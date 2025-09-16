Exředitelku školy v Přerově viní ze zpronevěry, město škodu vyčíslilo na 400 tisíc

  11:38
Přerovská radnice řeší údajnou zpronevěru v jedné z tamních základních škol. V případu je od května obviněná bývalá ředitelka vzdělávacího zařízení. Město se připojí k trestnímu řízení s nárokem na náhradu škody, která je vyčíslena na nejméně 403 tisíc korun, sdělila mluvčí magistrátu Lenka Chalupová. Město o případu informovalo teprve dnes.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Krajský policejní mluvčí Libor Hejtman odmítl případ blíže komentovat s odkazem na probíhající vyšetřování.

Město dnes informace o kauze včetně jména stíhané ředitelky zveřejnilo také na svých webových stránkách. Podle zástupců radnice se žena údajně obohatila nejméně o 403 tisíc korun v době od ledna 2018 do ledna 2023.

„Vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nebylo možné dříve poskytovat žádné informace, aby nedošlo k maření vyšetřování. Policii od počátku poskytujeme součinnost,“ uvedl radní Jakub Navařík (ODS).

Podle zástupců magistrátu město v celém procesu postupovalo s maximální pečlivostí a opatrností. „Způsob, jakým měla být škoda způsobena, nebylo možné odhalit běžnými kontrolními mechanismy. K jejímu odhalení byly potřeba nástroje, které má k dispozici pouze Policie ČR,“ doplnil radní Navařík.

Magistrát ředitelku odvolal

Na škole panovala od loňského roku napjatá atmosféra. Podle Přerovského deníku o odvolání ředitelky usilovali delší dobu rodiče žáků, kterým vadil odliv pedagogů, ale i přehlížení problémových jevů a šikany na škole.

Nespokojení rodiče kvůli tomu předali již dříve městu petici s více než stovkou podpisů, kontrolu zde na konci loňského roku prováděla také Česká školní inspekce.

Radní nakonec letos v březnu rozhodli o odvolání ředitelky, oficiálním důvodem bylo vyhlášení konkurzu na místo ředitele či ředitelky této školy, protože tehdejší ředitelce končilo šestileté funkční období.

Na základě výběrového řízení působí od 1. srpna ve škole nová ředitelka, připomněl Navařík.

