V jídelně školy se dnes v půl páté odpoledne uskuteční klíčové jednání, na němž se má rozhodnout o budoucnosti vzdělávacího ústavu. Zúčastní se ho rodiče, pedagogové, ředitel školy a zástupce vedení obce, tedy zřizovatele. Podle informací iDNES.cz budou rodiče na schůzce požadovat rezignaci ředitele.
Celý článek je jen pro členy
Chcete číst prémiové texty bez omezení?
K myslivně nebyly klíče, tak vlezli dovnitř oknem. Konečně našli tu pravou
Do Jeseníků jsme s manželem jezdili řadu let. Nejprve sami, později i s dětmi. Milujeme hory a kouzlo starých chalup. Často jsme si říkali, že jednou bychom takovou chtěli. Postupem času jsem začala...
Minus 40, mrtvá zvířata, třímetrové závěje. Haná zažila v roce 1929 arktický únor
Letos sice Čechy i Moravu zasáhly silné mrazy, ovšem vůbec se nedají srovnat s tím, co Haná zažila v roce 1929. Teploty tehdy klesaly až k minus 40 stupňům, zamrzaly vodovody, hynula zvěř a umíraly...
„Těžko říct, čeho se bál.“ Ředitel přivolal do školy policii, žáci žádali jeho rezignaci
Policejní hlídka musela ve čtvrtek vyjíždět do Bohuslavic na Prostějovsku kvůli protestu části žáků. Přivolal ji ředitel tamní základní školy. Žáci požadovali kvůli údajně neřešeným problémům na...
Unie ztěžuje rozmnožování ohroženého siky, varují zoologové. Bojují za jeho přežití
Na světě žije už jen posledních 430 jedinců, evropská legislativa navíc podle zoologů přispívá k jejich vyhubení. Olomoucká zoo se snaží zajistit přežití siků vietnamských, velmi vzácného druhu...
Modrá krev: Panství Žerotínů se stalo kulisou temné kapitole českých dějin
Moravští páni ze Žerotína patřili k nejvzdělanější elitě své doby. Přesto se jejich panství stalo dějištěm nejhoršího justičního masakru v našich dějinách. Proč humanisté dopustili řádění inkvizitora...
Na chybějící přechody si v Olomouci počkají, přípravy zaberou i rok a půl
V pracovní dny je pro Olomoučany nejčastějším způsobem cestování chůze. Pěšky se podle říjnového průzkumu města přesouvá 37 procent obyvatel, což je víc než v Hradci Králové, Praze či Brně. V případě...
Hlídka řešila zmatenou ženu, vedle seděla hledaná dívka. Sama se prozradila
O velké smůle může mluvit dívka, po níž policie vyhlásila celostátní pátrání a na šumperském nádraží ji nedávno naprostou shodou náhod vypátrali strážníci. V budově se totiž pohybovala zmatená žena,...
Litovelský pivovar ukázal nový vizuál a má lákadlo pro mladé
Pivovar Litovel zahajuje nový rok zásadní proměnou. Zákazníky bude oslovovat novým logem a designem obalů, zároveň hodlá rozšířením nabídky více zacílit na mladou generaci, která pije alkohol méně....
Neberte nám tramvaje. Úvahy o zkrácení tratě čelí v Olomouci kritice místních
Tramvajová trať do olomoucké čtvrti Pavlovičky je v ohrožení. Dostala se totiž na konec životnosti a na opravu by bylo potřeba kolem půl miliardy korun. Vedení města proto zvažuje možnost, že by...
Parkování v Olomouci: přes den volno, večer boj o místo pro rezidenty
Automobil má v Olomouci zhruba každá druhá domácnost. Přibývá těch bez auta, ale i rodin se dvěma a více vozy. Do města zároveň v týdnu dojíždí asi 15 tisíc lidí autem. Aby měli místní kde večer...
K myslivně nebyly klíče, tak vlezli dovnitř oknem. Konečně našli tu pravou
Do Jeseníků jsme s manželem jezdili řadu let. Nejprve sami, později i s dětmi. Milujeme hory a kouzlo starých chalup. Často jsme si říkali, že jednou bychom takovou chtěli. Postupem času jsem začala...
Průmyslová zóna v Zábřehu je patnáct let zablokovaná, spor s Wanemi trvá dál
Dvacet let společnost Wanemi marně prosazuje svůj plán postavit v Zábřehu na Šumpersku papírnu na výrobu kartonů ze sběrového papíru. Tamní zastupitelstvo sice v roce 2006 s projektem souhlasilo,...
Zubří samice z Moravy míří na Kavkaz, posílí tamní volně žijící populaci
Zubr evropský patří mezi největší savce žijící v Evropě. Celkem dvanáct jedinců druhu, který se lidstvu podařilo zachránit před vyhynutím, nyní posílí populaci na Velkém Kavkazu v Ázerbajdžánu. Ve...
OBRAZEM: Nevšední pohled. Skvosty Olomouce z nejvyšší kostelní věže Moravy
Unikátní příležitost fotografovat z nejvyšší kostelní věže na Moravě využila reportérka iDNES.cz Eliška Ošťádalová. Správa katedrály svatého Václava v Olomouci jí dovolila pořizovat snímky v jinak...
Jedna z nejstarších galerií v Česku končí. Bere čas i energii, ví kurátor. Zájemce není
Už víc než před rokem Miroslav Schubert začal uvažovat, že galerii Caesar v přízemí olomoucké radnice svěří mladším následovníkům. Provoz by přitom dál podporovala sousední restaurace. Nepodařilo se...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
OBRAZEM: Černý dech benzenu. Za snímky obří havárie získal hasič prestižní cenu
Krásné fotky smutné události. Hasič-fotograf Petr Andráško loni svým objektivem dokumentoval hasičský zásah u jedno z největších požárů v zemi - při mimořádné nehodě vlakové soupravy a následném...