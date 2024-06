Šišemka se zvedla o čtyři metry a pustošila. Jako konec světa, líčí místní

„Byl to takový příval, že jsme v tu chvíli nemohli nic dělat. Byla to smršť, kroupy, bílo, velký vítr a strašná průtrž. Vše se událo během čtvrt hodiny, vypadalo to jako konec světa, to se nedalo nic jiného dělat, než čekat,“ popsala Kopřivová.

Zničené Troubky na Přerovsku po povodních v roce 1997.

„Zažila jsem to už v Troubkách v roce 1997. Myslela jsem si tak, že budu vědět, co mám v takových chvílích dělat. Ale na vlastní kůži jsem si teď zkusila, jaké to je, když je člověk paralyzovaný a sesype se. Už je to dobrý, dala jsem si štamprlu, ale to se vrátí,“ dodala.

Voda se rodině dostala do sklepů, ve stodole zaplavila firemní auto a zahradu proměnila stejně jako ostatní pozemky v okolí ve velké bahniště.

„Neskutečná je vlna solidarity, lidé se zajímají, nabízejí se, že přijedou, přiloží ruku k dílu,“ vyzdvihla žena.

Průtrž mračen zastavila při cestě z Šišmy, kde byl na návštěvě u maminky, také Jana Radu.

„Byla to hrůza, voda přiletěla zničehonic ze všech stran. Byla to průtrž mračen, okamžitě jsem to otáčel, ale když jsem přijel zpět od Hradčan, už byl zaplaven spodek Šišmy. Vzal jsem to nahoru na Pavlovice, přebrodil jsem se přes hráz rybníka, kde už se valila voda, a vrátil jsem se za mámou zvrchu. Už tady bylo půl metru vody,“ nastínil.

Kvůli poničené hrázi hrozila evakuace obce

Voda si cestu do domu našla z více stran. „Za domem je ještě potok, šlo to i od přehrady, voda valila skrz barák a přes vrata ven, strašný. V roce 1997 jsme měli vodu jen ve sklepě, valila přes most, ale do domu se nedostala. Tohle nikdo nečekal, byl to mžik. Auta byla v potoku,“ doplnil.

Nejhorší je při úklidu podle něj bahno, všichni se snaží ho rychle odklidit, než zaschne. V Šišmě tak dnes mají od rána všichni na nohou gumáky, v rukou lopaty a kolečka. Po celé obci se pohybuje těžká technika.

Podle starosty Marka Krysteka šlo o živelní katastrofu, kterou nešlo předvídat.

„Nemohlo nás zachránit nic a nikdo, byla to katastrofa, která přišla během dvaceti minut,“ řekl s tím, že vodu nezvládla zachytit ani nádrž nad obcí, kde její příval poškodil hráz.

„V noci jsme kvůli natržení hráze řešili i potenciální evakuaci celé obce, to se naštěstí nepotvrdilo. Za pomoci místních jednotek hasičů se podařilo hráz stabilizovat tak, aby lidé mohli zůstat ve svých domech,“ shrnul.

Přívalová vlna při bleskových povodních zasáhla na Přerovsku celkem sedm obcí, škody jsou obrovské. V regionu přitom živly řádily druhý den po sobě, ve středu večer a v noci zasáhly silné bouřky především Přerovsko a Olomoucko, kde přívalový déšť mimo jiné zatopil obec Velký Týnec.