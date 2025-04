Do Olomouce se vrací sdílená kola, opozice kritizuje vyjednané podmínky

Cestovat po Olomouci znovu půjde i na sdílených kolech. Flotilu 150 bicyklů bude sedm měsíců provozovat společnost Nextbike, která za to od města dostane milion korun, finančně se zapojí i Univerzita Palackého.

Uživatelé budou platit korunu za minutu jízdy. Olomouc dosud podporu soukromého podnikání odmítala. Opozice míní, že za příspěvek měli radní vyjednat pro cyklisty lepší podmínky. Aktuálně v krajském městě žádná sdílená kola nejsou, znovu objevit by se měla v květnu.

Jejich návrat se přitom nerodil lehce. Radnice v polovině března jednala o nabídce firmy Nextbike, která obnášela dotaci 1,5 milionu korun. Podmínkou bylo prvních 15 minut jízdy zdarma, nebo cena koruna za minutu bez volného „bonusu“. Radní se nakonec usnesli, že zkusí dohodnout stlačení městského příspěvku na milion.

„Na to poskytovatel kývl, ale po snížení částky zredukoval nabídku na 150 kol. Koruna za minutu zůstala,“ sděluje náměstek primátora Tomáš Pejpek (ProOlomouc a Piráti).

Olomoucí už dvě stovky modrostříbrných kol jezdily, ale loni v prosinci zmizely poté, co mezi radními převážil názor nepodporovat přímočaře cizí byznys. Po půl roce budou bicykly zpět.

Až do konce měsíce by podle dodatku smlouvy měla službu sdílených kol v Jihlavě provozovat dosavadní společnost Nextbike, kterou od května zřejmě nahradí firma Rekola.

„Kontinuita služby by měla být zachovaná, je to součást dopravního mixu, po kterém je poptávka. Druhá věc je, že jsme s partnerem domluvení, že nám poskytne současná i minulá data o provozu kol, abychom uměli dobře nastavit výběrové řízení v dalším roce. To by mělo být už na několik let,“ podotýká Pejpek.

Sedmirychlostní přehazovačka

Kola budou mít stejný vzhled jako před časem a budou všechna mechanická. Lidé je mohou znát i z jiných českých a evropských měst. „Nově ale v Olomouci nasadíme kola se sedmirychlostní přehazovačkou pro zvýšení komfortu jízdy,“ avizuje obchodní ředitel Nextbike Dan Rambousek.

Podobný tarif jako v Olomouci lze najít i jinde, ačkoliv tam ho mnohdy provázejí bonusové minuty. „Například v Opavě platí uživatelé za prvních 15 minut jízdy 10 korun. Minutové tarify fungují víceméně na všech našich elektrokolech nebo například v Přerově po základní patnáctiminutové jízdě zdarma, kterou občanům hradí město,“ přibližuje Rambousek.

V Olomouci dosud stála půlhodina 30 korun. Čtvrtmilionem přispěje k návratu také Univerzita Palackého. „Jakým způsobem a na co budeme peníze vynakládat, se ještě doladí. Budeme se o tom bavit příští týden. Momentálně nás zajímá hlavně květen až říjen, pak vyhodnotíme data a domlouvali bychom se na postupu na příští rok,“ informuje prorektor univerzity pro strategii a vnější vztahy Michal Malacka.

V minulosti v Olomouci jezdily růžové bicykly značky Rekola, která ve městě působila v letech 2014 až 2022. Mezitím se v roce 2020 přidal Nextbike a firmy zde podnikaly souběžně. Obě jednaly s radnicí o možnosti podpory.

„K tomu byly spíše trpěné koloběžky tří provozovatelů. Kola byla ovšem preferovaná. Pak se stalo, že jednotlivá města začala soutěžit podporu, protože tam sdílená kola chtěli, v okolí třeba Přerov a Prostějov. Většinou šlo o částky od milionu do dvou ročně. Došlo to do takového rozměru, že v padesáti městech Česka jsou sdílená kola podporovaná samosprávami,“ připomíná opoziční zastupitel Matouš Pelikán (KDU-ČSL za SPOLU).

Ten měl v minulém volebním období coby primátorův náměstek jednání s provozovateli na starosti. „Jediný, kdo zůstával dlouho bokem, jsme byli my a Pardubice. Firmy postupně řekly, že bez provozní dotace nebudou zůstávat, protože všude jinde fungují s ní. Z mého pohledu je to špatně, protože služba má potenciál a ve městě velikosti Olomouce se spoustou studentů by si na sebe měla vydělat,“ říká Pelikán.

„Špatné řešení, ale lepší než nic“

Když už se vedení Olomouce chystá uzavřít smlouvu, mělo by si podle něj říct o výhodnější podmínky. Například požadovat rozšíření stanic pro půjčování a vracení kol i do okrajových částí města.

„Líbil by se nám model, který mají v Praze, kde pilotně zkoušeli vypisovat veřejnou zakázku na rozšíření MHD tak, že pokud někdo jede z konečné na kole či koloběžce dál, je to bráno jako rozšíření MHD a jízdu platí město. Je to sofistikovanější než jen patnáct minut zdarma, což se mi nelíbí z principu,“ poukazuje zastupitel.

„Jsem ale rád, že se město rozkývalo a výsledek přišel. Kdyby tu sdílená kola nebyla, je to pro mě horší než toto docela špatné řešení,“ doplňuje Pelikán.

Zmiňuje také, že data o uživatelích město už v minulosti koupilo od společnosti Rekola, výrazný přínos pro radní a úředníky však podle něj neměla. Zástupce Nextbike upozorňuje, že celý evropský bikesharing stojí na spolupráci provozovatelů s radnicemi, případně kraji nebo jinými veřejnými subjekty.

„Všichni obyvatelé a návštěvníci Olomouce opět dostávají možnost rychlé, zdravé a šetrné dopravy městem za zvýhodněných podmínek. A to díky investici města v částce odpovídající zhruba dvěma stáním pro auta v parkovacím domě,“ srovnává Rambousek.

Olomouc uvažuje také o možnosti provozovat sdílená kola s větším vlastním zapojením, konkrétně by měl flotilu na starosti dopravní podnik. I tak by ale stroje i potřebný software dodávala vybraná společnost. Nextbike v kraji jezdí od března ještě v Přerově, kde už předtím byl dva roky.

„Za každý měsíc zaplatíme firmě fixní cenu 228 tisíc korun bez DPH,“ uvedl náměstek primátora Vladimír Lichnovský (ANO). V Prostějově funguje značka Rekola, maximální smluvený výdaj za službu činí 600 tisíc korun za měsíc.