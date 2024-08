Kontroverzní olomoucký věžák má kvůli žalobě ombudsmana další prozatímní stopku

Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček podal druhou kasační stížnost poté, co olomoucký krajský soud v březnu znovu odmítl jeho žalobu. Učinil tak přesto, že první odmítnutí žaloby NSS zrušil a krajskému soudu uložil, aby se žalobou zabýval a provedl dokazování.

U olomoucké pobočky krajského soudu se ombudsman domáhá takzvanou žalobou ve veřejném zájmu zrušení územního rozhodnutí o umístění stavby Šantovka Tower vydaného olomouckým magistrátem.

„Jde o zásadní moment. Pokud by stavba dostala v průběhu řízení o mé kasační stížnosti pravomocné povolení, mohla by vzniknout bez ohledu na výsledek soudu. Případný úspěch kasační stížnosti by tak byl fakticky bezcenný,“ komentoval Křeček usnesení NSS.

„Momentálně se seznamujeme s odůvodněním rozhodnutí, další postup vyhodnocujeme,“ reagoval Petr Hlávka, mluvčí developerské skupiny Redstone, která za projektem stojí.

Krajský soud se žalobou ombudsmana dosud věcně nezabýval. Poprvé ji jako nepřípustnou odmítl na jaře 2022. Podle něj ombudsman neprokázal k jejímu podání závažný veřejný zájem. Umístění věžáku v sousedství městské památkové rezervace však podle ombudsmana porušuje několik veřejných zájmů, včetně zájmu na nestranné rozhodování orgánu státní správy.