Letošní senátní volby budou první za současné vlády. ANO i SPD už také představily své kandidáty pro obvod číslo 66 – Litovel a číslo 63 – Přerov. Zvolily k tomu rétoriku kritizující složení Senátu i jeho existenci.
Na Přerovsku za ANO kandiduje primátor Přerova, poslanec a krajský zastupitel Petr Vrána. Opakuje tak krok z roku 2020, kdy zároveň působil v neuvolněných funkcích jako přerovský radní a náměstek hejtmana. Tehdy ještě v létě složil poslanecký mandát, v druhém kole ale neuspěl proti dlouholeté senátorce Jitce Seitlové (KDU-ČSL). Ta již oznámila, že horní komoru parlamentu po volbách opustí.
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„Dneska je Senát odtržený od reality a většina jeho členů poslušně hlasuje na základě ideologických příkazů proti jakémukoliv vládnímu návrhu. Pokud získám vaši důvěru, budu se chovat jinak,“ prohlásil Vrána na sociálních sítích.
Na Olomoucku dalo hnutí ANO důvěru náměstkovi hejtmana pro sociální věci Martinu Škurkovi. „Dnes drtivou většinu horní komory parlamentu tvoří senátoři za pětikoalici, kteří mají jediný úkol – házet klacky pod nohy vládě. Je nutné, aby se v Senátu posílil počet senátorů, kteří budou opravdu pracovat pro lidi,“ uvedl krajský předseda Babišova hnutí, poslanec a hejtman Ladislav Okleštěk.
Kandidát SPD chce hlasovat pro zrušení Senátu
SPD vysílá do voleb v obvodu 66 náměstka hejtmana pro strategický rozvoj a IT a olomouckého zastupitele Pavla Jelínka a v obvodu 63 neuvolněného krajského radního a zastupitele Přerova Dana Chromce.
„SPD vnímá Senát jako nadbytečný a při první příležitosti budu hlasovat pro jeho zrušení. Přesto v současné době, protože v mnoha případech brzdí legislativní změny, je nutné změnit jeho složení,“ sdělil ke své kandidatuře Jelínek.
Podle politologa Jakuba Lyska z Univerzity Palackého v Olomouci ale nebudou vládní strany ve snadné pozici. „Myslím, že po roce vládnutí může být mobilizovanější druhá část společnosti, zejména v souvislosti s tím, co se děje ohledně summitu NATO v Ankaře. Podle mě v senátních volbách ANO, SPD a Motoristé moc úspěšní nebudou. Křesla mohou získat v příhraničních regionech nebo vnitřních periferiích, například na Přerovsku. Problém je i s kvalitními lídry,“ komentoval situaci Lysek.
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Hromadění funkcí podle něj voliči ANO nevnímají jako problém. „Evidentně jim to nevadí. Primátorská funkce je ale s tou senátorskou relativně kompatibilní a myslím, že to není úplně špatně, u Sněmovny to vidím jako větší problém. Práce v Senátu je spíše kontrolní a dá se také hlídat legislativa, aby neškodila krajům nebo obcím, například v administrativní zátěži,“ dodal Lysek k Vránově kandidatuře.
K názoru o nepotřebnosti Senátu připomenul výzkum právnické fakulty, na kterém se podílel. „Máme změřeno, že Senát mění zhruba osm procent textů zákonů, což je relativně hodně. Je to důležitá komora, opravuje nekompatibilitu v právním řádu, ostatně je v ní dost právníků. V průzkumech navíc vidíme, že zejména lidé s vyšším vzděláním přičítají Senátu velkou váhu a uvědomují si, že je záchrannou brzdou pro excesy jakékoliv vlády, pravicové i levicové, populistické i nepopulistické. Ostatně do velké míry korigoval také Fialovou vládu,“ připomněl politolog.
Navíc zmínil, že státy Visegrádské čtyřky, které Senát nemají, tedy Slovensko a Maďarsko, jsou na tom ekonomicky hůř než ostatní.
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ODS v přerovském volebním obvodu nominovala jako kandidáta radního Přerova a vědce Jakuba Navaříka. Lidovci, které v minulosti reprezentovala kromě Seitlové také Alena Šromová z Litovle, zatím kandidáta nepředstavili. „Za Olomouc jsme ho už vybrali, má ale vlastní tým, s nímž zahájení kampaně připravuje. Jde o silné jméno, jedeme na vítězství. Má regionální přesah, zkušenosti z vysokého politiky a bude region důstojně zastupovat. V obvodu 63 kandidáta nestavíme,“ řekl krajský tajemník lidovců Karel Smetana.
Konkrétní nebyl, podle Pirátů jde ale o rektora Univerzity Palackého a právníka, šumperského zastupitele a bývalého poslance Michaela Kohajdu. „V olomouckém obvodu nebudeme stavět vlastního kandidáta, rozhodli jsme se podpořit právě Michaela Kohajdu,“ prohlásil krajský předseda Pirátů Zdeněk Žák. Na Přerovsku strana nikoho podpořit nehodlá.
„V kampani ani jeden billboard“
S kandidáty nepřišlo ani hnutí STAN. Na Olomoucku však kandiduje člen jejich senátorského klubu Marek Ošťádal. V roce 2020 se do Senátu dostal právě za STAN, později ale Starosty a nezávislé opustil a nyní je bez politické příslušnosti.
Místo v Senátu se rozhodl obhájit, uvedl však, že zcela bez kampaně. „Ani jeden billboard, ani jedna plachta, žádné letáky, mítinky ani nic podobného. Senátora dělám skoro šest let, takže pokud jsou občané s mou prací spokojeni, je na nich, zda mi svůj hlas znovu dají,“ oznámil na Facebooku.
Rozhodl se proto založit nové politické hnutí. Jmenovat se má 24/7. K jeho registraci s ostatními sbíral podpisy, cíl byl alespoň 1 200, zákon jich požaduje tisíc.
Senátní volby 2026 v Olomouckém kraji
• Termín
• Senátní obvod č. 63 – Přerov
• Senátní obvod č. 66 – Litovel
Nyní Ošťádal redakci iDNES.cz potvrdil, že podpisů je dostatek. „Jedná se o další krok v naší misi. Sám jsem podpisů nasbíral asi pět, neplánoval jsem to dělat, protože lidé by mi to těžko odmítali. Chtěl jsem, aby sami měli možnost se rozhodnout. Jsem velmi potěšen. Zapojila se spousta kamarádů, známých a hlavně starostů z mého volebního obvodu,“ shrnul bývalý starosta Nákla na Olomoucku.
Už dříve předeslal, že pokud se stane senátorem, nechce od hnutí žádné finance. „Od státu hnutí dostane každoročně 900 tisíc korun. Předem říkám, že z těchto peněz nechci ani korunu. Využil bych je pro potřeby charity, ale ještě předtím bych se za jejich pomoci pokusil doplnit poslední dílek skládačky. Tím je oslovit nejlepší starosty z celého Olomouckého kraje a financovat jim kandidaturu v krajských volbách,“ nastínil svůj plán.