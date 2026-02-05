Totalitní praktiky, hrozbu vystřílením neřešili, kritizují školu. Žáci demonstrovali

Pohled do prostor školy v Bohuslavicích na Prostějovsku, kde nyní panuje vyhrocená atmosféra. | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Lenka Muzikantová
  12:09
Škola v Bohuslavicích na Prostějovsku, kam minulý týden ředitel kvůli protestu žáků požadujících jeho odvolání přivolal policii, se podle dětí i jejich rodičů dlouhodobě zmítá v problémech. Zaznívají obvinění z šikany nebo bossingu, loni zde navíc podle zjištění iDNES.cz policie vyšetřovala případ kyberšikany, kdy žák vyhrožoval vystřílením a vypálením školy. Ředitel odmítá jakékoliv pochybení a současnou situaci označuje za nedorozumění.

V jídelně školy se dnes v půl páté odpoledne uskuteční klíčové jednání, na němž se má rozhodnout o budoucnosti vzdělávacího ústavu. Zúčastní se ho rodiče, pedagogové, ředitel školy a zástupce vedení obce, tedy zřizovatele. Podle informací iDNES.cz budou rodiče na schůzce požadovat rezignaci ředitele.

