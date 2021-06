Cesta z Olomouce na Šternberk bude pomalejší, opravují silnici I/46

Doprava na místě bude podle ŘSD vedena kyvadlově jedním pruhem. „Na úrovni benzínové stanice u Bohuňovic začne oprava silničního povrchu pomocí technologie dvouvrstvého mikrokoberce,“ uvedl regionální mluvčí ředitelství silnic Miroslav Mazal.

„Termín prací byl stanoven od pondělí 7. do středy 30. června. Celou dobu motoristé projedou kyvadlově jedním pruhem pro oba směry. Střídavý provoz pohlídají semafory či školení regulovčíci s vysílačkami,“ doplnil mluvčí.

Práce na silnici budou stát zhruba 1,4 milionu korun bez DPH. „Týkají se úseku mezi kilometry 50,6 a 50,9. Ponechání dopravy na částečně uzavřené silnici I/46 nevyžaduje vytyčení objízdných tras,“ podotkl Mazal.

Řidiči se ovšem musí připravit na zdržení. „Ranní nebo odpolední cesty za prací mohou způsobovat nárazové kolony, prosíme o trpělivost a děkujeme za pochopení,“ uvedl mluvčí.

Nedávno silničáři opravili na stejné silnici most v Dolanech. „Na trase z Olomouc do Šternberku byla vyznačena objízdná trasa přes Dolany a Bělkovice-Lašťany. Ze Šternberka do Olomouce řidiči jezdili po nedotčeném pruhu silnice I/46,“ připomněl Mazal.