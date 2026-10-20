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Dům Družby ze 70. let nahradí byty a obchody, proměnu místa ovlivní i sousedé

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  11:55
Dům Družby v části Olomouce Černá cesta vznikl v letech 1972–1974 jako...

Dům Družby v části Olomouce Černá cesta vznikl v letech 1972–1974 jako společenské středisko pro sovětské vojáky a jejich rodiny. (2026) | foto: ONplan

Holubice míru z roku 1976 před olomouckým Domem Družby na Černé cestě od...
Panelový dům na Černé cestě v Olomouci, kde si obyvatelé stěžují na problémovou...
Panelový dům na Černé cestě v Olomouci, kde si obyvatelé stěžují na problémovou...
Nábřeží řeky Moravy u sídliště Černá Cesta v Olomouci. (2026)
5 fotografií
Dům Družby, kde se v Olomouci scházeli sovětští vojáci s rodinami a jiným obyvatelům města nebyl běžně přístupný, nahradí moderní bydlení. Soukromý investor chce na proměnu místa vypsat architektonickou soutěž, která se bude věnovat také okolním veřejným prostranstvím sídliště. I to původně vzniklo pro příslušníky okupační armády.

Bývalé společenské středisko pro Sověty v části města Černá cesta by měla nahradit nová zástavba s byty, obchody a službami. O budoucí podobě místa rozhodne odborná porota v připravované urbanisticko-architektonické soutěži „Olomouc: Nová Černá Cesta“.

Soutěž se bude týkat pozemků o rozloze přibližně pět tisíc metrů čtverečních. Zaměří se také na vazby na okolní veřejná prostranství, dětské hřiště Orlák a Sokolovskou ulici i zlepšení podmínek pro pěší a cyklisty.

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Vlastníkem pozemků a investorem připravovaného záměru je společnost Galerie Hradisko, která je součástí olomoucké developerské skupiny o’home.

„Naším cílem je citlivě doplnit sídliště Černá Cesta o hodnotnou městskou zástavbu, která nabídne výjimečnou kvalitu bydlení a současně přinese nový život do této části Olomouce. Nechceme pouze nahradit stávající budovu novou,“ řekl spoluzakladatel developerské skupiny o’home Lubomír Šimek.

„Chceme vytvořit místo s vlastní identitou, které pozvedne celou lokalitu. Od architektonické soutěže očekáváme nadčasové a zároveň citlivé řešení, které přinese trvalou hodnotu budoucím i stávajícím obyvatelům lokality,“ dodal Šimek. Návrh navazujících veřejných prostranství bude podle něj sloužit i jako ideový podklad pro další koordinaci rozvoje území.

Dům Družby v části Olomouce Černá cesta vznikl v letech 1972–1974 jako společenské středisko pro sovětské vojáky a jejich rodiny. (2026)
Holubice míru z roku 1976 před olomouckým Domem Družby na Černé cestě od Antonína Gribovského. Jde o jednu z největších sochařských realizací v kameni na území města, která je stále na původním místě. Dobové foto.
Panelový dům na Černé cestě v Olomouci, kde si obyvatelé stěžují na problémovou sousedku.
Panelový dům na Černé cestě v Olomouci, kde si obyvatelé stěžují na problémovou sousedku.
5 fotografií

Dům Družby vznikl v letech 1972 až 1974 jako společenské středisko pro sovětské vojáky a jejich rodiny. Byl postaven jako „dar československého lidu“.

„Součástí objektu byl na svou dobu moderní multifunkční sál s projekční místností, který sloužil také jako kino a patřil k nejmodernějším v Olomouci. Podle vzpomínek pamětníků však budova nebyla běžně přístupná obyvatelům města. Po odchodu sovětské armády objekt ztratil své původní využití,“ uvedla mluvčí olomoucké radnice Lenka Jedličková. Budova stojí u vstupu do sídliště Černá Cesta, v blízkosti řeky Moravy, s výhledy na historické panorama Olomouce.

Bývalá ruská čtvrť bylo určené pro sovětské rodiny. Měly tu školu, vojenskou nemocnici i obchody. Obehnaná byla betonovou zdí.

„Nábřeží Moravy u sídliště Černá Cesta je krásné a exponované místo určené územním plánem k výstavbě malého obytného bloku. Za městskou samosprávu vítám zodpovědný přístup investora společnosti o’home k návrhu výstavby se soutěží a participací veřejnosti. Podporuji, aby součástí bytové stavby byla i občanská vybavenost a kvalitní rekonstruovaná veřejná prostranství na navazujících plochách,“ uvedl náměstek olomoucké primátorky a architekt Tomáš Pejpek (ProOlomouc).

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Urbanisticko-architektonická soutěž bude mít dvě kola a proběhne podle pravidel České komory architektů. Její vyhlášení předpokládá firma na začátku prosince. Z přihlášených uchazečů vybere porota účastníky prvního kola, kteří následně připraví koncepty řešení. Nejlepší z nich postoupí do druhého kola, ve kterém týmy své koncepty dále rozpracují do podrobnějších návrhů. Vítěz by měl být znám v létě 2027.

Soutěž proběhne formou workshopů, během nichž budou architektonické týmy své návrhy prezentovat porotě a diskutovat s ní o svých řešeních. Porotu budou tvořit nezávislí odborníci na architekturu a urbanismus společně se zástupci investora a města Olomouce.

Budoucí podobu ovlivní i Olomoučané

Do přípravy soutěže se může zapojit také veřejnost. „Od 19. října do 8. listopadu bude na webu novacernacesta.cz dostupný online dotazník s mapou, ve kterém mohou obyvatelé hodnotit současný stav území, upozornit na jeho problémy nebo pojmenovat hodnoty, které by měly být zachovány,“ vysvětlil Jan Martin z plánovací kanceláře ONplan, která soutěž organizuje.

Lidé také mohou přijít na sousedské setkání nad mapou, které se uskuteční v úterý 3. listopadu od 17 hodin v budově bývalého střediska Družba. Podněty veřejnosti se následně stanou jedním z podkladů pro účastníky architektonické soutěže.

„Veřejnost se bude moci do procesu znovu zapojit také na konci druhého kola soutěže, kdy budou rozpracované návrhy představeny formou výstavy a na webu soutěže. Komentáře veřejnosti následně dostane k dispozici porota před závěrečným hodnocením,“ doplnil Martin.

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