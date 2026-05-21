Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Sbohem, sdílená kola. V jiných městech přibývají, Olomouc je nechce podporovat

Ondřej Zuntych
  12:30
Zatímco v univerzitní Olomouci sdílená kola příští měsíc po šesti letech skončí, hned několik okolních radnic službu od letošního jara naopak zavedlo jako novinku.Sdílená kola poskytovala od roku 2020 v Olomouci společnost Nextbike. Několikrát neúspěšně jednala s městem o příspěvku na provoz, na konci roku 2024 se proto firma z krajského města stáhla. Znovu se v ulicích její bicykly objevily v menším počtu po půl roce loni v květnu, teď ale končí definitivně.

Město dalo milion korun a uživatel platil korunu za minutu jízdy. Po šesti měsících radnice provoz vyhodnotila a rozhodla se výběrové řízení na delší období nevypsat. Nextbike přitom pilotní období s novým ceníkem hodnotila pozitivně.

„I přesto, že pilotní období z naší strany považujeme za úspěšné a v porovnání s ostatními městy v Česku si Olomouc vedla nadprůměrně, rada města se rozhodla – byť v těsném rozdílu 7:6 – nepodpořit bikesharing v dalších letech,“ připomenula nyní firma ve zprávě pro uživatele.

Ukazuje se tak, že nejde jen o výsadu velkých měst. Litovel a Uničov se navíc spojily do jedné oblasti, podobný krok zvažuje do budoucna s okolními obcemi rovněž Lipník nad Bečvou.

Méně vandalů, větší vděk. Sdílená kola se prosazují i v menších městech

„Tím pádem si Nextbike můžete užít už jen do konce června, pak kola z olomouckých ulic sklidíme,“ dodala společnost, jež má v krajském městě kanceláře. Zaregistrovaných uživatelů evidovala za celou dobu provozu přibližně 20 tisíc.

Prioritou je MHD, zní z radnice

Části radních vadilo, že by veřejné peníze podporovaly soukromé podnikání. „Nepřipadá nám úplně normální, abychom sanovali hospodářský výsledek soukromého subjektu,“ řekla pro Olomouckou televizi primátorka Miroslava Ferancová (ANO).

V návrhu výběrového řízení město počítalo s první čtvrthodinou jízdy zdarma a výdajem přes tři miliony korun ročně. „Rozhodně ne všechny skupiny obyvatel tato kola využívají a poměr mezi výší příspěvku, který bychom museli poskytnout, a využívání občany nám nedával smysl,“ dodala s tím, že Olomouc chce podporovat hlavně MHD.

Sdílená kola se v Olomouci těší popularitě, město ale jejich provoz odmítá dotovat, proto v červnu 2026 po šesti letech skončí. (květen 2026).
Sdílená kola v Olomouci na konci června 2026 po šesti letech skončí (květen 2026).
Půjčení sdílených kol lze provést přes aplikaci provozovatele. (květen 2026).
Sdílená kola se v Olomouci těší popularitě, město ale jejich provoz odmítá dotovat, proto v červnu 2026 po šesti letech skončí. (květen 2026).
Sdílená kola v Olomouci na konci června 2026 po šesti letech skončí (květen 2026).
7 fotografií

Kritici namítali, že městu nevadí třeba dotovat stání pro auta v chystaných parkovacích domech, kde budou náklady na jedno místo představovat několik tisíc korun ročně, ale ani tam nebudou řidiči platit odpovídající cenu. Rozdíl je však v tom, že investorem bude město.

Jinde v kraji se naopak začíná bikesharingu dařit. Zavedený už je s veřejným příspěvkem v Prostějově, kde lidé využívají růžová Rekola, v Přerově mají k dispozici Nextbike. Přerovská kola se vymykají tím, že jsou v jednotném oranžovém designu a navazují na vizuální styl města.

Nextbike se v posledních týdnech uchytila také v Lipníku nad Bečvou, Hranicích, Šumperku, Litovli a Uničově. Poslední dvě zmíněná sídla využila husté sítě cyklotras i rovinatého terénu a spolupracují. Sdílení kol tam funguje od pátku.

„Obě města budou v rámci sdílení propojena, takže bude možné si kolo vypůjčit v Litovli a přejet na něm do Uničova. A samozřejmě i naopak,“ nastínil mluvčí uničovské radnice Marek Juráň.

Stejně jako na mnoha jiných místech je i tady prvních 15 minut pro cyklisty zadarmo. „Do projektu jsme vstoupili za podpory Olomouckého kraje. Padesát procent nákladů tak bude platit on,“ řekl litovelský starosta Viktor Kohout (SNK).

Dle registru smluv město zaplatí 560 tisíc korun včetně DPH. Podle zájmu samosprávy rozhodnou o případném pokračování. Stejný záměr má i Lipník nad Bečvou, kde fungují sdílená kola od poloviny března. V rozpočtu město vyčlenilo 700 tisíc korun.

Sdílení kol se rozšiřuje, půjčují se i elektrobicykly. Opava řeší platby zdarma

V nedalekých Hranicích je pak služba od poloviny dubna, město na ni vyhradilo 1,2 milionu. „Chceme motivovat lidi k aktivnímu pohybu a zároveň zvýšit atraktivitu města pro obyvatele i návštěvníky. Projekt sdílených kol přináší ekologickou a rychlou alternativu dopravy pro krátké vzdálenosti. Do budoucna se plánuje propojení i s dalšími obcemi, jež se do projektu již zapojily, jako je například Lipník nad Bečvou,“ uvedl mluvčí hranické radnice Petr Bakovský.

Od května je na mapě sdílených kol také Šumperk. „Chceme lidem nabídnout jednoduchou možnost, jak se po městě pohybovat na kratší vzdálenosti, například do práce, školy nebo za službami. Sdílená kola jsou přirozeným doplňkem městské dopravy a zároveň přispívají ke zlepšení životního prostředí,“ komentoval spuštění služby místostarosta Karel Hošek (TOP 09).

Tamní smlouva podepsaná do konce listopadu je na zhruba 930 tisíc korun s DPH.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Hurvínek M131.1448 ČD Nostalgie ve stanici Lednice

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

Koťata ohroženého levharta už začínají žužlat maso. Zůstala dvě, každé je jiné

Levhartí koťata se mají čile k světu

Mláďata vzácného levharta mandžuského se už pouštějí do zkoumání svého výběhu v olomoucké zoo. Koťata narozená v březnu se vyvíjejí zdárně, k mateřskému mléku se začínají seznamovat i s masem. Zatím...

Vážná nemoc mu ničí kosti, je na vozíku. Navzdory tomu David studuje doktorát

Premium
David Pham žije s vzácnou nemocí mukopolysacharidóza. Dnes studuje na doktorát....

Přestože téměř každou zkoušku zkraje bakalářského studia skládal na druhý nebo třetí pokus, nevzdal se. Dnes David Pham, který žije s vzácnou nemocí, úspěšně prochází studiem na Univerzitě Palackého...

Zahrádkáře terorizuje sele. Už týdny jim ničí záhony a požírá úrodu

Sele vietnamského prasete trápí litovelské zahrádkáře, kterým ničí záhony. (6....

Malé vietnamské prase už měsíc terorizuje zahrádkáře v litovelské části Komárov na Olomoucku nedaleko tamního autobusového a vlakového nádraží. Přes díry v plotech prochází zahrádkářskou kolonií a...

Kamion překážel autobusu v křižovatce, řidiči se porvali přes stažené okénko

ilustrační snímek

Nevšedním případem ublížení na zdraví se zabývají policisté ze Zábřehu na Šumpersku. Vyšetřují následky incidentu, kdy se přímo na křižovatce porvali řidiči kamionu a autobusu. Zraněný kamioňák musel...

Sbohem, sdílená kola. V jiných městech přibývají, Olomouc je nechce podporovat

Sdílená kola se v Olomouci těší popularitě, město ale jejich provoz odmítá...

Zatímco v univerzitní Olomouci sdílená kola příští měsíc po šesti letech skončí, hned několik okolních radnic službu od letošního jara naopak zavedlo jako novinku.Sdílená kola poskytovala od roku...

21. května 2026  12:30

V Šumperku někdo krade dřevo z městských lesů, odhalila to interní kontrola

Těžba dřeva. Ilustrační foto.

Šumperk řeší krádež dřeva z městských lesů, jeho společnost Podniky města Šumperka (PMŠ) již kvůli tomu podaly trestní oznámení. Radnice o situaci informuje na svých stránkách, případ policie...

21. května 2026  10:19

Čím dál častěji teď zatoužím po tom našem moravském ráji, říká návrhář Macháček

Módní návrhář Lukáš Macháček s jedním z oděvů patřících do jeho kolekce Hanácká...

Pochází z Olomouce, kde se v roce 1989 narodil, studoval v Prostějově, nakonec ale zamířil do Prahy a představil se i v zahraničí. Nyní se však módní návrhář Lukáš Macháček znovu vrací ke kořenům....

21. května 2026  4:54

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Hurvínek M131.1448 ČD Nostalgie ve stanici Lednice

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  20. 5. 19:49

Olomoučtí radní odmítli regulaci, jež by bránila stavbě Šantovka Tower

Vizualizace budoucí podoby olomoucké multifunkční čtvrtě Šantovka District,...

Olomoučtí radní na svém úterním zasedání neschválili návrh na vyhlášení stavební uzávěry regulující výšku nových staveb v oblasti u nákupního centra Galerie Šantovka na maximálně 40 metrů. V lokalitě...

20. května 2026  16:18

Senior jel po dálnici v protisměru. Policistům pak slíbil, že s řízením končí

Senior jel po dálnici v protisměru. Policistům pak slíbil, že s řízením končí

Nebezpečnou situaci řešili v úterý odpoledne policisté na Prostějovsku, kde se na dálnici D46 objevilo auto v protisměru. Naštěstí ho záhy odchytila posádka služebního vozu, která právě místem...

20. května 2026  15:14

Žena věřila, že jí rituály na dálku přinesou lásku a peníze, teď je o milion chudší

ilustrační snímek

Neobvyklý případ podvodu vyšetřují nyní policisté z Přerovska. Tamní žena totiž „investovala“ více než milion korun do služeb člověka, kterého osobně nikdy neviděla. Nasliboval jí že jeho rituály...

20. května 2026  13:52

Vražda v Mírově míří k soudu. Propuštěný vězeň zabil už dřív, hrozí mu výjimečný trest

Jednatřicetiletá žena zemřela v Mírově na Šumpersku násilnou smrtí v bytovém...

Kriminalisté ukončili vyšetřování loňské vraždy ženy v Mírově na Šumpersku, ze které je obviněn vězeň propuštěný krátce před činem z tamní věznice, kde si odpykával trest za vraždu spáchanou v roce...

20. května 2026  8:59,  aktualizováno  9:19

Malá hala jde k zemi, vyrůst má nový led. Pomůže mládeži i městu, jenže se neví kdy

Malá hala vedle zimního stadionu v Olomouci, ve které byla dříve ledová plocha,...

Do takzvané malé haly stojící v Olomouci vedle zimního stadionu se zakously bagry, zbourat ji mají do konce května. Dříve v ní byla ledová plocha, ale svému účelu už dlouho nesloužila. Na jejím místě...

20. května 2026  5:55

Kliment přijde o mistrovství světa kvůli operaci. Chci být zdravotně v pořádku, řekl

Olomoucký Jan Kliment v osmifinále Konferenční ligy proti Mohuči.

Olomoucký fotbalista Jan Kliment si za českou reprezentaci na nadcházejícím mistrovství světa v Americe nezahraje. Dvaatřicetiletý útočník, který byl v předběžné širší nominaci na šampionát,...

19. května 2026  15:52

Kotě se zaseklo ve sklepě, hasič se k němu protáhl velmi stísněným prostorem

Kotě se v rekonstruovaném domě protáhlo úzkou škvírou do původních sklepních...

Hasiči na Prostějovsku vyjížděli v pondělí k netradičnímu zásahu – záchraně kotěte. To se v právě rekonstruovaném domě protáhlo úzkou škvírou do původních sklepních prostor, odtamtud se už ale samo...

19. května 2026  14:46

Ulicí se valil proud vody. Havárii potrubí v Hranicích stále opravují

V pondělí v podvečer došlo k velké havárii vodovodu na Hromůvce v Hranicích na...

V pondělí v podvečer došlo k velké havárii vodovodu na Hromůvce v Hranicích na Přerovsku. Obyvatelům centra i okrajových částí města tekly kohoutky jen slabě, leckde byla voda i zakalená. Vodovody a...

19. května 2026  11:07,  aktualizováno  12:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.