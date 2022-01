Skiareály v Jeseníkách napravují škody po zničující oblevě

Doprava až do hor Lyžaře i turisty vyvezou do Jeseníků skibusy Lidé mířící do Jeseníků mohou od zítřka využít nové skibusy. Spoje budou jezdit každý víkend, a to až do 13. března. Skibusy jsou zařazeny do Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, jejich fungování zajistilo Sdružení cestovního ruchu Jeseníky. Spoje budou jezdit mezi Šumperkem a Jeseníkem, na trase, jejíž projetí trvá zhruba 80 minut, je třináct zastávek, například Kouty nad Desnou, Červenohorské sedlo nebo Bělá pod Pradědem. První spoj vyjíždí ze šumperského autobusového nádraží v 8.05, poslední v 16.05. „Skibusy by měly sloužit všem milovníkům zimy i zimních sportů a především bílé stopy. Ti se díky spojům pohodlně dostanou do vrcholových partií Jeseníků,“ uvedla projektová manažerka Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Iva Glacová.