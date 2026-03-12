„Informace ze středečního večera je taková, že zbývaly poslední nižší desítky lístků,“ informoval redakci iDNES.cz mluvčí klubu Jiří Fišara.
Vlak by měl z Olomouce do Mohuče dopravit ve čtrnácti vagonech zhruba 750 fanoušků. „Jeden vagon je skladový, ale zbylých třináct je pro fanoušky. Zároveň máme informace, že se další fanoušci chystají do Německa po vlastní ose,“ prozradil Fišara.
|
Všichni s náma vlakem do Mohuče. Sigma chystá unikátní výpravu na pohárové klání
Do sektorů hostů v Mewa Areně, jež celkově pojme přes 33 tisíc fanoušků, by tak měla dorazit zhruba tisícovka olomouckých příznivců. Půjde tudíž o největší fanouškovský výjezd Sigmy v rámci aktuální sezony v evropských pohárech.
„Nejvíce fanoušků dosud bylo ve Florencii, to bylo zhruba 320 lidí. Na předkolo play off do Lausanne dorazilo asi 250 fandů,“ spočítal koordinátor fanoušků Sigmy Zbyněk Müller.
Vlak vyrazí z olomouckého hlavního nádraží ve středu ve 23.45 a krátce poté zastaví v Zábřehu. „Modro-bílý expres“ zastaví i v Praze v Holešovicích, kam dorazí ve 2:15. Do cílové destinace pojede vlak cca dvanáct hodin.
„Předpokládaný příjezd do Mainzu je ve čtvrtek 19. března okolo poledne. Fanoušci budou mít následně volný program. Stejně jako na všech evropských výjezdech je v plánu sraz a společný pochod na stadion,“ uvedl Fišara. Bezprostředně po skončení zápasu bude následovat přesun na vlakové nádraží a zpáteční cesta do Olomouce.
Klub spustil prodej balíčků ve středu ve 14.00, do hodiny byla většina lístků pryč. Balíčky se pohybovaly v cenové relaci 2 270 Kč až 2 470 Kč v závislosti na tom, zda je lístek do první či druhé vlakové třídy. V ceně je kromě místenky také vstupenka na zápas a blíže nespecifikovaný dárek.
|
Proti Mohuči nastoupíme s čistou hlavou, říkal Kliment. Výměna trávníku ho potěšila
Zájem fanoušků o potenciální vlakový výjezd začal olomoucký celek zjišťovat hned po oznámení losu. A protože se nezávazně přihlásilo zhruba 600 fandů, potvrdila Sigma na začátku minulého týdne, že se vlakový výjezd opravdu uskuteční.
Osmifinále Konferenční ligy se hraje na dva zápasy. První utkání na Andrově stadionu ve čtvrtek 12. března začne ve 21.00. Odveta v Německu se uskuteční za týden od 18.45. První „Modro-bílý expres“ už vyslal klub na finále Českého poháru v roce 2012 do Plzně.