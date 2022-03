Soud zamítl žalobu blokující výstavbu kontroverzního olomouckého věžáku

Podle soudkyně úřad ombudsmana nedokázal svoji žalobu vůči územnímu rozhodnutí pro Šantovku Tower podložit závažným veřejným zájmem.

„Žalobu je veřejný ochránce práv oprávněn podat, pokud jsou skutečně závažně porušeny veřejné zájmy. Je nutné je najít a prokázat v každé konkrétní věci. Nicméně krajský soud považuje za jediný možný z předložených zájmů ten na ochraně hodnot městské památkové rezervace,“ uvedla předsedkyně senátu Barbora Berková.

„Krajský soud má ale za to, že žalobce neprokázal, že stavba Šantovka Tower představuje ohrožení zájmů a hodnot městské památkové rezervace,“ dodala.

Žalobu na magistrát před dvěma lety podala tehdejší odstupující ombudsmanka Anna Šabatová. Podle ní došlo k porušení zákonů, požadovala proto zrušení územního rozhodnutí pro obytnou budovu vysokou zhruba 75 metrů, kterou společnost podnikatele Richarda Morávka umístila v ochranném pásmu městské památkové rezervace.

Záležitost poté zdědil její nástupce v úřadu Stanislav Křeček, který na žalobě trval.

„Jsme rozhodnutím překvapeni, protože soud shledal, že jsme nebyli ani oprávněni takovouto žalobu podat, protože jsme nenašli závažný, naléhavý právní zájem. My se domníváme něco jiného, ochrana památkové rezervace a přírody je bezpochyby naléhavým a závažným veřejným zájmem,“ reagoval Křeček na verdikt.

Dle ombudsmana došlo k systémové podjatosti

Kromě toho upozornil, že za celou dobu existence úřadu veřejný ochránce práv podal jen tři takové žaloby.

„Čili je zřejmé, že to nezneužívá k tomu, aby popíral pravomocná rozhodnutí, ale s nejlepším vědomím a svědomím si myslí, že tady došlo k závažnému a naléhavému porušení právního zájmu a že žaloba byla důvodná,“ doplnil Křeček s tím, že úřad zváží podání kasační stížnosti.

„Jde nám i o to, aby Nejvyšší správní soud stanovil, kdy jsme a kdy nejsme oprávněni takovou žalobu podat. Do budoucna je to pro nás velmi důležité,“ vysvětlil Křeček.

Ten kromě ochrany panoramatu města a krajinného rázu žádal i nestranné posuzování úředníky státní správy, konkrétně odborů stavebního a památkové péče olomouckého magistrátu.

„Případ by se mohl zapsat do učebnic jako ukázka systémové podjatosti,“ zaznělo od žalující strany. Ta poukazuje mimo jiné na smlouvu o spolupráci města a developera z roku 2010.

„Město má podle ní chránit investora před vznikem škody. V případě neuskutečnění existuje riziko náhrady škody,“ uvedl právník ombudsmana. Magistrát tak podle obžaloby neměl o umístění stavby rozhodovat.

Investor nyní opět oživí práce na projektu

Město i developer žalobu odmítali. „Akceptuji rozhodnutí soudu, což bych udělal v jakékoli jeho podobě, protože případ je velice komplikovaný. Jak zaznělo, zdá se mi, že je určitým precedentem ve vztahu k oprávnění podávání žalob ombudsmanem,“ okomentoval rozsudek tajemník olomouckého magistrátu Jan Večeř.

Spokojenost neskrýval podnikatel Morávek, jednatel developerské společnosti Office Park Šantovka.

„Rozsudek samozřejmě velmi vítáme. Potvrdil se náš právní názor, že žaloba je nedůvodná a jsme rádi, že můžeme pokračovat v naší práci. Určitě začneme pracovat na projektu dál a budeme pokračovat v jeho realizaci,“ sdělil s tím, že z případné kasační stížnosti nemá obavy.

„Názor soudu je v souladu s naším právním názorem a jsme přesvědčeni, že územní rozhodnutí bylo vydáno v souladu se zákonem. Předběžným opatřením byl projekt zmrazen, nyní tedy začneme projektovat pro stavební povolení. Možná aktualizace projektu bude otázkou interních debat,“ shrnul.