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„Bylo nám stydno.“ Sigma představila nové zázemí pro mládež, vyšlo na 18 milionů

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  7:56

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Nové zázemí pro fotbalisty v Řepčíně nabídne šatny i místnosti pro regeneraci. | foto: SK Sigma Olomouc

Už žádné dojíždění na Andrův stadion. Mladé talenty z líhně fotbalové Sigmy Olomouc mají v areálu v městské části Řepčín nové zázemí, které poskytne prostory pro regeneraci, videopřípravu trenérů či místnosti pro fyzioterapeuty. Za tím vším dosud musely mládežnické výběry cestovat do centra města. Slavnostní otevření nového zázemí si tento týden nenechal ujít ani vlivný donátor klubu, miliardář Pavel Hubáček, který do Řepčína přiletěl helikoptérou.

Nová budova složená z mobilních modulů bude sloužit hráčům a trenérům klubové akademie. Uvnitř se nacházejí i moderní šatny.

„Cítíme, že infrastrukturu potřebujeme posunout ještě dál. Zdejší areál byl za hranou důstojnosti. Potřebovali bychom třeba ještě více hřišť, vzhledem k tomu, kolik máme týmů. Pro akademii je to ale i tak velký posun,“ prohlásil ředitel rozvoje fotbalu v Sigmě Michal Hrubý.

Nové zázemí pro fotbalisty v Řepčíně nabídne šatny i místnosti pro regeneraci.
Předseda výboru spolku SK Olomouc Sigma MŽ Jakub Beneš představuje cíle pro klubovou mládež.
Legenda nejen olomouckého fotbalu David Rozehnal (vlevo) a šéftrenér klubové akademie Sigmy Jan Krajčovič na slavnostním otevření nového zázemí v Řepčíně.
Předseda Sigmy Ondřej Navrátil během prezentace nového zázemí pro mládež
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Stavba nabízí i místnost pro mládence, kteří ve škole skončí dříve. „Mohou si tu dodělat úkoly a podobně. Je to významné zvýšení komfortu pro všechny v akademii,“ dodal Hrubý.

Předseda Sigmy Ondřej Navrátil už několikrát uvedl, že zkvalitnění akademie je velkou prioritou nového vedení. Nyní ujistil, že zlepšování zázemí pro mládež, která zahrnuje přes 500 hráčů ve všech kategoriích, tímto krokem nekončí.

„Bylo to maximum, co jsme byli schopni zvládnout za krátkou dobu. Tato investice byla rychlá, moderní a také je mobilní. S ohledem na flexibilitu a čas to bylo aktuálně nejlepší řešení,“ tvrdí Navrátil.

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„Jsme si však vědomi, že to, co jsme nyní postavili díky těmto mobilním buňkám, není dostatečné. Není to téma jen šaten, bylo toho více, za co nám bylo stydno. Z dlouhodobého hlediska budeme potřebovat více prostorů, už proto, že bychom kategorie dále chtěli navyšovat a obrovské rezervy máme i v ženských týmech,“ uvedl předseda.

Výše investice se vyšplhala nad 18 milionů korun. „Modulární výstavba je v současnosti celosvětovým trendem. Podobná zařízení vznikají aktuálně čím dál častěji. Vytvoření odpovídajících podmínek pro mládež je pro nás naprosto klíčové,“ sdělil Jakub Beneš, předseda výboru spolku SK Olomouc Sigma MŽ, který zaštiťuje mládež v klubu.

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