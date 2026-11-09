V rozhovoru pro iDNES.cz mluví Borová o partnerských krizích, proměnách vztahů i o tom, proč ji dnes více než postavení žen zajímá role mužů v současné společnosti.
Za roli Marianne v rozhlasové adaptaci režiséra Ingmara Bergmana Scény z manželského života jste získala letošní Cenu Thálie. Co pro vás toto ocenění znamená?
Je pro mě výjimečné především tím, že si někdo všiml právě rozhlasové práce. Tu mám totiž strašně ráda, skoro nejraději ze všech možných druhů hereckého umění. Navíc je to pro mě takové povzbuzení v nové pozici – na volné noze.
Rozhlasové herectví je oproti divadlu nebo filmu specifické tím, že nemůžete pracovat s mimikou ani gesty. V čem je pro vás jiné?
Právě proto, že se v tomto případě nemůžete opřít o vyjádření těla, tak veškerou svou energii dáváte do hlasu. Koncentrujete celé sdělení do toho, jak slova vyslovíte, jakou použijete intonaci, barvu hlasu nebo jak celkově vymodelujete sdělení po významové stránce. Všechny vaše prožitky jsou soustředěné pouze do zvuku.
Profil Magdaléna Borová (45 let)
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Je to pro vás náročnější než herectví před kamerou, nebo na jevišti?
Ani bych neřekla. Myslím, že mi to přirozeně vyhovuje, že je to blízké mé povaze. Právě možnost nebýt vidět a projevovat se pouze prostřednictvím hlasu, v kontaktu se slovem, je mi hodně vlastní.
Marianne je žena, která prochází složitou partnerskou krizí a postupně přehodnocuje svůj vztah i vlastní život. Co pro vás bylo při jejím ztvárnění nejnáročnější?
Tam vlastně nebylo mnoho nenáročných míst. Všechny situace byly hodně emočně vypjaté, protože oba partneři procházejí snad tím nejhorším, co si v partnerském vztahu dokážete představit. Náročné bylo především pustit si ty emoce k sobě. V rozhlase totiž bez úplné pravdivosti či odhalenosti nemůžete obstát. Musela jsem to ze sebe dostat, vydolovat tu pravdu. A to bylo nepříjemné.
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Byla vám postava od začátku blízká, nebo jste si k ní musela hledat cestu?
Mě vlastně hodně zasáhlo, až dráždilo, jak je možné, že Bergman, sám muž, kterému osobní život, dalo by se říct, příliš nešel a měl za sebou řadu manželství a vztahů, dokázal tak hluboce nahlédnout do ženské duše. Skoro mě rozčilovalo, co si to dovoluje o nás tolik vědět. Když jsem text četla a potom se ho snažila ztvárnit, byla jsem tím až pokořená. Připadala jsem si, jako by mi viděl do hlavy. Je neuvěřitelné, jak to všechno věděl. Musel mít nejen bohaté zkušenosti, ale také mimořádnou schopnost vcítit se do druhých, především do žen.
Bergmanovy Scény z manželského života vznikly před více než padesáti lety, přesto působí mimořádně současně. Myslíte si, že se partnerské vztahy za tu dobu změnily?
Myslím, že se změnily okolnosti, společenský kontext i životní tempo. Ale na Bergmanovi mě fascinuje, že vlastně vůbec nezestárl. Některé okolnosti v dialozích už mohou působit zastarale, možná i slova, která postavy používají. Něco jsme proto s režisérkou Beatou Parkanovou upravovaly. Ale samotný základ vztahů a způsob, jakým je lidé prožívají, zůstává pořád stejný. A to je fascinující.
Marianne se postupně učí více vnímat vlastní potřeby a přestává se přizpůsobovat očekáváním druhých. Myslíte si, že je pro ženy i dnes obtížné upřednostnit samy sebe?
Myslím, že v tomhle není zásadní rozdíl mezi ženami a muži. Člověk potřebuje určitým způsobem dospět, prochází určitým vývojem, během kterého postupně zjišťuje, že dokud se nebude starat sám o sebe, nemůže se dobře starat ani o druhé. A dokud nebude milovat sám sebe, nemůže milovat ani ostatní. Musím ale říct, že mě v současnosti možná ještě více než otázka postavení žen zajímá téma mužů. Samozřejmě nechci nijak zlehčovat feminismus nebo problémy, kterým ženy čelí. Ale hodně přemýšlím nad tím, co dnes vlastně mají muži dělat sami se sebou. Ženy mají mnohem více možností být samostatné, a tak se nabízí otázka, jaká je dnes pozice a role muže. Každý má možná jinou představu o tom, jak by měl současný muž vypadat. To je téma, které mě teď opravdu zajímá. Dívám se kolem sebe a někdy vlastně nevím, co se to děje.
Bergman dokázal velmi přesně vystihnout i ty nejbolestivější stránky partnerského soužití. V čem podle vás spočívá síla jeho příběhu?
Marianne a Johan projdou mnoha fázemi. Od partnerské krize přes nevěru a rozchod až po opětovná setkání, kdy už oba mají jiné partnery, a přesto spolu znovu něco začnou. Pro mě je ale nejkrásnější jejich závěrečný dialog, kdy už jsou si v určitém smyslu skoro jen přáteli. Právě z něj jsem nejsilněji cítila, že oba dospěli. Naučili se jeden druhému naslouchat, mají k sobě zvláštní úctu a jsou vděční za to, že spolu mohou strávit nějaký čas. Na začátku jejich vztahu přitom o něčem takovém nemůže být řeč. Tahle jejich společná cesta mě hodně dojala.
Jsme tedy i po padesáti letech ve vztazích stejně nepoučitelní?
Myslím, že ano. Pořád jsme v něčem stejní a nepoučitelní. Jak říká Johan v té hře, jsme v určitém smyslu citoví analfabeti. Na druhou stranu se změnily možnosti, jak vztahové problémy řešit. Dnes můžeme chodit na terapie nebo párové terapie, což tehdy zdaleka nebylo tak běžné. Říká se, že když se Bergmanův seriál v sedmdesátých letech vysílal ve Švédsku, vzrostla rozvodovost a manželské poradny praskaly ve švech. Ten příběh lidi nesmírně zasáhl. Dnes máme podle mě mnohem lepší možnosti pracovat na svých vztazích i sami na sobě.
Stává se vám, že vás některá role naopak přiměje přehodnotit pohled na vlastní život nebo partnerské vztahy?
V tom je herectví úžasné. Nejenže čerpáte ze svého života, ale také vás mohou samotné postavy inspirovat. Máte možnost si na chvíli vyzkoušet, jak přemýšlí někdo úplně jiný, třeba i někdo vymyšlený. A právě to je jedno z kouzel našeho povolání.
Je vůbec možné některé emoce přesvědčivě zahrát, aniž by je člověk sám prožil?
Herci většinou mají tu schopnost. Umějí si určité situace představit a vcítit se i do něčeho, co sami nezažili. Já jsem ale měla, v uvozovkách, pro tuhle roli štěstí, i když jinak se o štěstí mluvit nedá. Sama jsem totiž prožila podobnou cestu, kterou si prošla Marianne. Takže jsem jednoduše použila vlastní zkušenost. Měla jsem vlastně pocit, že trochu vedu dialogy ze svého života.
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Ztvárnila jste řadu různorodých ženských postav. Přitahují vás více psychologicky komplikované role, nebo si od nich někdy ráda odpočinete?
Možná tyhle role spíš přitahuji já, nějakým svým vyzařováním, protože je často dostávám. Ale zahrát si občas nějakou pořádnou mrchu nebo potvůrku je také moc hezké a odlehčující. Třeba v seriálu Ratolesti jsem měla možnost hrát učitelku, která šíří dezinformace. Dostala jsem na to spoustu reakcí od lidí, kteří mě v takové roli vůbec nečekali. A mě to strašně bavilo. Bylo to úplně něco jiného, než co obvykle hraju. Nemusela jsem v sobě lovit žádné velké hloubky, prostě jsem byla zlá paní. A bylo příjemné si to vyzkoušet.