Střídání stráží na památkách. Konec sezony patří seniorům

Klíč, který určuje účastníka zájezdu, je jednoduchý – přednost mají důchodci, kteří ještě na žádném výletě nebyli.

„Přihlášky se otevírají v pondělí 19. srpna a platí, že přednost budou mít senioři, kteří se ještě žádného výletu s městem nezúčastnili. Každý může využít v letošním roce nabídky maximálně dvou výletů a jednoho divadelního představení,“ nastínil podmínky účasti náměstek přerovského primátora Vladimír Lichnovský.

První výlety se uskuteční ve dnech 12. a 23. září do Lednicko-valtického areálu, který je zapsán na seznam památek UNESCO.

„Rozprostírá se mezi Lednicí, Valticemi a Břeclaví. A my navštívíme jak místní pamětihodnosti, tak i krásný a rozlehlý park,“ uvedla vedoucí odboru sociálních věcí a školství Romana Pospíšilová.

Kdo by si raději užil kolonádu a popíjení minerálních pramenů, může si do kalendáře zaškrtnout úterý 17. září, kdy přerovská výprava zamíří do lázní Luhačovice, které jsou vnímány jako jedno z nejkrásnějších míst na Moravě.

„Je tam krásná architektura i příroda, lákadlem jsou samozřejmě minerální prameny – a toho všeho si užijeme,“ řekla Pospíšilová.

Další podzimní nabídkou je výlet do Kovozoo, které je přehlídkou nevšedních zvířecích modelů vyrobených z kovu – a na Baťův kanál, po němž se projedou v lodi. Kdo by měl zájem o tato dvě místa, může si poznačit 26. září a 9. říjen.

Trojice výletů schovaná pod názvy „Marlenka + Tatra Kopřivnice + Štramberk“ nabízí zajímavé exkurze a koná se ve dnech 2. a 17. října.

Podzimní nabídku výletů ukončí zájezd do Moravského divadla v Olomouci na činoherní představení Splašené nůžky. Šílenou detektivní komedii, která láme divácké rekordy po celém světě, uvidí přerovští senioři ve středu 23. října.

„Zájemci o naše bezplatné výlety se mohou hlásit od 19. srpna od 8:00 osobně na adrese Smetanova 7, kancelář číslo 112, nebo telefonicky na číslech 702 225 897 nebo 730 527 796. V případě, že zájemce zvolí telefonickou variantu, upozorňujeme, že bude-li linka obsazena, na zmeškané telefonické hovory nebude voláno zpět,“ upozornil Vladimír Lichnovský.

Výlety pro přerovské seniory může město Přerov pořádat díky úspěchu v soutěži Obec přátelská rodině a seniorům. Letos už cestovali s podporou města třeba do Punkevních jeskyní, navštívili Macochu, zámek Boskovice nebo se s vnoučaty podívali do vyškovského dinoparku či do ostravského zábavního parku.