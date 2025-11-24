Nové studenty bude na výstavě lákat i mlékárenská či vojenská střední škola

Rostislav Hányš
  16:14
Jedinečnou příležitost získat informace o studiu nabídne nejen žákům prezentační výstava středních a vyšších odborných škol Olomouckého kraje Scholaris Olomouc 2025, která se koná tento týden ve středu a čtvrtek na Střední škole polytechnické v Olomouci.
Výstava středních škol Scholaris pravidelně nabízí různé praktické ukázky.

Výstava středních škol Scholaris pravidelně nabízí různé praktické ukázky. | foto: Libor TeichmannMAFRA

Výstava středních škol Scholaris pravidelně nabízí různé praktické ukázky.
Výstava středních škol Scholaris pravidelně nabízí různé praktické ukázky.
Výstava středních škol Scholaris pravidelně nabízí různé praktické ukázky.
Výstava středních škol Scholaris pravidelně nabízí různé praktické ukázky.
12 fotografií

„Pro budoucí studenty i jejich rodiče je ve výstavních prostorách školy připravená ucelená nabídka možností studia v rámci celého regionu,“ sdělila Dagmar Drexlerová z organizačního týmu.

Organizátory akce jsou odbor školství Krajského úřadu Olomouc a Úřad práce Olomouc. Pro návštěvníky je připraveno více než 80 stánků, na nichž se budou prezentovat střední a vyšší odborné školy se sídlem v kraji.

„Stává se příjemnou tradicí, že na Scholaris Olomouc přijíždí i školy se sídlem mimo náš kraj, které budou prezentovat učební a studijní obory, jež se v našem kraji nevyučují,“ doplnila Drexlerová.

Předešlé ročníky výstavy Scholaris

Na výstavě škol Scholaris jsou k vidění mimo jiné praktické ukázky výuky technologie výroby potravin.
Na výstavě škol Scholaris jsou k vidění mimo jiné praktické ukázky výuky budoucích kadeřnic.
Na výstavě škol Scholaris jsou k vidění mimo jiné praktické ukázky cukrářské výroby.
Na výstavě škol Scholaris jsou k vidění mimo jiné praktické ukázky výuky vyšší odborné a střední školy automobilní.
12 fotografií

Například z Kroměříže přijedou zástupci Střední průmyslové školy mlékárenské, svou nabídku předvede rovněž Vojenská střední škola Moravská Třebová nebo Střední škola zahradnická a technická v Litomyšli, jež nabídne žákům možnost studovat maturitní obor chovatel cizokrajných zvířat.

Vedle zástupců středních škol budou uchazečům podávat informace o studiu odborníci z olomoucké pobočky Úřadu práce a z odboru školství krajského úřadu. Zájemci se dozvědí, jak jsou různé obory žádané a jaké mají absolventi uplatnění.

Akci navštíví přes tři tisíce žáků a rodičů

V dopoledních hodinách se výstavy účastní především žáci 8. a 9. tříd základních škol spolu s výchovnými poradci a vyučujícími.

„Pracovníci Úřadu práce v Olomouci oslovili kolem sedmdesáti základních škol z kraje a sestavili harmonogram, podle něhož se školy výstavy zúčastní, aby nedocházelo k větší kumulaci žáků,“ podotkla Drexlerová.

V odpoledních hodinách jsou vítáni především žáci se svými rodiči nebo prarodiči, aby získali podrobnější informace o vybraném oboru či škole. V minulých letech dorazilo během dvou výstavních dnů přes tři tisíce žáků a rodičů.

„Vybrat si správné povolání s jistotou, že i po maturitě nebo závěrečných zkouškách bude dobrá uplatnitelnost v praxi a zajímavá a dobře placená práce, to je docela oříšek jak pro žáky samotné, tak i pro rodiče. Scholaris může s výběrem studijního nebo učebního oboru výrazně pomoci,“ vyzdvihl ředitel Střední školy polytechnické Olomouc Aleš Jurečka.

Informace o studiu i uplatnění

V rámci přehlídky škol budou ve třech stáncích prezentovány vybrané směry vzdělávání, které se představí uchazečům ve větším rozsahu činnosti a uplatnitelnosti absolventů na trhu práce.

„Pro letošní, 29. ročník byly zvoleny maturitní obory scénická a výstavní tvorba, mechanik seřizovač a učební obor klempíř,“ vyjmenovala Drexlerová.

Školství musí odrážet potřeby pracovního trhu, říká náměstek hejtmana Binder

Na stáncích podporovaných oborů se uchazeči o studium dozvědí podrobnější informace o studiu daného oboru. K dispozici bude seznam všech škol, kde se podporované obory učí, a také seznam oborů, jež jsou Olomouckým krajem podporovány formou stipendií.

Kromě toho budou připraveny workshopy a soutěže jednotlivých oborů. Pro výherce budou nachystány drobné odměny. Ve středu je výstava otevřena pro veřejnost od 9 do 18 hodin, ve čtvrtek od 8 do 16 hodin.

„Přijďte se podívat, získat informace a popřemýšlet, kudy se bude ubírat vaše další kariéra, čemu byste se chtěli v budoucnu věnovat. Jedinečná a ucelená prezentace všech škol Olomouckého kraje nabídne to, co potřebujete, což jsou informace a podklady pro rozhodování o budoucnosti,“ zve Drexlerová.

Střední školy
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Česko - Gibraltar 6:0, šest střelců na závěr kvalifikace, třetí nejvyšší výhra fotbalistů

Vladimír Coufal (vpravo) si užívá gól proti Gibraltaru, gratuluje mu Tomáš...

Z poloprázdné tribuny za bránou stovka fanoušků spustila: „Bojujte za Česko, bojujte za Česko.“ Pokřik, který fotbalisty na českých stadionech štve, skoro až uráží, ale rozhodně jim nepomáhá. V...

O půl roku dřív. Otevřela se spojka na D35, experti čekají méně nehod i úlevu obcím

ŘSD otevřela západní obchvat D35 u Olomouce. Experti očekávají větší bezpečí a...

V kompletní podobě si řidiči měli užívat západní obchvat Olomouce až téměř za půl roku, nicméně děje se tak už od čtvrtka, konkrétně o 158 dní dřív. Novou část dálnice D35 přitom dostali k dispozici...

Vzácní ibisi se vrátili do Česka. Dva z nich ale někdo zastřelil

Zastřelený vzácný ibis hnědý a rybníku Velká Choryně.

Po dvou letech se vrátili a opět vzbudili pozornost nejen ornitologů. Ibisi hnědí se do Česka zatoulají jen vzácně, jejich nejbližší hnízdiště jsou totiž v deltě Dunaje u Černého moře, což je...

V Olomouci se porouchalo ruské kolo, hasiči evakuovali lidi z výšky

V Olomouci se porouchalo ruské kolo, hasiči evakuovali lidi z výšky. (22....

V centru Olomouce se v sobotu večer porouchalo 33 metrů vysoké vyhlídkové kolo a v jeho kabinách uvízly tři desítky lidí. Hasiči je v mrazivém počasí pomocí výškové techniky postupně snesli ze...

Řidička zemřela poté, co v Senici na Hané vjela na přejezdu do cesty vlaku

Při srážce vlaku s autem na přejezdu v Senici na Hané zemřela ráno řidička...

Při srážce osobního vlaku s autem na přejezdu v Senici na Hané v sobotu ráno zemřela řidička osobního vozidla. Na regionální železniční trati ze Senice na Hané ve směru do Litovle a Příkaz byl po...

Nové studenty bude na výstavě lákat i mlékárenská či vojenská střední škola

Na výstavě škol Scholaris jsou k vidění mimo jiné praktické ukázky výuky...

Jedinečnou příležitost získat informace o studiu nabídne nejen žákům prezentační výstava středních a vyšších odborných škol Olomouckého kraje Scholaris Olomouc 2025, která se koná tento týden ve...

24. listopadu 2025  16:14

Šel by tam jen blázen, vylekala Olomoučany porucha ruského kola. Jiné záchrana nadchla

V Olomouci se porouchalo ruské kolo, hasiči evakuovali lidi z výšky. (22....

Hláškou o další vadné elektronce z firmy Katoda Olomouc z kultovní komedie Jáchyme, hoď ho do stroje! glosují nyní někteří lidé zveřejněnou příčinu sobotní poruchy ruského kola stojícího v centru...

24. listopadu 2025  14:14

Po padesátce mi došla šťáva, hájí se žalobce souzený za používání anabolik

Před olomouckým okresním soudem stanul jako obžalovaný přerovský státní...

Olomoucký okresní soud v pondělí otevřel kauzu přerovského státního zástupce Davida Pivody obžalovaného z nelegálního nakládání s anaboliky a také vyzrazení informací ze spisu. Muž je obžalovaný z...

24. listopadu 2025  9:36,  aktualizováno  13:16

Na jeden gól se těžko vyhrává. Nesmíme se položit, ví v Olomouci

Olomoucký kouč Róbert Petrovický.

Počáteční nadšení je fuč, třetí místo v extraligové tabulce minulostí. Hokejisté Olomouce se po reprezentační pauze dál potýkají se špatnou formou, včera prohráli už čtvrtý zápas v řadě a tabulkou se...

24. listopadu 2025  9:51

Přijde Sigma o střelce? Plzeň avizovala návrat Vašulína, může si ho bezplatně vzít

Olomoucký útočník Daniel Vašulín si dělá prostor v souboji s Erikem Hunalem z...

Po hodině hry se položil do centru z levé strany a i v pádu propálil vše, co mu stálo v cestě. Že fotbalista Daniel Vašulín zažívá nejlepší sezonu kariéry, netřeba připomínat. Radostným gestem...

24. listopadu 2025  7:45

Z důchodce je hrdina. Čtyřicátník Jurečka trefil Opavě výhru v Písku

Luděk Jurečka z Opavy nastupuje do zápasu.

Opavští basketbalisté ve 14. kole ligy ztratili v Písku ve druhém poločase až patnáctibodový náskok, ale nakonec zvítězili 86:84 a ukončili domácí neporazitelnost Jihočechů v sezoně. V tabulce jim...

23. listopadu 2025  20:54,  aktualizováno  23:21

Nebe versus peklo ve dřevě. Řezbářské muzeum pod Sovincem nově ovládají čerti

Pradědovo muzeum řezbáře Jiřího Halouzky se kromě rekordního betlému i sochy...

Výjevy z pohádek, kořeny, čerti i vizuální a světelné efekty. Řezbář Jiří Halouzka ve své Pradědově galerii v Jiříkově buduje pekelnou podívanou. Pod jedenáctimetrovým vládcem jesenických hor...

23. listopadu 2025  7:34

V Olomouci se porouchalo ruské kolo, hasiči evakuovali lidi z výšky

V Olomouci se porouchalo ruské kolo, hasiči evakuovali lidi z výšky. (22....

V centru Olomouce se v sobotu večer porouchalo 33 metrů vysoké vyhlídkové kolo a v jeho kabinách uvízly tři desítky lidí. Hasiči je v mrazivém počasí pomocí výškové techniky postupně snesli ze...

22. listopadu 2025  19:51,  aktualizováno  22:44

Dukla - Sigma Olomouc 2:2, hosté museli dvakrát dotahovat, bod vystřelil Vašulín

Olomoucký útočník Daniel Vašulín si dělá prostor v souboji s Erikem Hunalem z...

Fotbalisté olomoucké Sigmy nepotvrdili vydařenou formu z posledních týdnů, v 16. kole Chance Ligy pouze remizovali na pražské Dukle 2:2. Za domácí se dvakrát trefil Čermák, na straně Hanáků se...

22. listopadu 2025  14:41,  aktualizováno  18:08

Regenerace? Žebírka! Navrátil byl blízko Zbrojovce, stále ale láme rekordy v Sigmě

Jan Navrátil slaví letošní triumf Sigmy v MOL Cupu.

I v pětatřiceti má pořád co nabídnout. Jak v kabině, tak na hřišti. Jan Navrátil kroutí v první fotbalové lize už šestnáctou sezonu, pořád ale patří mezi důležité články olomoucké Sigmy. Před pár...

22. listopadu 2025  17:50

Advantage Consulting, s.r.o.
ELEKTROPROJEKTANT - SILNOPROUD (45-65.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 45 000 - 65 000 Kč

Dalších 31 419 volných pozic

Řidička zemřela poté, co v Senici na Hané vjela na přejezdu do cesty vlaku

Při srážce vlaku s autem na přejezdu v Senici na Hané zemřela ráno řidička...

Při srážce osobního vlaku s autem na přejezdu v Senici na Hané v sobotu ráno zemřela řidička osobního vozidla. Na regionální železniční trati ze Senice na Hané ve směru do Litovle a Příkaz byl po...

22. listopadu 2025  10:46,  aktualizováno  13:23

Potštát se dohodl se zájemcem o stavbě tří větrníků, dalším může zabránit

Třináct větrných elektráren roste ve Václavicích u Hrádku nad Nisou.

Společnost RenoEnergie plánuje u Potštátu na Přerovsku postavit tři větrné elektrárny. Na projektu se už zástupci firmy dohodli s místní radnicí, která z provozu trojice větrníků získá peníze do...

22. listopadu 2025  7:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.