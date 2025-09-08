Dlouhé stráně jsou velká drzost, jenže nádherná, láká k návštěvě muzikant Polák

Rostislav Hányš
  4:51
Baskytarista šumperské skupiny O5 a Radeček Ondřej Polák stejně jako jeho bratr a frontman kapely Tomáš Polák pocházejí z Karlových Varů. V osmi letech se však stěhovali s rodiči napříč republikou až do Šumperka. Na město ani nedaleké Jeseníky od té doby nedá dopustit. Oblíbené cíle svých výletů doporučuje čtenářům v novém seriálu olomoucké redakce iDNES.cz Sem bych vás vzal.
Baskytarista skupiny O5 a Radeček Ondřej Polák žije od osmi let v Šumperku a město i nedaleké Jeseníky si zamiloval. | foto: Rostislav Hányš, MF DNES

Horní nádrž přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně.
Pohled na horní nádrž přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně z roku 2002.
Horní nádrž Dlouhé Stráně z loňského roku.
„Šumperk mi přirostl k srdci jak svojí atmosférou, tak energií. Mám pocit, že tady nikdo nic nedostane zadarmo a je to cítit i v mentalitě lidí. Obklopují nás nemilosrdné hory, které nic neodpustí. Je to tady úplně jiné než třeba na Hané, kam rád jezdím a znám tam taky spoustu lidí,“ svěřuje se Ondřej Polák.

Logo seriálu Sem bych vás vzal.

Kapela se podle něj před lety zkoušela přestěhovat do Prahy. „Když jsme kvůli muzice zkoušeli s dalšími Radečky žít v Praze, což by mimochodem byla obrovská výhoda, tak jsme to nedokázali a pokorně jsme se vrátili do Šumperka. Nedá se říct nějaká konkrétní věc proč. Je to zkrátka magie místa,“ shrnuje hudebník.

Basák Radečků roky vyráží na výlety a procházky, i když času na rodinu má kvůli kapele málo.

„Máme strašně moc rádi procházku od hájenky pod kopcem Háj nad Šumperkem ke kostelíčku nad nedalekým Bludovem, což je vyhledávané poutní místo a jsou odtamtud krásné výhledy. Tu cestu jsme šli mnohokrát a máme ji rádi v zimě, v létě. Je krátká, je to ale vždycky malé dobrodružství, hlavně pro děti,“ prozrazuje.

Kdo by nechtěl mít doma zakázaný plakát, říká člen kapely O5 a Radeček o Džemfestu

„Jsou tam různé odbočky, cestičky, takže často a rádi zabloudíme a leckdy ani ke kostelíčku nedojdeme. V tom je to kouzelné. Je to po vrstevnici a chodili jsme tam i s kočárkem,“ popisuje.

Jako další zmiňuje procházku ze Šumperka přes Kotel na pro místní legendární místo zvané Nové domky. V názvu jsou nové, i když lokalita je už desítky let stejná. „Ideální vzdálenost i pro děti. Máme to tam rádi, je tam dobrá restaurace. Je to tam vřelé, rodinné a velmi příjemné,“ doporučuje Polák.

K elektrárně povinně, výhled zastaví srdce i dech

Svým hitem Hory se Radečci přihlásili ke kopečkům, kopcům a horám, především Jeseníkům.

„Milujeme je všichni. Když přijede jakákoli návštěva, kamarádi z hudební branže nebo účastníci našeho Džemfestu a hostíme je tady, tak se jich vůbec neptáme, jestli chtějí, nebo nechtějí, a vyrazíme s nimi na přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně,“ říká Polák.

Vysvětlení má velmi osobité. „Když člověk vystoupí na hráz horní nádrže, tak se naskytnou takové výhledy, že se člověku zastaví srdce i dech. Je to zároveň neobyčejná krása a přitom samotné vodní dílo je neskutečná lidská drzost,“ líčí.

Vyznamenání si vážím, ale nepatří jen mně, říká „otec“ elektrárny Dlouhé stráně

„Člověk neví, jestli má lidstvo obdivovat, nebo zatratit, protože udělat takovou zhovadilost jako uříznout hoře vrchol a vydlabat do ní díru je strašné, ale na druhou stranu je to nádhera. I já jsem z toho nadšený,“ vyznává se hudebník.

Na místo chodí i s rodinou. „Loni se nám poštěstilo, když byla nádrž vypuštěná. Na dně byla jenom dodávka geodetů. Je to sranda, vidět v té obrovské nádrži, jak je tam auto směšně malé, jako angličák. Takže Dlouhé stráně se všemi negativy i pozitivy dávám jako povinnost všem, kdo k nám přijedou,“ shrnuje Polák.

Muzikant má ještě rád další výlet v Jeseníkách, z Ramzové na Šerák. „Vyráželi jsme tam už kdysi s rodiči a od té doby je to pro mě obrovská nostalgie. Chodíme buď pěšky, nebo vyjedeme na Šerák lanovkou. Nahoře si v restauraci dám tu jejich šílenou gulášovku v chlebu. Je nezdravá, hnusná a předražená, ale nakonec zase neodolám,“ směje se.

12. dubna 2024
Dlouhé stráně jsou velká drzost, jenže nádherná, láká k návštěvě muzikant Polák

