Vesnici sužuje dědictví toxické skládky, lidé mají ve studnách jedovatou vodu

14:00

Je to už devět let, co z Nasobůrek na Olomoucku zmizela skládka a s ní i sto tisíc tun jedovatých odpadů. Karcinogeny v podzemí však zůstávají a kontaminovaly studny. Místní lidé z nich nebudou moci pít možná ještě desítky let. Toxická voda se dokonce nehodí ani na zalévání, raději proto používají dešťovku. Než se přitom na kontaminaci přišlo, běžně vodu ze svých studní i pili.