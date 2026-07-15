Hubáček se finančně velkou měrou podílel na loňském odkupu Sigmy, byť s novým formálním vlastníkem – společností Sigma Sport – nemá nic společného.
Kromě nového nápisu na hrudi budou sigmáci na trikotech nosit tmavější odstín modré. Pod límečkem na zádech je číslovka 1919, která odkazuje na rok založení klubu, dresy mají rovněž na pravém boku vyražený symbol sloupu Nejsvětější Trojice. Odkaz na památku ze seznamu UNESCO má dokreslovat sepětí Sigmy s Olomoucí.
„Tmavší odstín modré má symbolizovat eleganci, stabilitu a profesionalitu. Ukazuje také rostoucí klubové ambice, stále však s velkým respektem k více než stoleté tradici,“ uvedl klub při představení dresů, v rámci něhož vznikl i propagační spot.
„Rozhodli jsme se jít cestou jednoduchosti a čistoty, což následuje aktuální trendy. Zároveň však pro nás bylo důležité také respektovat více než staletou klubovou historii a připomenout pevné ukotvení Sigmy ve městě Olomouc, které také hrdě reprezentujeme. Věříme, že si fanoušci dres oblíbí a především, že hráčům přinese štěstí a úspěchy na hřišti,“ sdělila ředitelka marketingu a PR Sigmy Michaela Mitáčková.
„Právě spojení respektu k historii a odhodlání uspět v budoucnosti je nám ve skupině Creditas velmi blízké. Jsme hrdí, že se stáváme generálním partnerem Sigmy a můžeme být součástí její další kapitoly,“ dodala ředitelka marketingu a komunikace skupiny Creditas Lucie Brunclíková.
Nové dresy budou k dostání ve fanshopu klubu, fanoušci zaplatí 2 190 korun za dospělý a 1 790 korun za dětský dres.