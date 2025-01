Dívku zraněnou po skoku ze školního balkonu pustili z nemocnice, bude v pořádku

V brněnské dětské nemocnici skončila po pádu ze čtyřmetrové výšky s vážným zraněním zad, transportoval ji tam vrtulník. „Dítě mělo bolestivou bederní oblast páteře, proto bylo s podezřením na vnitřní krvácení do břicha převezeno do brněnské dětské nemocnice, kde jej dál vyšetřili. Převezena byla ve stabilizovaném stavu,“ shrnul mluvčí krajské záchranné služby Břetislav Bolard.

Redakci iDNES.cz se nyní podařilo zjistit, že dívka už byla propuštěna z nemocnice. „Vím, že už je doma a že naštěstí nemá poškozenou míchu, takže bude v pořádku. Šrámy na duši však zůstanou,“ uvedla žena, která rodinu zná. „Šikanu neschvaluji, doufám, že se vše vyšetří,“ dodala.

Dívka, která se jmenuje Natálka, nyní bydlí v Prostějově, kam se rodina přestěhovala ze Smržic. Na druhý stupeň přestoupila Natálie do školy v Čelechovicích na Hané, protože chtěla zůstat v kontaktu se svými kamarády.

Otec dívky, která s Natálií strávila lyžařský výcvik týden před neštěstím na základní škole, vypověděl, že incidentu nic nenasvědčovalo. „Moje dcera na školu také chodí. Předminulý týden absolvovala lyžařský výcvik a shodou okolností bydlela ve vedlejším pokoji, takže tu dívku celý týden potkávala, protože oba pokoje měly společnou chodbu a sociální zařízení,“ uvedl Pavel Stavarič z Čelechovic na Hané.

„Dcera mi řekla, že holčina byla úplně v pohodě a že nikdo by to, co se stalo, nečekal,“ doplnil. Rodinu prý jinak blíže nezná, jen ví, že pocházejí ze Smržic, což je sousední dědina.

Redakce iDNES.cz se pokusila kontaktovat rodiče Natálky, ti však během pondělí na zaslané zprávy nereagovali.

Incident se odehrál v pondělí 13. ledna. Dívka na základní škole v Čelechovicích na Hané vyskočila z okna ze čtyřmetrové výšky. Podle policistů se na jejím pádu nikdo jiný nepodílel.