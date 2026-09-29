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Řediteli utekli žáci, poloprázdné třídy chce zaplnit odměnou 10 tisíc a zájezdem

Lenka Muzikantová
  15:00

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Ředitel školy v Bohuslavicích na Prostějovsku Martin Neoral. | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Deset tisíc za každého nově příchozího žáka či dítě, které se do školy vrátí zpět, a k tomu zájezd k moři. Neobvyklou náborovou kampaň spustil kritizovaný ředitel základní školy v Bohuslavicích na Prostějovsku Martin Neoral, jenž se začátkem nového školního roku musí řešit hromadné odchody žáků i učitelů.

Personální zemětřesení následovalo poté, co ředitel ani po dubnovém návrhu České školní inspekce (ČŠI) na odvolání a petici, v níž totéž požadovala více než polovina rodičů, odmítl rezignovat a neodvolal ho ani zřizovatel.

Podle informací redakce iDNES.cz školu od pololetí, kdy situace kolem ředitele Neorala vygradovala, opustilo více než 40 dětí a 12 učitelů. Mezi nimi i oblíbená kantorka, které se v lednu po vyhazovu od ředitele zastali žáci a protesty na chodbách školy přerostly v demonstraci, k níž Neoral přivolal policii.

„V květnu jsem podala výpověď a koncem července ukončila pracovní poměr. Situace na škole už zašla za únosnou mez, bylo to špatné prostředí,“ svěřila se nyní už bývalá učitelka Jana Bojková.

V reakci na nabídku jsem řediteli napsal, že mu sám dám deset tisíc, pokud rezignuje. Zatím neodepsal.

Jan Sklenákotec dvou bývalých školáků

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