Čínská auta? Za dvacet let se můžeme stejně bavit o letadlech, varuje expert

Široký záběr projektu Sinofon zahrnoval i rostoucí vliv východní velmoci nebo její vnímání různými zeměmi včetně České republiky.

„Vztah Česka a Číny je v Evropě specifický. Nikde jinde se z ní na tolik let nestala vnitropolitická záležitost,“ říká vedoucí výzkumný pracovník projektu Sinofon Richard Turcsányi z olomoucké katedry asijských studií.

Pět let jste zkoumali Čínu z různých úhlů. Změnila se za tu dobu?

Čína se mění velmi rychle, a to několik posledních desetiletí. Změna je patrná například v tom, že za uplynulých deset či patnáct let si země vybudovala infrastrukturu z ničeho. Předtím prakticky nikde nebyla metra, dálnice, neexistovaly vysokorychlostní železnice. Teď má dvacet čínských měst metro, šanghajské je největší na světě. Kdo přijede po několika letech do Pekingu, uvidí nové letiště, které otevřeli za covidu, také největší na světě.