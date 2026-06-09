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Kontroverzní SEFO je blíž, stavba má povolení. Odpůrci změní názor, věří autor

Ondřej Zuntych
  5:59
Příprava stavby Středoevropského fóra Olomouc (SEFO) nyní po mnoha letech dokráčela k důležitému milníku – projekt získal stavební povolení. Originální návrh výstavního prostoru odkazující svým pojetím na středověkou parcelaci pozemku má vzniknout i pomocí 3D tisku z betonu a jeho barva bude odkazovat na pískovec použitý na protějším kostele. Autor Jan Šépka věří, že i kritici, jichž má zatím stavba nemalý počet, časem uznají přínos stavby pro město, ačkoli nyní budí kontroverze.

SEFO zaplní proluku vedle Muzea moderního umění (MUO), jehož bude součástí. Od myšlenky k realizaci brzy uplynou dvě desetiletí, ministři kultury zemí visegrádské čtyřky v Olomouci slavnostně podepsali zakládací listinu Středoevropského fóra už v roce 2008. Rok nato vytvořil Šépka prvotní studii.

V následujících letech návrh několikrát upravoval, při poslední změně v roce 2020 architekt obrátil svou pozornost k technice 3D tisku budov. Přivedl ho k ní sochař Federico Díaz, jenž tímto způsobem tvoří.

Nadzemní část budovy SEFO tak vybraná stavební firma zčásti postaví pomocí trojrozměrného robotického tisku z vysokopevnostní betonové směsi, takže nebude nutné použít bednění. Zvolená technika umožní také pracovat s podobou betonu.

Vizualizace podoby Středoevropského fóra jak ji pro olomoucké Muzeum umění navrhli architekti Jan Šépka a Václav Derner.
Mezi budovami SEFO, kterých bude celkem pět, se bude nacházet zahrada sloužící k odpočinku.
Moderně pojatý objekt Středoevropského fóra Olomouc (SEFO) svými proporcemi dobře zapadá do historické zástavby v centru města.
Mezi budovami SEFO, kterých bude celkem pět, se bude nacházet zahrada sloužící k odpočinku.
Mezi budovami SEFO, kterých bude celkem pět, se bude nacházet zahrada sloužící k odpočinku.
17 fotografií

„Naše představa je ladit materiál použitý k tisku do barevnosti pískovce, neboť řada okolních sakrálních i světských staveb má parter právě z pískovce, například kostel Panny Marie Sněžné,“ podotkl Šépka.

Přinese též dvě patra depozitářů

Dalším krokem bude dokončení prováděcí dokumentace. „Bude obsahovat všechny části objektu. Připomenu, že SEFO není jen nadzemní část, ale jedná se o dvě patra depozitářů, což je naprosto zásadní a klíčová věc, protože muzeum má v současné době nedostatečné prostory na skladování své obrovské sbírky.

Jedná se též o úpravu parkánové terasy a části muzejní budovy směrem do Denisovy ulice,“ dodal architekt. Představitelé Muzea umění zatím získání stavebního povolení nekomentovali. „Čekáme, až bude rozhodnutí pravomocné, do té doby to nechceme komentovat,“ řekl mluvčí muzea Tomáš Kasal 12. května.

Lhůta pro podání odvolání byla podle informací na úřední desce magistrátu 15 dnů od doručení účastníkům. Na konci minulého týdne se ale nechtěl k situaci vyjadřovat ani ředitel muzea Ondřej Zatloukal a předeslal, že instituce vše přiblíží v příštích dnech.

Jako dům v domě. Středoevropské fórum vyroste s využitím 3D technologií

Zástupci MUO již dříve uvedli, že jde o jeden z nejkomplexnějších projektů české kulturní scény za mnoho desetiletí. Stavba je rovněž plánovaná v pasivním standardu, pod celým pozemkem je mimo jiné navržené vrtné pole pro tepelné čerpadlo.

V příštích měsících dojde na výběr stavební firmy, zkušenosti s tímto typem výstavby mají podle autora návrhu firmy ze Švýcarska, Francie či Spojených států. Nezbytný bude také archeologický výzkum. Výstavba může trvat i pět let.

Podoba SEFO už roky rozděluje Olomoučany. Olomoucký spolek okrašlovací například požadoval vyhlášení referenda, nicméně město budovu nestaví a rozhodnutí o její podobě tak není na něm.

„Vzhled budovy je velmi kontroverzní. Na to může mít každý vlastní názor, ale je fakt, že velké části obyvatel Olomouce se stavba prostě nelíbí,“ shrnula v minulosti občanská iniciativa SEFO Olomouc na svém webu. Proti podobě byli například i památkáři magistrátu, stavbu ovšem posvětil krajský úřad.

Jinde odpůrci nakonec posílali pozitivní reakce

Negativní ohlasy na podobu stavby její autor vnímá. „Do jisté míry jsem rád, že to lidi nenechává chladnými a vlastně si uvědomují, že v Olomouci vznikne něco mimořádného. Podle mne je ovšem dobré hodnotit stavbu v reálu. Když jsem podobné stavby nebo instalace realizoval v jiných městech, tak i odpůrci mi nakonec posílali pozitivní reakce, když realizaci navštívili,“ řekl Šépka.

Jako známý příklad uvedl instalaci Vnímání v Českých Budějovicích, kde v roce 2016 na zhruba tři týdny uzavřel Samsonovu kašnu do kruhového prostoru a dominantu náměstí přeměnil na „šperk v galerii“.

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„Navštívilo ji 36 tisíc lidí a stala se nejnavštěvovanější instalací v České republice toho roku. Věřím, že podobné to bude v Olomouci, kde si lidé při prohlídce objektů zevnitř uvědomí veškeré aspekty. Teď znají jen strnulé obrázky a vyvozují z toho, že jde o brutální podobu stavby,“ dodal architekt.

SEFO bude dalším dílem muzejní čtvrti kolem náměstí Republiky.

„Jde o koncept, jenž propojí rozvoj kulturní nabídky, marketingu a fyzického prostředí v území s koncentrací významných veřejných institucí mezi náměstím Republiky, Biskupským náměstím a Václavským náměstím,“ uvádí Strategie rozvoje kultury a kreativních průmyslů města Olomouce na období 2022–2027.

V roce 2019 česká vláda zařadila SEFO do programu Péče o národní kulturní dědictví a vyčlenila na jeho stavbu téměř 600 milionů korun.

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