První skiareály v Olomouckém kraji zahajují sezonu, další ještě vyčkávají

„V sobotu 4. prosince se u nás začne lyžovat, byť zatím pouze v nejvyšších partiích areálu. Nejdříve bude jen na dva dny, tedy v sobotu a v neděli, spuštěna sjezdovka Slamník, která má délku 600 metrů,“ sdělil obchodní ředitel Resortu Dolní Morava Tomáš Drápal.

„Další stovky metrů bychom pak rádi přidali 9. prosince, kdy plánujeme zprovoznit pět kilometrů sjezdovek,“ shrnul.

Lanovka bude k dispozici i pro pěší, kteří si tak mohou užít výhled ze Stezky v oblacích či jízdu na horské dráze.

Příští týden chce pak spustit vleky například areál v Branné, který zimní sezonu nejen v Jeseníkách, ale celkově v rámci celé republiky zahajuje pravidelně mezi prvními.

„Předělávali jsme systém zasněžování, letos tak máme zpoždění. Musíme vše vyzkoušet, uvidíme, jak rychle to půjde. Příští týden pojedeme stoprocentně už v týdnu, máme tu domluvený kurz,“ řekl ve čtvrtek ČTK provozovatel střediska Rostislav Procházka.

Další areály se budou postupně přidávat

Lyžaře přivítají rovněž ve Ski Aréně Karlov, kde předpokládají, že by mohli otevřít v pátek 10. prosince. Datum se ale ještě může změnit v závislosti na počasí.

Ceny skipasů Dosud zveřejněné ceny jednodenních skipasů pro dospělé: Resort Dolní Morava............880 Kč Ski Areál Kouty n. Desnou...850 Kč Ski Areál Kraličák................820 Kč Ski Aréna Karlov..................700 Kč Ski Areál Ramzová..............670 Kč Ski Areál Červené sedlo.......660 Kč Ski Areál Přemyslov............590 Kč Ski centrum Miroslav...........550 Kč Ski Areál Hlubočky..............499 Kč

„Nejspíš nebude hned k dispozici všech dvanáct kilometrů sjezdovek, ale postupně budeme přidávat další. Všechny sjezdovky chceme lyžařům nabídnout co nejdřív,“ uvedl mluvčí Boris Keka.

O víkendu 18. a 19. prosince by se mělo začít lyžovat také ve Ski Areálu Kopřivná. „Všechno stojí hlavně na počasí, ale pokud to půjde tak, jak si přejeme, bude se u nás lyžovat už týden před Vánocemi,“ nastínil provozní Luboš Švrček.

Na vhodné podmínky čekají i ve Ski Areálu Hlubočky vzdáleném asi dvacet kilometrů od Olomouce.

„Jsme v nížině, proto u nás není mráz takový, jako na horách a nemůžeme takovým tempem zasněžovat. Doufáme, že minimálně část areálu spustíme ještě před Vánocemi,“ sdělil zástupce střediska Michal Stojmenov.

Podle nařízení vlády budou muset lidé při nákupu lyžařské permanentky předložit potvrzení, že mají dokončené očkování, v posledním půlroce prodělali covid, nebo mají negativní test.

Při nákupu skipasů v kasách přímo pod svahem není s kontrolou problém, lyžař se prokáže tištěným certifikátem nebo platným QR kódem v mobilu. Komplikovanější je to ale při nákupu online, s čímž by však měla pomoci aplikace Tečka.

„Plánovali jsme online prodej udělat tak, že si zákazník přes e-shop koupí voucher, se kterým přijde na pokladnu, kde mu ho vyměníme za skipas. Při této výměně by ale navíc ještě musel ukázat doklad o bezinfekčnosti. Tak složitému procesu jsme se ovšem chtěli vyhnout,“ sdělil Boris Keka za Ski Arénu Karlov.

V areálu teď připravuji propojení e-shopu s aplikací Tečka. „Pro zákazníky by to znamenalo, že by už při nákupu mohli svou bezinfekčnost prokázat z domova a pod svahem by nemuseli vytahovat zmrzlý mobil nebo rozmočený certifikát,“ vysvětlil Keka.

Stejný režim plánují i v Resortu Dolní Morava nebo v Kopřivné, kde dosud běží systém založený na důvěře.

„Momentálně to funguje tak, že kupující na e-shopu prokáže svou bezinfekčnost jen tím, že zaškrtne příslušnou kolonku. Další kontrola už neprobíhá,“ sdělil provozní Švrček.

V areálu totiž vycházejí z vyjádření Ústavního soudu, podle kterého nemají v areálech právo vyžadovat po zákaznících předložení dokladu o jejich zdravotním stavu.