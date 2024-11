Po hokeji na fotbal, zájemci zadarmo. Olomouc čeká výživná sportovní neděle

Oba olomoucké kluby si pro tuto příležitost přichystaly speciální promo, vždyť naposledy takto na sebe zápasy hokejistů a fotbalistů navazovaly na podzim roku 2022.

„Vyčlenili jsme 500 lístků, které jsme dali hokejistům. Fanoušci, kteří půjdou na hokej, si mohou ve fanshopu Mory zadarmo vyzvednout lístek na fotbal. Stačí předložit vstupenku na hokejový zápas s Libercem nebo permanentku. Akce pořád běží,“ uvedl mluvčí Sigmy Jiří Fišara.

V neděli 24. listopadu hostí fotbalisté i hokejisté Olomouce soupeře z Liberce. Oba hanácké celky si připravily speciální promo akci.

Hokejisté odhadují návštěvnost zápasu na zhruba čtyři a půl tisíce diváků, fotbalisté čekají méně, doufají ovšem, že přilákají i příznivce hokeje. Ti však budou mít za dvě a půl hodiny co dělat, pokud v plechárně začne prodloužení.

„To bohužel neovlivníme. My jsme rádi, že se hokejistům podařilo vyjednat posunutí alespoň o hodinu, kdo bude mít zájem dorazit na oba zápasy, to jistě docení,“ míní Fišara.

„Bohužel, v tomto mě trošku mrzí přístup fotbalu. A vůbec teď nemyslím Sigmu, nýbrž LFA. Ta si – asi společně s O2 TV – měsíc před termínem nasadí přenosy a vůbec nebere ohledy. Proč by se utkání Sigma – Slovan nemohlo hrát v sobotu? Nebo alespoň v jiný čas, než je již půl roku stanovený začátek hokeje?“ ptá se marketingový manažer HC Olomouc Simon Vejtasa.

„Zkrátka, my na termín fotbalu museli reagovat relativně na poslední chvíli a z několika důvodů, jako jsou například potřeby hostujícího týmu či rozpis ledové plochy, nebyl posun o více než hodinu možný,“ přidal Vejtasa.

I tak se však sportovní divák v Olomouci pobaví. Mora má doma výtečnou formu, Sigma v čele s nejlepším ligovým střelcem Janem Klimentem zase chce po čtyřech neúspěších naplno bodovat.

Už za 14 dní se navíc role prohodí. To bude Sigma od 15:30 hostit pražskou Slavii a od 18.00 vyzve Mora doma Plzeň. Fotbalisté by chtěli uspořádat stejnou akci jako teď, čili že by nejrychlejší zájemci mohli v případě zájmu dostat k lístku na fotbal vstupenku na hokej gratis. „Ale ještě to nemohu potvrdit,“ vzkázal Fišara.

A byla to právě Slavia, která na Andrův stadion přijela i před dvěma lety, kdy se naposledy podobná návaznost fotbalové a hokejové Olomouce povedla. „Tenkrát přišlo asi sedm a půl tisíce diváků, ale obecně návštěvnosti rostou, teď si myslím, že by se návštěvnost na Slavii mohla přiblížit k deseti tisícům,“ přeje si Fišara.

„Zatím takových navazujících zápasů proběhlo málo na to, abychom si toto mohli důkladněji vyhodnotit. Nicméně odhadem lze říct, že na návštěvnost hokejových utkání to příliš vliv nemá,“ konstatoval Vejtasa.

Na oba duely konané tuto neděli jsou stále lístky k dispozici. Na Sigmu je lze pořídit v intervalu od 100–300 korun, vstupenka na hokej vyjde na 170–240 Kč. Sigma v pátek v poledne taktéž zahájila předprodej na utkání se Slavií, a to v cenové relaci 200–350 Kč.