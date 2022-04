Stavba kontroverzního olomouckého věžáku zůstává i po výhře u soudu nejistá

Bývalá ombudsmanka Anna Šabatová podala v kauze věžáku před dvěma lety žalobu na ochranu veřejného zájmu. Argumentovala tím, že olomoucký magistrát povolením o umístění stavby porušil několik zákonů.

Když ale krajský soud 23. března žalobu odmítl, mohl investor opět začít projekt posouvat na úřadech, v čemž mu do té doby bránil odkladný účinek žaloby.

Nástupce Šabatové Stanislav Křeček však zvažuje obrátit se na Nejvyšší správní soud (NSS). A je možné, že znovu přidá požadavek na „zmrazení“ příprav, tedy možnosti žádat o stavební povolení.

„Jde nám i o to, aby NSS stanovil, kdy jsme a kdy nejsme oprávněni takovou žalobu podat. Do budoucna je to pro nás velmi důležité,“ vysvětlil Křeček.

Společnost Office Park Šantovka developera Richarda Morávka stojící za investicí nicméně věří, že situace dopadne v její prospěch. Architekti už pracují na definitivním designu Šantovka Tower.

„Soud žalobu odmítl pro nedostatek aktivní žalobní legitimace. To znamená, že nebyly prokázány podmínky pro to, aby veřejný ochránce práv vůbec mohl žalobu podat. Jsme přesvědčeni, že NSS bude právní názor krajského soudu sdílet a kasační stížnost neobstojí,“ uvedl mluvčí firmy Petr Hlávka.

Výškový limit město nedořešilo už sedm let

Pokud by se tak stalo, zůstalo by územní rozhodnutí platné a investor by mohl dál pracovat na získání stavebního povolení. V případě, že NSS ombudsmanovi vyhoví, bude krajský soud rozhodovat znovu a případné povolení stavby se opět oddálí.

Investor si proto nyní potřebuje obstarat potřebná razítka co nejrychleji. Kdyby se mu to povedlo ještě před rozhodnutím NSS, na vyhodnocení kasační stížnosti už by nezáleželo. Tedy za předpokladu, že by Nejvyšší správní soud nevyhověl žádosti o odkladný účinek.

V klíčové roli by se také mohlo opět ocitnout zastupitelstvo města. To mělo při svém posledním jednání začátkem března na programu i obnovení výškových limitů v lokalitě, kde má Šantovka Tower stát, a to na 23 metrů. Další debata k tématu ale ani po více než dvou hodinách závěr nepřinesla a bod byl stažen.

Město na urovnání situace přitom čeká už sedm let, od doby, kdy se investor kvůli výškovým limitům obrátil na krajský soud. Ten omezení zrušil a vyzval Olomouc k nápravě, tedy lepšímu odůvodnění pravidel.

Situaci kritizují politici z opozice i části koalice, na díru v dokumentaci dlouhodobě upozorňuje rovněž spolek Za krásnou Olomouc.

„Zastupitelé, kteří jsou zodpovědní za tvorbu územního plánu, ve své rozhodující většině projekt nepokrytě podporují nebo obstrukcím nadále pasivně či alibisticky přihlížejí,“ napsali členové spolku na svém webu po zmíněném jednání.

Vadí jim též rozdíly v možnostech stavebníků, u soudu tím argumentovala právnička spolku Sandra Podskalská. Uvedla, že zatímco jinde v ochranném pásmu městské památkové rezervace neprošlo navýšení domu o dvě podlaží, sedmdesátimetrová výšková obytná budova ve stejné zóně problémem není.

Jde o svobodu podnikání, zní z ODS

Zastupitelstvo by se mohlo regulací znovu zabývat v červnu a její případné přijetí stále může mít na stavbu věžáku vliv.

„Pokud by se změna schválila, zároveň by NSS vrátil věc krajskému soudu k dalšímu řízení a ten by územní rozhodnutí zrušil, nemohl by investor Šantovka Tower postavit. Nedostal by nové územní rozhodnutí kvůli nedodržení obnovených výškových regulativů územního plánu. Leda by to opět napadl u soudu,“ shrnul opoziční zastupitel David Helcel (PirStan).

Otázka je, zda lze pro takový krok čekat silnější podporu. „Debata je o tom, jestli máme vydat změnu územního plánu a přijmout argumenty ministerstva kultury, které nám velmi razantně nařizuje, že v Olomouci nemá vzniknout žádná stavba vyšší než 23 metrů,“ řekl radní za ODS Jan Holpuch.

Jeho stranický kolega a náměstek primátora Martin Major vidí zmíněné omezení jako zásah do svobodného podnikání.

„S názorem, že je dobré přijímat obecně platná rozhodnutí jako zbraň proti konkrétnímu záměru soukromého vlastníka, se nikdy neztotožním,“ napsal tento měsíc ve facebookovém příspěvku, v němž rekapituloval dosavadní soudní rozhodnutí.

Podle opozice jsou ve hře osobní zájmy

Lze to brát i jako reakci na prohlášení olomouckých Starostů a nezávislých, kteří podezírají občanské demokraty z osobních zájmů.

„Nikdy se nestalo, aby tolik zastupitelů za ODS aktivně vystoupilo ve prospěch jediného bodu zastupitelstva a překotně ujišťovalo plénum, jak báječná spolupráce s panem Morávkem byla, je a bude,“ uvedlo hnutí.

„Pohled na zástupce ODS hájící developera místo zájmů města nás vede k úvahám, na které radní se v této nové VIP lokalitě po dostavbě půjde dozvonit,“ dodalo.