká Natálie, jedna ze žaček.

„V hodinách obvykle nepracujeme s mobilem a tabletem, takže je fajn si to vyzkoušet,“ doplňuje její spolužák Tadeáš. Oba jsou ze šesté třídy uvedené školy, kde testování probíhá.

O používání Glitru projevilo zájem na šest desítek moravských škol. Aplikace je přístupná v celé republice prostřednictvím firmy City Street Games, která získala licenci. V rámci licenční smlouvy a spolupráce mezi firmou a UP dochází k tvorbě dalších výukových her.

„Od roku 2015 jsme vyhlásili již několik výzev k projektům. Nové projekty mohou rychleji přecházet z fáze nápadu ke komercializaci,“ podotkl Petr Kubečka, ředitel Vědeckotechnického parku UP.

„Zájemci mohou přihlašovat své vědecké aktivity s komerčním potenciálem zaměřené na výrobu prototypů a produktů. Takto se nám již podařilo do praxe uvést například software pro komplexní systém sportovní diagnostiky ve spolupráci s Aplikačním centrem BALUO při Fakultě tělesné kultury UP. Dokáže sbírat data z diagnostických přístrojů po vyšetření sportovců a sestavit přehledný a čitelný report. Do této doby se to dělalo manuálně,“ přiblížil Kubečka.

„Pronikání moderních technologií do tříd je odvislé od finančních možností zřizovatelů škol, ale je potřebné, protože děti se rodí do digitalizovaného světa,“ podotkl předseda TA ČR Petr Konvalinka.

„Pomáháme inovacím z mnohých oblastí, například zdravotnictví, vrcholového sportu či logopedie a speciální pedagogiky,“ dodal.