Řidiče v Olomouckém kraji čekají na podzim omezení, ale i úleva

- dálnice D35, rampa u Mohelnice od 25. září do 4. října

- Olomouc, kruhový objezd u Globusu od 26. září do 4. října

- silnice I/46 Šternberk – Olomouc od 3. do 16. října. Řidiči většinou projedou obousměrně vyjma mohelnické rampy. Zde bude objízdná trasa od Šumperka na Hradec Králové vedena přes sjezd do Loštic.