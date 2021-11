Festival Cosplay přilákal do Šantovky čarodějnice, superhrdiny i draky

U pěti pláten na různých místech v obchodním domě se lidé mohli potkat nejrůznějšími superhrdiny, příšerami, draky a drakobijci, upíry, čarodějkami nebo princeznami.

„Toto je jedna z mála akcí, kde se komunita cosplayerů setkává s veřejností. Nic podobného u nás neexistuje,” popsal organizátor Pavel Vykydal.

Pořadatelé před festivalem vyzývali k tomu, aby do Šantovky přišli v kostýmu také návštěvníci. Soutěžilo se o nejlepší masku, rozdávaly se LED lampiony a večer všechny masky procházely okolím obchodního domu v lampionovém průvodu.



Festival si podle reakcí nejvíce užily děti. Potkaly se se svými oblíbenými hrdiny z pohádek a her a fotily se s nimi.

„Moc se nám tady líbilo. Náš kluk byl nejvíce nadšený z těch superhrdinů, protože je zná z filmů. Sám přišel v kostýmu Kapitána Ameriky,” pochvalovala si s nadšením jedna z návštěvnic Tereza Kopecká.



Cosplay je složené ze dvou slov - costume (kostým) a play (hra). Smysl spočívá nejen v tom, že se lidé snaží vytvořit kostým dané postavy co nejdetailněji, ale také se snaží do role postav vžít a stávají se herci.

„Komunita je u nás dost stigmatizovaná, protože se může zdát, že se jedná o děti, co si hrajou na kreslené postavy. My chceme lidem ukázat, že to jsou umělci a herci a že to vše stojí hrozně moc úsilí a píle,“ dodal Vykydal.