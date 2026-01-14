Olomouc stojí před otázkou zda a jak podpoří sdílená kola. Jinak zmizí z ulic

Ondřej Zuntych
  13:43
Veřejná podpora sdílených kol v Olomouci skončila a cyklisté čekají, jestli radnice vypíše výběrové řízení na pokračování služby. Nejhorší scénář je, že by bikesharing z města zmizel, jako se to stalo před víc než rokem. Olomouc stojí před rozhodnutím, zda po skončení pilotního provozu službu podpoří výrazněji a hlavně dlouhodobě.
ilustrační snímek | foto: Stanislav Heloňa, MAFRA

Pro pokračování projektu hovoří nutnost připravit nový plán mobility zahrnující i okolí krajského města, ve kterém by sdílená kola mohla hrát významnou roli.

Sdílená kola se vytratila z ulic Olomouce po deseti letech předloni v prosinci poté, co provozovatel Nextbike neuspěl na radnici s žádostí o příspěvek. Vedení města nechtělo dotovat soukromý byznys. Podporu se nakonec rozhodlo poskytnout až minulý rok od května do listopadu. Šlo o pilotní období, které teď město vyhodnotilo.

„Nyní není režim mezi městem a Nextbikem nijak upravený. Nechali kola v ulicích i po vyčerpání naší smlouvy,“ uvedl náměstek olomoucké primátorky Tomáš Pejpek (ProOlomouc).

Za milion korun bez daně nasadila firma ve městě 150 kol na 70 stanovištích, uživatelé platili korunu za minutu jízdy.

Počet výpůjček přesáhl 40 tisíc, což byl proti rokům bez městských peněz mírný pokles, na druhou stranu předtím měli lidé k dispozici o několik desítek víc kol.

Levnější než MHD

Průměrná jízda trvala loni 13 minut a měřila přibližně 1,5 kilometru. Nejvíce se jezdilo v letních měsících, zejména v srpnu. Při ceně jízdenky na MHD 25 korun se kola nabízela jako levnější alternativa na kratší vzdálenosti.

Vzhledem k okolnostem považuje Nextbike čísla za velmi dobrá. „Je třeba zmínit, že v 95 procentech českých měst, kde působíme, mají uživatelé díky podpoře radnic u každé výpůjčky 15 minut zdarma,“ říká šéf a spoluzakladatel společnosti Lukáš Luňák.

„Olomouc se rozhodla pro nižší formu podpory, jinak by podle našeho názoru byl zájem uživatelů násobně vyšší. Příkladem může být Hradec Králové, který se touto cestou vydal a loni udělali tamní uživatelé téměř 400 tisíc výpůjček. Velikostí, dispozicí a charakterem se přitom jedná o obdobné město,“ poukázal.

„Pevně věříme, že se město i v této oblasti rozhodne udělat krok vpřed a odemkne potenciál bikesharingu v Olomouci,“ dodává k otázce výběrového řízení. Zájem se ho účastnit by u Nextbike závisel na konkrétních podmínkách.

Rozhodnutí padne během nejbližších týdnů

Ty by mohly být známé zhruba za měsíc. „Koncem ledna či začátkem února chci předložit návrh do rady města a uvidíme, jaké k tomu zaujme stanovisko. Bude záležet na interním projednání v politických klubech. Přesný harmonogram neznáme, je to časově trochu napjaté, ale snažili bychom se, aby se mohlo začít jezdit co nejdřív na jaře,“ sdělil Pejpek.

Provoz by se týkal let 2026 až 2029. „Parametry nové služby mají vycházet z praxe českých měst, kde je standardem například prvních 15 minut zdarma nebo zvýhodnění držitelů předplatného MHD. Zvažuje se také možnost menší flotily elektrokol,“ informovala mluvčí radnice Lenka Jedličková.

Nabízí se propojení více měst

Město by se případně mohlo ucházet o podporu na hejtmanství, které zvažuje přípravu dotačního programu pro bikesharing. „Kdybychom výběrové řízení nevypsali, Nextbike avizoval odchod z Olomouce. Celkově by podle mě bylo velmi nešťastné, aby jedna z alternativ nemotorové dopravy z města zmizela,“ poznamenal náměstek.

Aby sdílená kola v Olomouci zůstala, si přeje Univerzita Palackého. Ostatně více než každou desátou výpůjčku provedli minulý rok její studenti nebo zaměstnanci, a to přesto, že tři měsíce z loňského období pilotního provozu zabraly vysokoškolské prázdniny. Mezi místa, kde se jezdilo nejvíc, patřila menza či studentské koleje.

„Univerzita považuje provozování sdílených kol v Olomouci za důležité. Tuto aktivitu velmi vítáme a jsme přesvědčeni, že její pokračování je jako součást dopravy ve městě nezbytné,“ vzkázal mluvčí Egon Havrlant. Ačkoli se loni objevovaly zprávy o možném finančním zapojení univerzity, nakonec to nebylo z právních důvodů možné.

Sdílená kola by mohla Olomouc využít ve svých snahách o udržitelnou dopravu. „Do roku 2027 musí město připravit nový plán mobility pro celý funkční městský region. Sdílená kola mají být jeho součástí a nabídnout jednoduchou možnost přestupu obyvatelům okolních obcí,“ zmínila mluvčí Jedličková. Takové plány má například zmíněný Hradec Králové nebo Krnovsko.

Nextbike má zkušenosti z Valašska

„Loni v létě se nám například podařilo ve spolupráci se Zlínským krajem a spolkem Cyklostezka Bečva realizovat projekt propojení Vsetína, Valašského Meziříčí, Zašové a Poličné. V okolí Olomouce se nabízí návaznost ve směru na Velkou Bystřici nebo propojení měst Litovelského Pomoraví až k Olomouci,“ nastínil Luňák.

V Olomouckém kraji jezdí sdílená kola ještě v Přerově a Prostějově. V Přerově funguje od března do prosince 160 kol od Nextbike v barvách města, první čtvrthodinu jízdy platí radnice. V Prostějově jezdí Rekola Bikesharing za stejných podmínek, navíc jsou zde i elektrokola s volnými pěti minutami.

Podle spolku Auto-Mat, který se zabývá i rozvojem bezmotorové dopravy, bikesharing v Česku i v Evropě roste. Důvodem je jednoduchost výpůjčky přes aplikace i rychlost přesunu.

„Městům se bohatě vyplatí. V době, kdy k největším zdrojům znečištění ovzduší patří doprava, centra měst sužují kolony a lidé nejsou spokojeni s parkováním, jsou sdílená kola jedním z rychlých a účinných řešení,“ vyzdvihuje vedoucí laboratoře udržitelného urbanismu organizace Michal Kalina.

