Personální zemětřesení následovalo poté, co ředitel ani po dubnovém návrhu České školní inspekce (ČŠI) na odvolání a petici, v níž totéž požadovala více než polovina rodičů, odmítl rezignovat a neodvolal ho ani zřizovatel.
Podle informací redakce iDNES.cz školu od pololetí, kdy situace kolem ředitele Neorala vygradovala, opustilo více než 40 dětí a 12 učitelů. Mezi nimi i oblíbená kantorka, které se v lednu po vyhazovu od ředitele zastali žáci a protesty na chodbách školy přerostly v demonstraci, k níž Neoral přivolal policii.
„V květnu jsem podala výpověď a koncem července ukončila pracovní poměr. Situace na škole už zašla za únosnou mez, bylo to špatné prostředí,“ svěřila se nyní už bývalá učitelka Jana Bojková.
V reakci na nabídku jsem řediteli napsal, že mu sám dám deset tisíc, pokud rezignuje. Zatím neodepsal.