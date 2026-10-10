„Bylo nám stydno.“ Sigma představila nové zázemí pro mládež, vyšlo na 18 milionů

Nová budova složená z mobilních modulů bude sloužit hráčům a trenérům klubové akademie. Uvnitř se nacházejí i moderní šatny.
„Cítíme, že infrastrukturu potřebujeme posunout ještě dál. Zdejší areál byl za hranou důstojnosti. Potřebovali bychom třeba ještě více hřišť, vzhledem k tomu, kolik máme týmů. Pro akademii je to ale i tak velký posun,“ prohlásil ředitel rozvoje fotbalu v Sigmě Michal Hrubý.
Stavba nabízí i místnost pro mládence, kteří ve škole skončí dříve. „Mohou si tu dodělat úkoly a podobně. Je to významné zvýšení komfortu pro všechny v akademii,“ dodal Hrubý.
Předseda Sigmy Ondřej Navrátil už několikrát uvedl, že zkvalitnění akademie je velkou prioritou nového vedení. Nyní ujistil, že zlepšování zázemí pro mládež, která zahrnuje přes 500 hráčů ve všech kategoriích, tímto krokem nekončí.
„Bylo to maximum, co jsme byli schopni zvládnout za krátkou dobu. Tato investice byla rychlá, moderní a také je mobilní. S ohledem na flexibilitu a čas to bylo aktuálně nejlepší řešení,“ tvrdí Navrátil.
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„Jsme si však vědomi, že to, co jsme nyní postavili díky těmto mobilním buňkám, není dostatečné. Není to téma jen šaten, bylo toho více, za co nám bylo stydno. Z dlouhodobého hlediska budeme potřebovat více prostorů, už proto, že bychom kategorie dále chtěli navyšovat a obrovské rezervy máme i v ženských týmech,“ uvedl předseda.
Výše investice se vyšplhala nad 18 milionů korun. „Modulární výstavba je v současnosti celosvětovým trendem. Podobná zařízení vznikají aktuálně čím dál častěji. Vytvoření odpovídajících podmínek pro mládež je pro nás naprosto klíčové,“ sdělil Jakub Beneš, předseda výboru spolku SK Olomouc Sigma MŽ, který zaštiťuje mládež v klubu.