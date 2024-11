Lidé hlásí děti i do osmi školek. Panika je zbytečná, míst je dost, zní z radnic

Všeobecná panika je přitom podle radnic zbytečná, většina měst a obcí v regionu nabízí v dostupných mateřských školách míst dostatek.

„Kapacita školek není problém. Přestože po zápisu zůstává řada dětí nepřijatých, jedná se zejména o ty mladší tří let. Kdo se dostat má, dostane se,“ oznamuje třeba vedoucí odboru školství na olomouckém magistrátu Hana Fantová.

Podle aktuálních informací řešilo olomoucké hejtmanství pouze devět odvolání proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí do školky. „Také z tohoto počtu lze usuzovat, že míst je v regionu dostatek,“ podotýká mluvčí kraje Vladimíra Hacsiková.

Nic náhodě nenechala například Kateřina Šubová z Vacanovic na Olomoucku. „Nespoléhala jsem jen na spádové Tršice, ale nechala jsem dceru zapsat i do všech školek v okolí, abych si to pojistila. Potřebovala jsem nastoupit do práce a chtěla jsem mít jistotu, že se dcera dostane,“ vysvětluje.

Že je takzvaná zápisová turistika běžnou praxí i dalších rodičů v regionu, potvrzuje například i maminka z Olomouce.

„Tím, že se mohlo dát přihlášek neomezeně, tak se někteří dostali na několik školek, pak se odhlašovali a místo bylo nabízeno ostatním v pořadníku. Byl to docela chaos,“ zlobí se na Facebooku.

Za 2 371 přihláškami bylo reálně 1 360 dětí

Ředitelé školek přiznávají, že jim možnost podávat neomezený počet přihlášek komplikuje práci. „Po zápisu by měl dát rodič vědět, do které školky nenastoupí. Ne vždy se to však děje a my pak musíme rodiče obvolávat a složitě zjišťovat, které děti k nám v září nakonec nastoupí,“ přibližuje ředitelka MŠ Suchonice na Olomoucku Lucie Smékalová.

Olomouc zřizuje na pět desítek mateřských škol s kapacitou 3 813 míst. „Celkem bylo podáno 2 371 přihlášek, reálně se však jedná o 1 360 dětí. Nejvyšší počet přihlášek u zápisu pro jedno dítě byl na tento školní rok osm,“ sděluje Fantová.

„Ze zapsaných dětí bylo 885 přijato, nepřijato jich bylo 475. Jednalo se většinou o děti mladší tří let nebo o děti mimoolomoucké, které nespadají do školského obvodu našich mateřských škol,“ doplňuje.

Pokud dítě vyhoví kritériím k přijetí na více mateřských školách a ty mají volnou kapacitu, mohou si rodiče vybírat. Jak už bylo uvedeno, někdy však neinformují ty školky, pro které se nerozhodli.

„To je jeden z důvodů, proč byla ještě v září ve školkách volná místa,“ vysvětluje Fantová. V Olomouci rodiče platí měsíční školkovné ve výši 600 až 750 korun.

V Přerově vzali rekordně dvouletých

V Přerově do dvaceti městských předškolních zařízení přijali všechny tříleté a zapsali dokonce i rekordní počet mladších adeptů.

„Celkem bylo zapsáno 319 dětí, z toho byla třetina mladších tří let. Tolik jsme jich nikdy nezapsali, je vidět, že dětí se rodí méně,“ říká Petr Hrbek z přerovského magistrátu.

S umístěním dětí do školek neměli problém ani rodiče v Prostějově. „Kladně bývá vyhověno drtivé většině žádostí a nepřijetí dětí se týká jen malého počtu dvouletých. Začátkem školního roku vždy evidujeme řádově jednotky volných míst v městem zřizovaných mateřských školách,“ informuje mluvčí města Jana Gáborová.

Zabránit podání více žádostí ve správním řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání podle ní nelze. „Během letošního zápisu podalo více žádostí zhruba šedesát rodičů, většinou se jednalo o dvě až tři žádosti,“ vyčísluje. Výše měsíční platby za školku se v Prostějově pohybuje kolem 800 korun.

Rozmach dětských skupin pro nejmenší

Po svém vyřešili problém s duplicitami u zápisu v Šumperku. Využívají totiž program elektronické registrace, který umožňuje přihlásit dítě pouze na jednu mateřskou školu. Případný převis pak následně řeší ředitelky mezi sebou.

„Problémy, že jsme neměli kam umístit děti, které se například přistěhovaly, již pominuly. Počet dětí klesá, takže tento nepříjemný problém odpadl,“ sděluje Marie Osladilová z Městského úřadu v Šumperku. Školkovné se ve městě pohybuje kolem tisícovky.

Podle vedení mateřinek rodiče k zápisům přicházejí i s dětmi, jimž ještě nebyly tři roky. Pokud jsou narozeny na podzim, mají ve většině případů velkou šanci na přijetí.

„Hlásí se však i děti mladší dvou let, které nelze přijmout z důvodu platné legislativy,“ upozorňuje ředitelka MŠ Suchonice Smékalová.

Pro takto malé děti mohou být řešením například dětské skupiny. „Jsou velice oblíbené a rodiče je hojně využívají. Po okolí jich je vícero, jedna je ve Vacanovicích, dvě ve Velké Bystřici a další například v Přáslavicích. Takže záběr je velký,“ podotýká zástupkyně ředitele MŠ Doloplazy na Olomoucku Vladimíra Rášová.