Na Hané hlásí podprůměrnou úrodu chmele, škodilo vedro a sucho

Zatímco obilí sklidili zemědělci na Hané více než loni, na chmelnicích to bude horší. Mnohde dokonce hluboko pod průměrem, hlásí podle dosavadního průběhu sklizně pěstitelé. Výrobu piva by to nemělo ohrozit, protože pivovary mají zásoby z minulých let.