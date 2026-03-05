Na tomhle hrát nechceme. Sigma během pár dní vymění trávník, přijede z Maďarska

Václav Havlíček
  10:29
Namísto ocenění kritika. Zatímco v minulých letech sbírali trávníkáři fotbalové Olomouce ocenění za nejlépe připravený a vypadající pažit v republice, letos je Sigma kvůli svému terénu pod palbou kritiky. Mezi prvoligovými kluby není sama, například v Jablonci je stav hřiště na hraně regulérnosti. I proto se Olomouc rozhodla pro změnu. Netypicky během sezony. Bude mít nový trávník z Maďarska.
Na Andrově stadionu začaly práce k výměně trávníku. Hotovo by mělo být do konce týdne. (4. března 2026)

Zhoršený stav jindy precizního trávníku má objektivní důvody. Kvůli účasti Sigmy v Konferenční lize se na Andrově stadionu více hraje i trénuje. Na konci podzimu, kdy se trávník začal zhoršovat, se navíc na Hané představila i česká reprezentace.

„Zhruba od poloviny listopadu je trávník mimo vegetační období, takže neroste a hřiště jen udržujete. Znovu růst tráva začíná v průběhu března. Potřebujete ale i přízeň počasí, aby bylo i přes noc alespoň pět až sedm stupňů,“ vysvětlil Dušan Romanovský, šéf trávníkářů Sigmy.

„Vyhřívání funguje hlavně proto, aby se nehrálo na zmrzlém povrchu, s růstem a regenerací nijak nepomáhá,“ dodal Romanovský, který s parťákem Kerbrem v roce 2024 získali prestižní ocenění Trávník roku.

Aby byl pažit alespoň opticky lepší, zkusili trávníkáři zasadit zelenou řasu, která měla trávníku vrátit původní barvu. Jenže hráči si stěžovali: „Vždyť to hrozně klouže!“

Nejlepší ligový pažit? V Olomouci. Znám každé stéblo, říká oceněný trávníkář

„Náš trávník musel zvládnout výrazně víc zápasů než v minulých letech. K tomu je navíc potřeba připočíst také oficiální tréninky, které jsou v mezinárodních soutěžích povinné. Když se k tomu ještě přidala v posledních letech neobvykle tuhá zima a další zápasy v úvodu jara, hřiště se dostalo až do současné podoby,“ vysvětlil Romanovský.

Proto nakonec klub sáhl k výměně. „I když se nejedná o malou investici, kvalitní hrací plocha je základ nejen pro výkon hráčů, ale i pro atraktivní fotbal pro fanoušky. A ten jim chceme přinášet,“ prohlásil jasně trávníkář.

„Předchozí vedení rekonstrukci odkládalo“

Hřiště Androva stadionu tak čeká blesková akce, první práce začaly už ve středu. Nejprve je nutné stávající povrch hřiště odfrézovat a připravit na pokládku nového trávníku. Nový koberec přivezou kamiony až z Maďarska, kde vyrostl ve školce pro trávníky.

„Jedná se o prověřenou kvalitu,“ slibuje Romanovský. „Aktuálně v těchto dnech odtud bere společně s námi svůj nový trávník například Lech Poznaň a připravují i nový koberec pro národní stadion ve Varšavě.“

Trávník v Jablonci ovlivnil i penalty. Byl šílený, ale pro oba stejný, shodli se slávisté

Předseda Sigmy Ondřej Navrátil uvedl, že klub dělá maximum pro to, aby byl trávník položený do konce týdne. Sigma o víkendu hraje ve zmíněném Jablonci, už příští týden ale čeká Andrův stadion těžká zkouška.

Ve čtvrtek se od 21.00 v osmifinále Konferenční ligy představí Olomouc s německou Mohučí. O den dřív mají na stadionu oba týmy hodinový oficiální trénink. A příští víkend Sigma v rámci Chance Ligy přivítá Karvinou. „Na stávajícím povrchu nechceme hrát domácí soutěž, natož osmifinále Konferenční ligy,“ konstatoval Navrátil.

„Rozsáhlejší rekonstrukce hrací plochy se za předchozí akcionářské struktury dlouhodobě odkládala z ekonomických důvodů a jako nový vlastník jsme to před začátkem sezony nemohli stihnout. Plán byl udělat tuto rekonstrukci po této sezoně, kritický stav nás ale donutil zareagovat okamžitě,“ uvedl předseda.

„Budeme s trávníkem pochopitelně až do čtvrtka neustále pracovat, vyčesávat a připravovat ho tak, aby byl nejen na evropský zápas, ale i na zbytek sezony v co nejlepší kondici,“ zakončil Romanovský.

