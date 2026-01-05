Radnice v kraji už dostaly z padlé Sberbank zpět většinu uložených peněz

Rostislav Hányš
  12:01
Už jen na „drobné“ čekají obce a města z Olomouckého kraje, jež měly své peníze uložené v české odnoži ruské Sberbank. Ta přestala v Česku fungovat v roce 2022, jen pár dní poté, co Rusko zaútočilo na Ukrajinu. Lidé, firmy nebo právě radnice se následně načas nemohli k uloženým penězům dostat.

Stejně jako v dalších městech Česka mířily v pátek 25. února 2022 i do olomoucké pobočky Sberbank (na snímku) davy lidí. Přicházeli se ujistit, že se jich nedotknou sankce, nebo rovnou peníze vybírali či převáděli jinam. Banka ale nakonec zkrachovala. | foto: Libor TeichmannMAFRA

„Na závěr letošního roku jsme dostali poslední dva miliony korun a tím je pro město kauza Sberbank definitivně pryč. Pro Mohelnici je to určitě velmi dobrá zpráva. Jsme rádi, že to máme za sebou,“ shrnul například starosta Mohelnice Pavel Kuba.

Náhlé přerušení provozu Sberbank udělalo před lety městu velkou čáru přes rozpočet, v tomto případě doslova. Uloženo v ní totiž mělo 52 milionů.

„Přišlo to v nejméně vhodnou dobu, když jsme potřebovali desítky milionů na výstavbu nové knihovny. Naštěstí tehdy bylo možné vzít si u jiné banky úvěr s minimálním úrokem. Na přelomu let 2023 a 2024 jsme pak dostali zpět většinu peněz, které jsme ve Sberbank měli. Ty jsme poté uložili na termínovaný vklad v jiné bance s úrokem pět až sedm procent, takže ve finále jsme na tom vydělali,“ popsal Kuba.

Peníze z ruské banky město využije i teď. „Potřebujeme hodně investovat. Je dobré, když máme v záloze vydatné zdroje,“ podotkl mohelnický starosta.

Uničovu se peníze dostaly do banky po fúzi

Uničov na Olomoucku měl u Sberbank dokonce sumu překračující sto milionů korun.

„Rozhodující částku jsme dostali na účet 20. března 2024. Šlo o 104,8 milionu, což bylo 95 procent ze závazku banky vůči městu včetně úroků. V nejbližší době bychom měli dostat zbývající zhruba čtyři procenta a pak už bude chybět jenom procento. I když to budeme dál řešit, je to vzhledem k nejistotě po konci Sberbank už jen nízká částka,“ řekl starosta Radek Vincour s tím, že jde zhruba o milion korun.

Výplata Sberbank skončila, nevyzvednutých zůstalo 187 milionů korun

Uničov patřil k největším věřitelům Sberbank v Česku z řad měst. „Bylo nám vyčítáno, že jsme neměli mít peníze u ruské banky, že to bylo příliš riskantní a proč jsme do ní vůbec ukládali peníze,“ popsal Vincour. Podle něj Uničov k ruské bance přišel shodou okolností.

„My měli peníze u rakouské banky, která pak fúzovala se Sberbank a naše peníze tak přešly tam. A protože to byla banka jako každá jiná a navíc nabízela výhodné úročení, tak jsme neměli proč peníze vybírat a dávat do jiné banky,“ vysvětlil uničovský starosta.

Ruská invaze odstartovala odliv vkladů

Radnice podle něj použije znovuzískané peníze teprve nyní. „Připravujeme rozsáhlou rekonstrukci městského klubu, což je naše kulturní zařízení, práce potrvají dva roky. A my teď aspoň nemusíme přemýšlet o úvěru,“ sdělil Vincour.

Ve zkrachovalé bance uvízlo městům a obcím z kraje přes 300 milionů korun. Konkurz na Sberbank CZ byl prohlášen koncem srpna 2022, následoval poté, co Česká národní banka odebrala české odnoži ruského finančního ústavu licenci. Důvodem byla neschopnost plnit závazky vůči klientům kvůli masivnímu odlivu vkladů po zahájení ruské invaze na Ukrajinu.

Obce měly uložené peníze zablokované na dlouhou dobu a nebylo jisté, jak velkou část dostanou zpět.

„Nečekali jsme, že to ve finále dopadne tak dobře. Naštěstí to byla politicky hodně sledovaná kauza, takže to mělo státní prioritu. I tak jsme rádi, že už vše máme za sebou,“ uzavřel starosta Kuba.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Auto na D35 zůstalo zaklíněné ve srázu. Rodina čekala na pomoc několik hodin

Havarované auto na dálnici D35 u Olomouce. (31. prosince 2025)

Několik hodin čekala na záchranu čtyřčlenná rodina včetně dvou dětí, která havarovala s osobním autem na D35 u Olomouce. Vůz sjel ze srázu k pilíři mostu a ze silnice nebyl vidět. Nehodu svědci...

Horská služba v Jeseníkách zachraňovala hochy v teniskách i další turisty

Botasky a tepláky na zasněženou Sněžku nepatří, upozorňuje Horská služba. (24....

Z jesenických hřebenů v pátek v podvečer dostávala horská služba šestici turistů, kteří uvázli poblíž Keprníku. Ve stejný den už měli její členové za sebou také záchranu dvou mladíků, kteří vyrazili...

Prodavačky nestíhají rovnat zboží, stojí se fronty v mrazu. Populární Lidl Outlet končí

Premium
Lidé brali v předposlední den provozu prodejnu Lidl Outlet útokem. Plné košíky...

Byl tu před Vánoci nakoupit dětem a vnoučatům dárky, zamířil sem i v úterý, aby se se svou oblíbenou prodejnou plnou extra slev rozloučil. Lidl Outlet totiž ve středu 31. prosince zavře a řetězec...

Pardubice upevnily roli lídra, polepšily si Vary. Kvasnička z Plzně skončil v nemocnici

Hokejisté Karlových Varů se radují z gólu do sítě brněnské Komety.

Hokejová extraliga nabídla v rámci jednoho dne všech sedm zápasů. Do nedělních bitev 38. kola se totiž zapojila také Sparta, která se vrátila ze Spengler Cupu ve Švýcarsku. V prodloužení však...

Kladno pod Plekancem urvalo výhru, Pardubice přetlačily Litvínov, slaví i Třinec

Kladenští hokejisté slaví gól, vpravo jeho autor Niko Ojamäki.

Hokejová extraliga uzavřela rok 2025 šesti zápasy 36. kola. Tomáš Plekanec vzkřísil Kladno a dovedl ho k vítězství 3:1 nad Karlovými Vary, vedoucí Pardubice vyhrály bitvu s Litvínovem 3:2, stejným...

Radnice v kraji už dostaly z padlé Sberbank zpět většinu uložených peněz

Stejně jako v dalších městech Česka zamířily v pátek 25. února 2022 i do...

Už jen na „drobné“ čekají obce a města z Olomouckého kraje, jež měly své peníze uložené v české odnoži ruské Sberbank. Ta přestala v Česku fungovat v roce 2022, jen pár dní poté, co Rusko zaútočilo...

5. ledna 2026  12:01

Zázrak i pohroma. Sylla v Olomouci září, brzdí ho však nepochopitelné blikance

Abdoulaye Sylla ze Sigmy Olomouc hlavičkuje v zápase s Celje v Konferenční lize.

Fotbalistům olomoucké začíná Sigmy nepopulární zimní příprava před jarní částí Chance Ligy. Pauza skončila, je čas makat! Úmorné drily pod náročným trenérem Janotkou znamenají ještě větší obtížnost a...

5. ledna 2026  11:20

Přerov modernizuje školní jídelny, opraví další dvě na hraně životnosti

Jídelna v Kratochvílově ulici v Přerově prošla v létě 2025 rekonstrukcí.

Mnohonásobně lepší hygienické podmínky, lepší technické zázemí a také menší energetická náročnost. Město Přerov v novém roce zmodernizuje dvě školní jídelny - na Velké Dlážce a v ulici Za Mlýnem. „Už...

5. ledna 2026  5:58

Pardubice upevnily roli lídra, polepšily si Vary. Kvasnička z Plzně skončil v nemocnici

Hokejisté Karlových Varů se radují z gólu do sítě brněnské Komety.

Hokejová extraliga nabídla v rámci jednoho dne všech sedm zápasů. Do nedělních bitev 38. kola se totiž zapojila také Sparta, která se vrátila ze Spengler Cupu ve Švýcarsku. V prodloužení však...

4. ledna 2026  14:50,  aktualizováno  20:12

Vrah služek by dnes oběti hledal na internetu, líčí autor dalšího Hanáckého pitavalu

Premium
Policisté dopadli Huga Schenka v lednu 1884 přímo v jeho posteli.

Z Čech pod Kosířem na Prostějovsku až na vídeňskou šibenici to dotáhl sériový vrah služek a sňatkový podvodník Hugo Schenk. Jeho osud je nyní součástí 27 často dramatických příběhů z dějin zločinu a...

4. ledna 2026

Hokej je krásný i krutý. Olomouc ukončila s Libercem černou sérii, ukázal se Vitouch

Hráči Olomouce se radují z gólu do sítě Pardubic.

Olomouc ve svém prvním zápase roku 2026 porazila Liberec 5:3. Ve 37. kole hokejové extraligy se na Hané očekával souboj bratří Najmanů. Na Nový rok se však uskutečnil trejd, v rámci kterého se právě...

3. ledna 2026  9:50

Poražení roku 2025: Podvodník ztratil vilu i miliony, účetní kradla v obci. Stačilo! padlo

Ekonomka z Jindřichova na Šumpersku Jana Baslerova před Okresním soudem v...

Připravili se o střechu nad hlavou a ještě skončili ve vězení. Do něj zamířila i účetní z Jindřichova, která si roky užívala dovolených i luxusu z obecních peněz. Mezi poražené se po volbách zařadilo...

3. ledna 2026  7:59

Horská služba v Jeseníkách zachraňovala hochy v teniskách i další turisty

Botasky a tepláky na zasněženou Sněžku nepatří, upozorňuje Horská služba. (24....

Z jesenických hřebenů v pátek v podvečer dostávala horská služba šestici turistů, kteří uvázli poblíž Keprníku. Ve stejný den už měli její členové za sebou také záchranu dvou mladíků, kteří vyrazili...

2. ledna 2026  17:50,  aktualizováno  21:37

Pardubice poraženy, v prodloužení nestačily na Vary. Plzeň dala osm gólů

Robert Kousal z Pardubic se snaží prostřelit brankáře Karlových Varů Daniela...

Hokejová extraliga vstoupila do nového roku šesti zápasy 37. kola. Vedoucí Pardubice po pěti vítězstvích v řadě padly, ve Varech sice vedly, ale nakonec prohrály 2:3 v prodloužení. Třinec uspěl 2:0...

2. ledna 2026  20:59

Stop odpadové turistice. Před přespolními střeží popelnice kamerami, hrozí jim tresty

Premium
Kontejnery na odpady na jednom z mohelnických sídlišť už hlídá kamera.

Pod bedlivým dohledem kamer už nejsou jen frekventovaná náměstí, křižovatky nebo dětská hřiště. V Mohelnici na Šumpersku nově střeží i popelnice. Obyvatelům sídlišť v desetitisícovém městě totiž plní...

2. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Novoroční tragédie na Šumpersku, kriminalisté obvinili ženu z vraždy přítele

ilustrační snímek

Olomoučtí krajští kriminalisté objasnili v pátek první letošní vraždu, ke které došlo 1. ledna 2026 na Šumpersku. Z vraždy o pět let mladšího přítele obvinili dvaačtyřicetiletou ženu. Hrozí jí trest...

2. ledna 2026  12:26,  aktualizováno  12:53

Sigma hlásí třetí posilu z Balkánu. Z Pančeva dorazil srbský záložník Grgič

Dario Grgič je novou posilou Sigmy, dosud hrál jen v rodném Srbsku.

Zimní příprava startuje fotbalistům Sigmy v neděli fyzickými testy, přesto olomoucký celek stihl přivést už tři posily. Tou poslední se po Slovinci Šturmovi (26) a Chorvatovi Krivakovi (20) stal v...

2. ledna 2026  12:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.