„Na závěr letošního roku jsme dostali poslední dva miliony korun a tím je pro město kauza Sberbank definitivně pryč. Pro Mohelnici je to určitě velmi dobrá zpráva. Jsme rádi, že to máme za sebou,“ shrnul například starosta Mohelnice Pavel Kuba.
Náhlé přerušení provozu Sberbank udělalo před lety městu velkou čáru přes rozpočet, v tomto případě doslova. Uloženo v ní totiž mělo 52 milionů.
„Přišlo to v nejméně vhodnou dobu, když jsme potřebovali desítky milionů na výstavbu nové knihovny. Naštěstí tehdy bylo možné vzít si u jiné banky úvěr s minimálním úrokem. Na přelomu let 2023 a 2024 jsme pak dostali zpět většinu peněz, které jsme ve Sberbank měli. Ty jsme poté uložili na termínovaný vklad v jiné bance s úrokem pět až sedm procent, takže ve finále jsme na tom vydělali,“ popsal Kuba.
Peníze z ruské banky město využije i teď. „Potřebujeme hodně investovat. Je dobré, když máme v záloze vydatné zdroje,“ podotkl mohelnický starosta.
Uničovu se peníze dostaly do banky po fúzi
Uničov na Olomoucku měl u Sberbank dokonce sumu překračující sto milionů korun.
„Rozhodující částku jsme dostali na účet 20. března 2024. Šlo o 104,8 milionu, což bylo 95 procent ze závazku banky vůči městu včetně úroků. V nejbližší době bychom měli dostat zbývající zhruba čtyři procenta a pak už bude chybět jenom procento. I když to budeme dál řešit, je to vzhledem k nejistotě po konci Sberbank už jen nízká částka,“ řekl starosta Radek Vincour s tím, že jde zhruba o milion korun.
Uničov patřil k největším věřitelům Sberbank v Česku z řad měst. „Bylo nám vyčítáno, že jsme neměli mít peníze u ruské banky, že to bylo příliš riskantní a proč jsme do ní vůbec ukládali peníze,“ popsal Vincour. Podle něj Uničov k ruské bance přišel shodou okolností.
„My měli peníze u rakouské banky, která pak fúzovala se Sberbank a naše peníze tak přešly tam. A protože to byla banka jako každá jiná a navíc nabízela výhodné úročení, tak jsme neměli proč peníze vybírat a dávat do jiné banky,“ vysvětlil uničovský starosta.
Ruská invaze odstartovala odliv vkladů
Radnice podle něj použije znovuzískané peníze teprve nyní. „Připravujeme rozsáhlou rekonstrukci městského klubu, což je naše kulturní zařízení, práce potrvají dva roky. A my teď aspoň nemusíme přemýšlet o úvěru,“ sdělil Vincour.
Ve zkrachovalé bance uvízlo městům a obcím z kraje přes 300 milionů korun. Konkurz na Sberbank CZ byl prohlášen koncem srpna 2022, následoval poté, co Česká národní banka odebrala české odnoži ruského finančního ústavu licenci. Důvodem byla neschopnost plnit závazky vůči klientům kvůli masivnímu odlivu vkladů po zahájení ruské invaze na Ukrajinu.
Obce měly uložené peníze zablokované na dlouhou dobu a nebylo jisté, jak velkou část dostanou zpět.
„Nečekali jsme, že to ve finále dopadne tak dobře. Naštěstí to byla politicky hodně sledovaná kauza, takže to mělo státní prioritu. I tak jsme rádi, že už vše máme za sebou,“ uzavřel starosta Kuba.